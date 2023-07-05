Messi’miz gidiyor

05 Temmuz 2023 Çarşamba

İlk kez mütevazi olmadan yazıyorum. Ona medyada eğitici teknik direktör olarak sahip çıktığım için son kez yazacağım. Messi’miz Barcelona’ya gidiyor! Haber değil gerçek bu. Bu gerçek nedeniyle ondan takımı adına yararlanmayan Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus ile diyalog kurmadım. Evet son genç yıldızımız gidiyor. Artık kader terslik yapmazsa Arda Güler Barcelona’da. Messi’nin son sürecinde dahi aranan olma boşluğunu küçük Arda’mız genç kuşağımızın yetişeni olarak dolduracak.

Genç karşıtlığı yapan futbol politikamızın ötesinde yabancı mezarlığımız çabuk dolar ve bizler Arda’yı çok ararız, konuşuruz fısıltıyla... Sonra düşünce yapımız yıllardır asla değişmediğinden günü kurtarmaya bakarız. Hatta turnuvalarda madalya toplayan gençlerimizi alkışlamak zorumuza gitmeden hocalarını unutmaya devam ederiz. Evet son yıldızımızı alkışlarken çağı yakalama şansımızı da tepmeyiz ve 39’lukların son transfer reklamına yorum getiririz!

Arda sen yeteneğini aldığın eğitim ve sevimliliğinle birleştirirken milyonları mutlu ettiğin 90 dakikalarda geriden gelecek genç kuşak kardeşlerini de unutma. Bunu aklınla ve daha çok sorumluluk alarak gerçekleştireceksin. Futbolumuzun büyük vitrininde hep en çabuk ol ve sorumluluktan korkma. Arkanda biz varız!