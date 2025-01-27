12. Adama alkış

27 Ocak 2025 Pazartesi

F.Bahçe yıllardır şampiyon olamıyor, transferin haddi hesabı yok. Teknik direktör değişimi sayısız. En son Mourinho geldi, bir artı olmadı. Oynattığı futbol keyif vermiyor, F.Bahçe 2 pas dahi yapamıyor. Her bir oyuncu tel tel dökülüyor. Göztepe’nin ilk yarı 5 net pozisyonu var, biri gol. F.Bahçe sadece iki kez rakip kalede göründü. Ayıp oluyor! Futbolcular parasını gününde alıyor, biraz formaya saygı! Taraftara yazık değil mi? Tribünler, soyunma odasına gittiklerinde ve ikinci yarı başlarken futbolcuları ateşlemese takım yine yerinde sayardı! Helal olsun 12. Adama... Galibiyette Maximin ile Kostic’in 46’da oyuna girmesinin payı da var. Oyun değişti. Golleri atan Nesyri’ye ve Oğuz’a bravo. Göztepe çok iyi takım.