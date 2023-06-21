Hilmi Türkay
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Dünya devleri sırada

21 Haziran 2023 Çarşamba

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler’in Sarı-Lacivertlilerde kalıp kalmayacağı güncelliğini koruyor. Ay-Yıldızlı formayla Galler maçında attığı muhteşem golle adından söz ettiren genç yetenek, transfer döneminin gözdesi. Arda’nın sözleşmesinde 17.5 milyon Avro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Genç futbolcu, F.Bahçe’de devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya net yanıt vermedi. Sarı-Lacivertli camiada da “Arda satılacak mı?” endişesi hâkim. Birçok dünya devi, genç yıldızın peşinde. Bu kulüpler arasında Ajax, Benfica, Napoli, Leipzig, PSG, Bayern Münih, Liverpool, Newcastle United, Milan, Borussia Dortmund, Arsenal ve Tottenham var. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Arda’nın 1 sezon daha kalması adına Güler Ailesi’yle bir görüşme yapacak. Arda’nın ailesinin çocuklarının yurt dışında futbol oynamasını istediği biliniyor. Koç, görüşme sırasında konuşmalarıyla aileyi ikna edebilir mi yoksa yollar ayrılma noktasına gelir mi herkesin yanıtını beklediği sorular bunlar. Sarı-Lacivertlilerdeki bir diğer gündem Ferdi Kadıoğlu’nun durumu. Ferdi de Avrupa’ya gitmek istiyor. Avrupa’nın önemli kulüpleri Ferdi’yi istiyor ancak genç futbolcu henüz hiçbiriyle resmi görüşme yapmadı.

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