Santos’un hediyesi
İngiliz hakem Micheal Oliver sıkı bir Newcastle taraftarı olduğu için Newcastle maçlarını almıyor. Hani belki duygusal davranır haksızlık yaparım diye. Bizde ise geçmiş maç yönetimleriyle büyük tartışma yaratmış hakemler sanki inadına yine Beşiktaş-Galatasaray maçlarına veriliyor. Hem de bu denli güvensizliğin olduğu bir ortamda. Bir de TFF forma yönetmeliğinde “her takım iç saha forması giyer” diyor. Peki Beşiktaş niye beyaz forma giyemiyor? Sorumlu kim? Maça gelince Santos defansif bir Beşiktaş çıkarmış. Orta alan defansif Amartey ve Al-Musrati’ye teslim. Muçi 60 metre ileride. Böylece orta saha Galatasaray’a kalmış. Ve BJK top kullanamıyor. Üç pas üst üste yapamıyor. Çünkü Muçi dışında bunu yapacak adam yok. Santos, Cenk’i santrfora, rakip sağ beki korusun diye Semih’i de sola koymuş. Yani en golcü oyuncun da iptal böylece. Aslında Galatasaray da iyi oynamıyor. Boş alan bulunca düzgün paylaşıyor sadece. Oyunun yavaşlığında hakemin de rolü büyük. Bu sürekli duran oyun, sahaya atılan yabancı cisimler, yerlerde yatan oyuncular hepsi Galatasaray’ın işine yarıyor. Çünkü daha maçın 2. dakikasında Al-Musrati’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 önde zaten. Bir de hakem Meler ve VAR’ın tercihleri var. Sonuçta derbide 3 puan Cim-Bom’un.
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