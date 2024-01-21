Yeni bir şey yok

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Santos Beşiktaş’ta net skorlu galibiyetlerle başladı. Ne var ki maçları daha yakından incelediğimizde bariz bir oyun üstünlüğünün olmadığını görüyorduk Kartal’ın. Bu yüzden Pendik maçı hâlâ Santos’la ne olabileceğini görme maçlarında biriydi. Skorların dışında son haftaların olumlu bir değişikliği ise savunma dörtlüsünün Talha’nın dönüşüyle birlikte ilk kez istikrar kazanmış olması. Fakat bu maçta orta alanda Amir ve Salih’in sakatlık yüzünden olmaması önemli eksiklik. Ve maç 4. dakikada Umut Nayır’ın golüyle başlıyor adeta. Bu arada Nayır neden Beşiktaş’ta kalamadı, bunu da araştırmak gerek. Golün ardından Beşiktaş’tan beklenen hemen bir tepki ama pozisyona bile giremiyorlar. Çünkü savunma geride, orta alan dağınık, forvette bir tek Rashica etkili. Fakat son vuruşlarda kimse iyi değil. Cenk zaten hiç yok.
2. yarı Demir Ege’nin yerine Ghezzal girince 4-2-3-1’e dönüyor Kartal ve orta alan iyice zayıflıyor. Böylece Pendik her topla Beşiktaş kalesine iniyor. Rebic oyuna girince Beşiktaş’ın sol kanadı hareketleniyor ama goller yine Pendik’ten geliyor. Ardı ardına atılan 2 golle skor 3-0 olunca maç 74’te bitiyor Kartal için. Üstüne bir de 4. gol geliyor. İşte yabancı oyuncu alacağız diye kadroyu böyle gelişi güzel boşaltırsanız bu oyun da bu skor da sürpriz olmaz.
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