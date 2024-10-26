Adnan Dinçer
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Unutulmaz!

26 Ekim 2024 Cumartesi

Futbolumuz G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa maçlarında aldığı sonuçlarla kıpırdadı. Daha çok yabancı futbolcuların oluşturduğu kadroları konuşmak zorunda kalıyoruz. 3 büyük takım uzun zaman sonra hatırlattı kendilerini. Ancak bizim gençlerimizin başarıları büyük çıkarların döndüğü piyasa ve aradaki kişiler unutulmaz!


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Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Unutulmaz!

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