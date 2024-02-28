Fatura İsmail Kartal’a çıkar

28 Şubat 2024 Çarşamba

Ne kadar büyük transferler yaparsanız yapın, hepsi boş, Her şey hakemin düdüğü ve VAR kararına bağlı. Son birkaç haftadır bunları yaşar olduk. Uçuk kararlar, her biri şaibeli! Takımların emeklerine, alın terine yazık ediyorlar. Adı büyük olanlar kazanıyor küçük olanlar kaybediyor. Bu işin çivisi çıktı. Haftalar önce “Gidişat iyi değil, sonu karmaşa” diye buradan uyarılarda bulunmuştum. Beterin beteri var. Sağduyulu olmalıyız.

Sezon başından şu son 4-5 haftaya kadar Fenerbahçe’yi keyif veren oyunuyla yere göğe sığdıramadık. Bugün bu takımı izlemek tam bir işkence. Elle tutulur yanı kalmadı. Neden? Kimse bilmiyor. Oyuncular arasında sıkıntı mı var yoksa İsmail Kartal mı formsuz. Sıkıntı hocada. Böyle takım sahaya sürülür mü? Zajc, Krunic’ten hâlâ ne bekliyorsun.Bana göre ikisinin kulübede dahi olmamaları gerekiyor. Osayi’nin solda ne işi var. Hata üstüne hata yapıyorsun. Pozisyonun, şutun yok, mücadelen sıfır. Her şeyi rakibe bıraktın. Bu futbolla turu geçmen mucize olurdu. Fatura sana çıkar hocam. Daha çok konuşulacak şeyler var ama... Fenerbahçe yakında karışırsa kimse şaşırmasın. A. Gücü’nü tebrik ediyorum. Turu hak ettiler. Yetkililere şunu söyleyeyim; bu zemini düzeltin. Başkente yakışmıyor.