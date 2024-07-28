Arap emperyalizmi 3: Bilim karşıtı eğitim!

28 Temmuz 2024 Pazar

İktidar, kendisini ikinci sıraya düşüren seçmeni değiştirmek amacıyla Türkiye’ye aldığı “Sığınmacıları” toplumla bütünleştirmek için “Ensar” gibi Arap Kültür Emperyalizminin kavramlarını kullanılırken okullarda da aynı Emperyalizmi din üzerinden, çocuklarımıza aşılamaya çalışıyor.

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Oysa Din ve Bilim iki ayrı dünyadır:

Din, inanca dayalıdır, mutlaktır, değişmez.

Bilim ise yeni bulgularla sürekli değişir.

Dinde mantık, sorgulama yoktur, itaat vardır.

Bilim ise mantığa, araştırmaya, sorgulamaya dayanır.

Bilimi dinle, dini de bilimle sorgulamaya kalkarsanız, her ikisine de zarar verirsiniz.

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Batı Dünyası bilimi ve siyaseti, kilisenin egemenliğinden kurtararak gelişmiştir.

Doğu (İslam) Dünyası, (Türkiye hariç) siyaseti ve bilimi, dine bağladığı için, gelişememiştir.

(Samuel P. Huntington ve Edward W. Said İslam Dünyası’nın günümüzde de böyle kalmasını sağlamaya çalışan iki yazar ve düşünürdür.)

Demokratik ve Laik Türkiye Cumhuriyeti, hem Doğu (İslam) toplumları için bir gelişme ve kurtuluş örneği, hem de İslama dayalı iktidarlar için bir tehdit niteliği taşımaktadır.

Aynı biçimde Laik ve Antiemperyalist Türkiye Cumhuriyeti, Batı Dünyası için de bir tehdit olduğu için, siyaset ve ekonomi üzerinden gelen Batı Emperyalizmi ile din üzerinden gelen Arap Emperyalizmi, Türkiye’ye karşı “İkili Emperyalist İttifak” oluşturmuşlardır.

Bu “İkili Emperyalist İttifak”ın somut tehdit ve tehlikeleri, iktidarın yürürlüğe soktuğu yeni “Maarif Modeli”nde ve hazırladığı “Öğretmenlik Meslek Kanunu” teklifinde açıkça görülmektedir!

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“Dünyayı Değiştiren Düşünürler” adlı beş ciltlik anıt bir kitap dizisinin yazarı, tarihçi ve felsefeci Sadık Usta @Sadik0707 adresli X hesabında Maarif Modeli için şöyle diyor:

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin çocuklarımızı getireceği yer neresi?

İnceledikten sonraki kanaatim:

Müfredattaki ders saatlerine bakınca, en iyi yorumla çocuklarımız, 17. yüzyılın bilgi seviyesine inecek!

AKP’nin amacı:

İtaat eden, bilgisiz, ezberci, günü kurtarmayı düşünen ve zihni, din ve hadislerle doldurulmuş zombi amaçlanıyor.

Bilim en arka sıralara atılmış.

Biyoloji kitabında evrim kelimesi yok.

Muhtemelen insanların oluşumunu Adem ve Havva ile başlatacaklar!

Tarih dersinde bol bol Osmanlı var.

Matematik oldukça hafifletilmiş.

Felsefe, eh işte, öylesine konmuş.

Dil ve edebiyat, idare eder.

FAKAT 5. sınıftan itibaren bol bol din, peygamber ve İslam var. Toplam saat 216+36 saat.

Karşılaştırabilesiniz diye yazıyorum:

Matematik 180. 12. sınıftan sonra 216 saat.

Fizik 72 saat. 11. sınıftan sonra 144 saat.

Biyoloji 72 saat.

Coğrafya 72 saat.

Tarih 72 saat.

İnkılap tarihi 72 saat.

Evet, az kaldı Türkiye’yi 17. yüzyıla taşımayı başaracaksınız.”

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Eğitim Uzmanı Ekin Gamze Gencer, “Maarif Modeli”ne ilişkin olarak BBC’ye şöyle demiş:

“Kavramların sınırlarının net olmaması ve tutarlı bir kavramsal çerçevenin bulunmaması, çoğunlukçu, ahlakı dindarlığa indirgeyen eğitim programlarının önünü açabilir.”

Bu programın iptali için Danıştay’a dava açan Laiklik Meclisi’nin sözcüsü Umut Kuruç, Öğretmenlik Meslek Kanunu için de şöyle diyor:

“Bunun yanı sıra ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ öğretmenlerin bütün haklarını gasp ederken, öğretmenliği ortadan kaldırmaya dönük bir hamleyken...

Aynı zamanda ‘Milli Eğitim Akademisi’ adı altında tam da bugün itiraz ettiğimiz müfredatla uyumlu olacak şekilde dini, gerici bütün ideolojik formasyonları, yeni kuşaklara yedirecek kendi kadrolarını yetiştirmek üzere ortaya attıkları bir uygulamadır.

Bütün veliler, bütün öğretmenler, bütün yurttaşlar bu müfredatla mücadele etmek üzere ayağa kalkmalıdır.”

Bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı, “İkili Emperyalist İttifak”ın da desteğiyle yaptığı uygulamalarla, tarihe, “Bilim Karşıtı Eğitim Bakanlığı” olarak geçecektir!

Beni anlayışla karşılayacaklarına inandığım okurlarımdan, 20 Ağustos Salı gününe kadar izin rica ediyorum.