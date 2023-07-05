Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Messi’miz gidiyor

05 Temmuz 2023 Çarşamba

İlk kez mütevazi olmadan yazıyorum. Ona medyada eğitici teknik direktör olarak sahip çıktığım için son kez yazacağım. Messi’miz Barcelona’ya gidiyor! Haber değil gerçek bu. Bu gerçek nedeniyle ondan takımı adına yararlanmayan Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus ile diyalog kurmadım. Evet son genç yıldızımız gidiyor. Artık kader terslik yapmazsa Arda Güler Barcelona’da. Messi’nin son sürecinde dahi aranan olma boşluğunu küçük Arda’mız genç kuşağımızın yetişeni olarak dolduracak.

Genç karşıtlığı yapan futbol politikamızın ötesinde yabancı mezarlığımız çabuk dolar ve bizler Arda’yı çok ararız, konuşuruz fısıltıyla... Sonra düşünce yapımız yıllardır asla değişmediğinden günü kurtarmaya bakarız. Hatta turnuvalarda madalya toplayan gençlerimizi alkışlamak zorumuza gitmeden hocalarını unutmaya devam ederiz. Evet son yıldızımızı alkışlarken çağı yakalama şansımızı da tepmeyiz ve 39’lukların son transfer reklamına yorum getiririz!

Arda sen yeteneğini aldığın eğitim ve sevimliliğinle birleştirirken milyonları mutlu ettiğin 90 dakikalarda geriden gelecek genç kuşak kardeşlerini de unutma. Bunu aklınla ve daha çok sorumluluk alarak gerçekleştireceksin. Futbolumuzun büyük vitrininde hep en çabuk ol ve sorumluluktan korkma. Arkanda biz varız!

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Messi’miz gidiyor 5 Temmuz 2023
Bastır parayı al sürecindeyiz 28 Haziran 2023
Arda, Messi’mizdir! 21 Haziran 2023

Günün Köşe Yazıları

Olaylar Ve Görüşler
Tarihten ders almayanlar - Gülseven Güven YAŞER
Olaylar Ve Görüşler
Çiğnenen masumiyet hakkı - Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR
Olaylar Ve Görüşler
Doğuda Kürt-İslam, Batıda Türk-İslam sentezi
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Çok şaşırdığım tarikat buluşması
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Madımak’tan Başbağlar’a...
Sinan Meydan
Sinan Meydan Türkiye’de Eğitimde Devrim ve Karşıdevrim (4): Laik eğitimin yok edilmesi
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu BOP devam ediyor
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Yunanistan’da göçmen olmak
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Değişimin odağı Kılıçdaroğlu
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Messi’miz gidiyor
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu Doğanın müziği-kuşların özgürlüğü

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler