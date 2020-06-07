AKP’nin basın özgürlüğü!

07 Haziran 2020 Pazar

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün yer yıl yayımladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, 2019’da da 180 ülke arasında 157. sırada.

Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Mayıs Ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı.

Aşağıya bazı çarpıcı ifadeleri aldım.

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“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ‘Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir’ diyor.

Ama dünkü ve bugünkü Cumhuriyet’in manşetleri, birinci sayfası, BirGün Gazetesi’nin iç sayfaları gerçek haberlere bizzat İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun tarafından hem de gerçek haberlere gönderilen tekzip kararlarıyla dolu.

Sırf bu görüntü bile... yargının iktidara nasıl bağımlı hale geldiğinin açık itirafıdır!

Madem basın özgür, o zaman neden gerçek haberler için, baskı altındaki yargı aracılığıyla gazetelere tekzipler gönderiliyor?

Neden gerçek haberlere Basın İlan Kurumu ilan cezası kesiyor?”

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“RTÜK Üyesi Sayın İlhan Taşcı açıkladı. 01.01.2019 tarihleri ile 15.05.2020 tarihleri arasında HalkTV’ye 13, Tele1’e 11, FOX’a 8, KRT’ye 4, toplamda 36 yaptırım kararı uygulandı.”

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“Basın İlan Kurumu BİK, kendini savcı yerine koyup başlık, içerik denetimi yapıyor, ilan ambargosu uyguluyor. Evrensel, BirGün, Cumhuriyet gazetelerine sadece Mayıs ayında toplam 47 gün ilan ambargosu kararı alındı.

Basın İlan Kurumu olmuş Basın İnfaz Kurumu!..

...Tek adam ne istiyorsa o yazılsın istiyorlar.

Tartışmaya, farklı bakış açılarına tahammül edemiyorlar.”

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“OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile gazeteciler Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in haksız, hukuksuz tutukluluk süresi 2 buçuk ayı geçti. Hem de salgın gerekçesiyle 100 bin hükümlünün tahliye edildiği bir süreçte.

Ayrıca tecrit durumları sürüyor. Barış Pehlivan’ın tutuklandığı sırada karşılaştığı darp görüntüleri ortaya çıktı.

Milyonların izlediği olayda mahkeme hâlâ çıkıp yok böyle bir şey diyebiliyor.

Adalet Bakanlığı’ndan, HSK’den ise hâlâ çıt yok...

Bu yaşananlar en ağır hak ihlalidir.

Meslektaşlarımız bir an önce serbest kalmalıdır!”

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Çakırözer, aktivist Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven ile fotoğraf sanatçısı Fırat Erez’in sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirtti.

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“Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına rağmen, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Independent Türkçe’nin bir başka isimle yayınlandığı ‘indyturkish.com’ sitesine de erişim engeli getirdi.

Hem de Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yaptı bunu.

Anayasa Mahkemesi ve kanunlar ‘bir internet sitesinin tümüne erişim yasağı getirilemez’ dese de baskı altındaki hâkimler bu kararlara uymuyor.”

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Çakırözer raporunu, Anadolu basınının da sorunlarına değinerek ve “Anadolu basını destek bekliyor” diyerek bitiriyor.

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Demokrasi için şeffaf ve adli seçimler gereklidir ama yeterli değildir...

Demokratik bir rejim için:

Başta İfade ve Basın Özgürlüğü olmak üzere, Temel Hak ve Özgürlüklerin güvence altında bulunması; bu güvenceyi sağlayacak ve iktidarın eylem ve söylemlerinin anayasaya uygunluğunu denetleyecek olan bağımsız bir yargı, yani Hukuk Devleti de gerekmektedir!

YAŞASIN BAĞIMSIZ ADALET VE HUKUK DEVLETİ...

YAŞASIN DEMOKRATİK CUMHURİYET!