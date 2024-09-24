IBS’de şekersiz yaşam

24 Eylül 2024 Salı

Son yıllarda artık daha çok karşılaştığımız IBS (irritabl bağırsak sendromu) yani mutsuz bağırsaktan bahsedelim.Her organımız birbirinden değerli olsa da bazılarının genel sağlığımız üzerine etkisi aha fazla. Eskiden o kadar da önemsenmeyen bağırsak artık ilk sıralara yükseldi. Hepimiz artık bilmeliyiz ki bağırsakta bir sorun olduğunda her anlamda sağlığınız riske girer. Alerjilerini zartar, emilim bozulur, otoimmun ve kronik hastalık riskini artar, mutsuzluk artar.. Yani bağırsak mutlu ise siz de mutlusunuz demektir.

Peki biz bu sorunu veya bağırsak ile ilgili sorun yaşıyorsak ne yapacağız? Her geçen gün yeni araştırmalar yapılıyor ama ben bundan bahsetmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Siz yedikleriniz ile bedeninizin tepkisini karışaştırmayı yani vücudunuzu dinlemeyi unutmayın lütfen. Şeker yediğinizde ne oluyor? Hatta meyveleri çok yediğinizde nasıl tepki veriyor? Bunu da değerlendirmek ve hayatınızı buna göre belirlemek lazım. Örneğin, bir dönem ciddi bir gaz problemi yaşadığımda ben de glutenden şüphelendim ama kestiğimde bir fark hissetmedim. Zaten hiçbir şeyi abartarak yemiyorsanız korkacak bir durum yok. En güzel şey bedenine ihtiyacı olan besinleri dengeli verebilmektir. Denge! Işın sırrı burada!

Yeni bir araştırma diyor ki, IBS şeker ve nişaştayı keselim;

İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden yeni bir çalışmada sunulan sonuçlar, nişasta ve sakaroz azaltılmış diyeti takip edenler arasında kilo kaybının daha fazla olduğunu ve şeker isteklerinin azaldığını da gösteriyor.

Bodil Ohlsson, Lund Üniversitesi'nde profesör ve Skåne Üniversitesi Hastanesi'nde danışmandır.

Şeker ve nişastaların IBS'deki rolünü araştırmayı seçmesi, bir genetikçinin keşfiyle bağlantılı: Bağırsakta şeker ve nişastaların parçalanmasını engelleyen bir genetik çeşitlilik, IBS hastalarında görülen bir durum

Bodil Ohlsson, "Hadi bu hastalara daha az şeker ve nişasta verelim," diye düşündük.

105 IBS’li hasta üzerinde, dört hafta boyunca, nişasta ve sakaroz azaltılmış diyet olarak bilinen önemli ölçüde daha az şeker ve nişasta yediler. Tatlı ikramlara ek olarak, aşırı işlenmiş gıdalardan "hazır yemekler" i de çıkardılar.

Bu çalışmanın sonuçları IBS semptomlarını büyük ölçüde azalttığını gösterdi.

IBS'nin en sık görülen belirtileri karında tekrarlayan ağrı ve gerginlik hissi, ishal ve/veya kabızlıktır.Bu gerçekten günlük hayatı zorlayabilir.

Bilimsel dergi Nutrients'ta yayınlanan güncel çalışma, daha önce hiçbir araştırmanın ele almadığı bir soruyu ele alıyor: az şeker az nişasta diyeti ile, IBS için güncel diyet önerisi olan FODMAP diyetiyle karşılaştırıldığında nasıl görünüyor?

FODMAP, hangi yiyeceklerin izin verildiği/verilmediğinin listelendiği, daha sıkı ve daha düzenli bir diyettir. Bu diyette ilave olarak gluten ve laktoz da bulunmaz yani glutensiz, laktozsuz, şekersiz bir mutfak.

Şekersiz ve nişastasız diyet yapanlarda kilo kaybı çok daha iyiydi ve IBS semptomları da azalmıştı.İki grupta da IBS %80 oranında iyileşmişti.

Sonuç diyor ki, Şekeri ve nişastayı azaltarak devam et, arada bir kendini şımartıp istediğin bir yemeği yiyebilirsin, sonraki günlerde bağırsaklarını yine dikkatli beslenerek dinlendirmelisin.