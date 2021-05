Ah nerede - vah nerede?

13 Mayıs 2021 Perşembe

Başlık, sevgili Füsun Önal’ın şarkısından, güfte dönemin iktidarının Türkiyesi’nden...

128 milyar dolar nerede? Anayasaya saygı nerede? Ruhsar Pekcan nerede? Tarikatçı cüppeli amiral nerede? Verilen sözler nerede? FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz nerede? Aşılar nerede? Avrupa Birliği Üyesi Türkiye nerede? Hadi ondan vazgeçtik, vizesiz Avrupa’ya giden Türkiye nerede? Damat nerede? FETÖ’nün siyasi ayağı nerede? Barış nerede? Özgürlük nerede? Huzur nerede? Basın ve ifade özgürlüğü nerede? Medeni diyalog ve televizyonlarda açık lider tartışmaları nerede? Laik Cumhuriyet nerede? BOP eşbaşkanlığı nerede? Parlamento nerede? Milletin egemenliği nerede? Eski Türkiye nerede? Sağlıklı günler nerede? Yargı bağımsızlığı nerede? Tarafsızlık yemini eden Cumhurbaşkanı nerede? İstanbul Sözleşmesi nerede? “Ben bu davanın savcısıyım” dedirten dava dosyası nerede? Atatürk’e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı nerede? “Lebaleb” kongrelerinin denetçileri nerede? Sözcü TV’nin 15 aydır bekleyen logo onayı nerede?

Pek bayram sabahına uygun bir giriş olmadı ama Şeker Bayramınızı kutlarım.

Farklı sorularla karartma operasyonlarını aydınlatın!

Gazetecilik yapmak istiyorsanız, “nerede” sorusuna “ne-ne zaman-neden-nasıl-kim” de eklemelisiniz.

Devlet nişanlarından, Atatürk kabartmalarını çıkarma emrini kim verdi? Araplar rahatsız olduğu için madalyalardan Atatürk siluetinin yok edildiği doğru mu? Askeri yüksekokullar için irticaya karışmama şartının çıkarılmasına kim karar verdi? Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağını asan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeni için üç yıl hapisle yargılanma kararını kim verdi? Atatürk anıtına çelenk konulmasını yasaklayanlar ve buna göz yumanlar kim? Sürekli olarak anayasayı değiştirerek kendi iktidarları için uygun kılıf arayanlar kim? Gezi Parkı’nın kaderini kim tayin edecek? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü’nün inadı ne zaman bitecek? FETÖ zehri nihayet “keşfedildikten” sonra onun yerine devletin içine sızan tarikatlar hangileri? Tarikatlara sürekli çiçekler ve vaatler yollayarak onları diri tutanlar kim? Türkiye’de her muhalifin her hareketine bir suç isnat edenler kim? Kanal İstanbul’un geçeceği söylenen güzergâhı önceden Katarlılara bildirenler ve bu rantı körükleyenler kim? Aynı Kanal İstanbul’un imar planlarını şaşırtıcı bir hızla onaylama kararı aldırtanlar kim? Amirallerimizin devlet yapısını korumak için şeffaf şekilde yayımladıkları bildiride darbecilik arayanlar kim? Muhalif kanallara sürekli cezalar keserken, iktidar yandaşlarının her türlü hakaret veya tehdit dolu programlarını görmezden gelen RTÜK üyeleri kim? Periyodik olarak ısrarla Lozan, Montrö ve İsmet İnönü’ye sataşanlar kim? AKP’liler neden ortalama 4-5 günde bir konuyu 27 Mayıs’a getiriyorlar? Resmi kurumların önünden T.C. ibaresi ve Kültür Bakanlığı’nın bazı teşkilatlarının adının önünden “Türk” kelimesi kimin kararıyla kaldırılıyor? Üniversite mezunları arasından subay-astsubay yetiştiren askeri eğitim kurslarındaki Atatürk ilke ve devrimleri neden kaldırıldı? Atatürk neden kitaplardan silinmeye çalışıldı? Atatürk büstlerine yapılan sistematik saldırıların failleri ne zaman bulunacak ve yargı önüne çıkarılacak? Türkiye, dünyada cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla en çok dava açılan ülke haline nasıl geldi? 8 Mart yürüyüşündeki “zıplayan” kadınlar nasıl oldu da hakaret davası ile karşı karşıya kaldılar? Aydınlar “12 Eylül’de, Kenan Evren döneminde bile bu kadar baskı altında değildik” şeklinde demeçleri ısrarla nasıl verebildiler? Kadın-çocuk cinayetleri ve kadına şiddet son 20 yılda akıl almaz bir hızla nasıl büyüyebildi? Atatürk ve Kuvayı Milliye düşmanı İskilipli Atıf nasıl iktidarın ve yandaşların bayrağı haline getirildi? Gazetecilere ve televizyonculara sokaklarda topluca saldıranlar nasıl görmezden gelindi ve cezalandırılmadı? Türkiye, imamların anayasa, ekonomi veya siyaset hakkında resmi demeçlerle şov yaptıkları bir ülke haline nasıl gelebildi? İktidar, Atatürk’ün mirasını -İş Bankası hisselerinden başlayarak- uygulamamak ve geçerliğini kaldırmak için nasıl hamlelere girişti? İçişleri Bakanlığı, Rize Fındıklı’da millet bahçesinin adını Atatürk Parkı olarak değiştiren CHP’li başkan ve Meclis üyeleri hakkında nasıl soruşturma izni verebildi? (O izin iptal edildi.) Türkiye nasıl makam odasına gelir gelmez ilk iş olarak Atatürk’ün fotoğrafını indiren veya Kubilay’ın anma törenine katılmayan valiler görebildi? Sinan Oğan linç edilmek istendiğinde saldırganların “demokratik hak kullandıklarını” hangi vali ifade etti? İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan bir zat nasıl kalkıp Türkiye’nin en tanınmış gazetecileri hakkında “cesetlerini camilere sokmayın” diyebildi ve Türkiye’de hukuk bunu nasıl “fikir özgürlüğü” sayabildi? Dünyada çifte standardın sürekli geçerli akçe olarak uygulandığı başka ülke nerede var? Türkiye, gündem değiştirme operasyonunun en komik tuzağına, “Ay’a gidiyoruz” dolduruşuna nasıl tutunabildi? Türkiye, iktidarın, Anayasa Mahkemesi kendi lehine karar verirse alkışladığı, aleyhine karar verirse kararı uygulamadığı ve bunu rahatlıkla gerçekleştirip ifade edebildiği bir ülke haline nasıl dönüştü? Dünyanın en değerli ve en bakir koylarından Gökova parsel parsel satılabilecek bir konuma nasıl taşındı? Neden Türkiye, liderinin en çok uçağa ve saraya sahip olduğu ülke haline geldi? Atatürk Kültür Merkezi’nin 13 yıldır faaliyet yapamamasının ve yok edilmenin eşiğinden dönmesinin bedelini kim ödeyecek? O güzelim Sinema Müzesi açılırken Beyoğlu’nda sinemaların teker teker kapanmış olması içimizi burkmuyor mu? Ülke liderinin, 73 yaşındaki ana muhalefet partisi liderine “neden aşı olduğunu” suçlar gibi sorduğu başka bir ülke var mı? Yaşadıkları ağır baskılar karşısında siyasi parti başkanından gazetecisine kadar herkesin “Ucunda ölüm de olsa, sonuna kadar mücadeleden dönmeyeceğim, dönersem şerefsizim” diye demeçler vermeye mecbur kaldığı kaç ülke var? Devlet-mafya-siyaset gündeminin sıcak üçgeninde gerçek nerede?

Yani...

Değerli okuyucularım, Türkiye’nin ışığı adım adım söndürülüyor. Türkiye büyük bir karartma projesinin saldırısı altında. İnanılmaz derecede hesaplı, örgütlü ve kendini bizlerden de sizlerden de daha zeki ve uyanık kabul eden, arkasına emperyalizmin küstahlığını almış güçlerin dayatmasıyla oluyor herhalde bunlar. Sorsanız, hepsi “tesadüf”, hepsi “uydurma”, hepsi “size öyle geldi”, hepsi “abartı”, hepsi “paranoya”! Öyle mi acaba? Her şeye rağmen iyi bayramlar...