İyi ki varsınız Sultanlar

19 Temmuz 2023 Çarşamba

Kader denen şey var mı bilmem ama dünyada sporda şampiyonluk tek olup ona ulaşmak çok farklı bir başarıdır. Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem Dündar açıklamasında, hem kendini hem takımını çok önemli şekilde kimin ve hangi motivasyonla şartlanarak önce ABD’yi sonra Çin’i devirip tarihe geçen şampiyonluğu aldıklarını vurguladı! Bunu bizlere, vatana, önemli bir mesajla kadınlara ve erkek egemen dünyamıza haykırdı. Kendi adıma gururluyum ve mutluyum. Yıllarımı sadece futbola değil okul, akademi, öğrenci ve branşlarına adayan spor adamı olarak yalnızlığımla bu başarıya alkış tutuyorum.

Voleybol, basketbol, atletizm, futbol branşlarına eşit mesafede ve cinsiyet ayrımcılığına bakmadan emek verdim. Karşı çıkanların tercihlerine değil duruşlarıyla ve tutumlarıyla mücadele ettim! Türkiye şunu bilmeli sporda başarı çok zor. Ama başarı şöyle gelir: takım olarak, sosyolojik sıkıntıyı, akıtılan ter, gözü kara cesaret, hırs, dış etkenleri de aşarak seçilen hedefe sabırla, eğitimle, inançla giderek. Artık ulaşılan bu mutlu son, yeni rekorları zorlamakla sağlanır. Kişinin kendini en iyi ifade edeceği alan spordur.

Ülkemizin kadınları bu alanda uzun, sabırlı eğitimle gururumuz olmuştur ve olacaktır. Bana bu konuda karşı çıkanlar haklılığımı bu başarıda görmüştür. Miller Ligi şampiyonu olan ve dünya sıralamasında birinciliğe yerleşen kadın voleybol milli takımımızı yürekten kutlarken devamı için daha büyük bir destekle sahiplenilmelerini bekliyorum. Yeni bir mücadele alanı daha şimdi size karşı duracaktır. Dünyanın engelleri sizi ürkütmesin. Siz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kızlarısınız, onun yolunda ilerleyip yine tüm engelleri aşacaksınız! Çünkü sizinle varız yeniden. Yani Türk kadını ile...