Arif Kızılyalın
Gedson çıkınca!
Gedson’un sakatlandığı ana kadar, yağmurun ağırlaştırdığı zeminin verdiği avantajı kullanan Bodrum FK iyi mücadele etti, markaj yaptı, şutlarla Mert’i zorladı.
Gedson-Musrati değişikliği sonrasındaysa Bodrum, kimi marke edeceğini şaşırınca Muçi boşluklar buldu, Rafa ve Mario vites yükseltti, Ndour’a da golü atmak kaldı. Immobile farkı açan isimdi. Bodrum mücadele etmiş ama gollere engel olamamıştı.
Yine de kalan bölüme ortak oldular hatta Taylan’la bir penaltı beklentileri vardı. Puscas farkı 1’e indirdi: 2-1.
Beşiktaş, puantajda dezavantajlı olsa da yukarıya tutundu. Sonuçta daha kocaman bir 2. yarı var ve zirve takibi camiayı ayakta tutar.
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