26 Ekim 2024 Cumartesi

Futbolumuz G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa maçlarında aldığı sonuçlarla kıpırdadı. Daha çok yabancı futbolcuların oluşturduğu kadroları konuşmak zorunda kalıyoruz. 3 büyük takım uzun zaman sonra hatırlattı kendilerini. Ancak bizim gençlerimizin başarıları büyük çıkarların döndüğü piyasa ve aradaki kişiler unutulmaz!