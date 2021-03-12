İmamoğlu ve siyaset ile medyanın ‘efendi-köle ilişkileri’

12 Mart 2021 Cuma

Dün, İmamoğlu’nun Dünya Kadınlar Günü tvitinin Türkiye’deki Demokratik Uzlaşma Kültürü açısından taşıdığı önemden söz etmiştim.

Bu tvit üzerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu şöyle bir tepki verdi:

“HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokratik Rejime bağlılığını belirterek şöyle dedi:

“Biz, İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Sayın İmamoğlu’nun attığı tweet’i bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi, fikirlerini ortaya koydular dolayısıyla ben de saygı duyuyorum.”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın tepkisi de şöyleydi:

“Kadınların birlikte fotoğraf çektirmesinden korkuyorlar. İki kadının isminin bir araya getirilmesinden, atılan tweet’ten bile korkuyorlar. Kadınların ittifakından rahatsız oluyorlar. Eşbaşkanlık sistemini tasfiye etmek için her türlü hukuksuzluğu yaptılar.”

İmamoğlu bütün bunlara şöyle herkesi kucaklayıcı ve Demokratik bir yanıt verdi:

“Biz memleketin her şahsına 83 milyon insan olarak bakıyoruz. Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız. Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki bütün kötü duyguları def etmek istiyoruz.’’

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Artık bütün politikalarının iflas etmesi sonunda oy kaybı ciddi boyutlara ulaşan ve ilk seçimlerde iktidardan düşeceği iyice kesinleşen AKP-MHP İttifakı, bütün umudunu muhalefetin oluşturduğu gayri resmi “Demokrasi Cephesi”ni dağıtmaya bağlamış görünüyor.

Demokrasi Cephesi, Demokratik Rejimi korumak için bir nevi centilmen anlaşmasıyla oluşturulmuş gayri resmi bir birliktelik:

Bir tarafında CHP-İYİ Parti-SAADET arasında resmen oluşturulmuş bulunan Millet İttifakı var, öbür tarafında HDP.

İktidar bütün gücüyle İYİ Parti’nin Demokratik Cephe’den ayrılıp Otoriter Rejim yanlısı Cumhur İttifakı’na katılmasına çalışıyor...

Bu nedenle, İmamoğlu’nun tvitini bahane ederek HDP ve İYİ Parti içindeki azgın milliyetçi eğilimleri tahrik ve teşvik etmeye çalıştı ama başaramadı:

HDP, zaten PKK ile ilişkisini reddederek bütün Türkiye’nin Demokratik Hak ve Özgürlüklerini savunan bir parti olmaya soyundu.

İYİ Parti ise Türk Milliyetçiliğini Atatürk Milliyetçiliğinin Demokratik yapısına kavuşturmuş ve çiçeklendirmiş bir parti.

Her ikisi de her iki taraftaki azgın milliyetçiliğin iktidar tarafından tahrik ve teşvik edilmesi yoluyla Demokrasi Cephesi’nin çatlatılması oyununa alet olmadı.

Bu tavır, hem AKP’de hem de MHP’de büyük bir düş kırıklığı yarattı ve Demokratik Çizgisini koruyan Akşener derhal en çirkin saldırılara hedef oldu.

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Şimdi geliyoruz İktidar ile Medya arasındaki Efendi-Köle ilişkisine!

İYİ Parti ile HDP arasında kavga çıkaramamış olmasının iktidarda yarattığı düş kırıklığı doğrudan medyaya yansıdı.

Türk-Kürt düşmanlığını körükleyen ve bundan medet uman iktidarın yazarları hemen devreye girdi.

Saray’ın sözcülüğü rolüne soyunmuş olan Abdulkadir Selvi şunları yazdı:

“HDP İle Tweet, Fotoğraf Yok Ama Oy Çok

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde attığı tweet’te Meral Akşener ile Pervin Buldan’ı etiketlemesi İYİ Partililerin öfkelenmesine neden oldu. Yavuz Ağıralioğlu ve Buğra Kavuncu, İmamoğlu’na tepki gösterdi. Meral Akşener ise ‘Arkadaşlar rahatsız oldu’ diyerek işin içinden sıyrıldı. Pervin Buldan ise ‘Bu iktidar, bir tweet’te iki kadının isminin bir araya getirilmesinden bile korkan bir iklim yarattı’ dedi.

İyi de Pervin Hanım, adres yanlış değil mi? Asıl HDP’nin desteğiyle seçim kazanıp, sizinle birlikte açıklama yapmaktan kaçınanlara, aynı tweet’te yer almaktan utananlara bir şey söylemeniz gerekmez mi?

HDP’nin desteğiyle İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerde seçimleri kazanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın ziyareti sırasında birlikte açıklama yapmadı. Oysa Kılıçdaroğlu; Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ile birlikte ortak açıklama yapıp fotoğraf çektirmişti.

HDP İle Fotoğraf

HDP’nin oylarını alırken iyi ama HDP ile aynı tweet’te etiketlenirken kötü. HDP oylarıyla seçim kazanırken iyi ama HDP ile resim verirken kötü. Madem HDP aynı tweet’te etiketlenmeyecek, aynı yerde fotoğraf çektirilmeyecek kadar zararlı bir partiyse, o zaman neden seçim işbirliği yapıyorsunuz.”

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Her an fikir değiştiren, üstelik toplum içindeki ayrışmalardan ve kavgalardan medet uman bir iktidara ayak uydurabilmek, bir yazarın kariyeri açısından ne kadar hüzün verici değil mi?