17 Nisan 2023 Pazartesi

Yılları Trabzon’da geçen ve aynı takımda şampiyonluk yaşayan, A Milli Takım’a kadar uzanan efsane kaleci, şimdi kendi adıyla anılan statta lige heyecan vermesi gereken maçta Beşiktaş’ın başındaydı. Ancak ilk yarısı heyecandan uzak ve pozisyona dahi girilmeyen bir derbi oynamanın kaderini teknik adam olarak yaşadı Şenol Güneş. Her iki takımda da eksik ve sakat oyuncular vardı. Ama asıl olan, geçen sezonların şampiyonlarının mücadelesinin tadıydı. Olmadı! Geçici olarak görev alan emektar İhsan Derelioğlu’nun kadrosu ile ezeli bir mücadele yaşayacak Güneş’in Beşiktaş’ıydı. Saha dışında farklı düşünce ve lideri yakalama gerçeği olsa da ne oyun ve ne de tribün buna inanmamıştı! Beşiktaş takımı ateşleyen Cenk’ten mahrum bir kadro dışında ikinci yarıda rakibi gibi kazanmayı daha çok düşündü. Muleka, N’Koudou değişikliğine karşılık, Trabzonspor da Trezeguet’yi gördük. Kaleciler Mert ve Uğurcan adeta devleşti, maça damga vurdu. Benim aldığım mesaj iki takımın da şampiyonlukta iddialarının olmadığı yönünde geçmişin heyecanından uzak oynadıkları bir 90 dakikaya razı oluşlarıdır.

