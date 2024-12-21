21 Aralık 2024 Cumartesi

Eyüpspor’un 1-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe’nin ilk yarının sonlarına doğru attığı beraberlik golü ortalığı karıştırdı. Nesyri’nin eşitliği bulan vuruşu temiz ancak öncesindeki Caner-İrfan Can Kahveci mücadelesinde F.Bahçeli futbolcunun rakibine dirseği söz konusu ve tartışmaya açık. Hakem birçok hatalı karara imza attı. Hemen şunu söylemeliyim 37 yaşındaki Caner’in hırsını F.Bahçelilerin hiçbirinde yine göremedim. Böyle şampiyon olunmaz, bu kaçıncı hüsran? Kayıp puanların hesabını kim verecek, Mourinho mu, futbolcular mı?

