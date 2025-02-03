03 Şubat 2025 Pazartesi

Kadıköy’de dakika 13, Fenerbahçe 2-0 mağlup. Şaşırmadım. Transferler gelmişken, camianın beklentileri artmışken Sarı-Lacivertli takım özellikle ilk yarıda üst üste iki pas yapmaktan acizdi. Çaykur Rizespor erken öne geçti, elbette her türlü avantajını kullanacak! F.Bahçe iyi oynayıp buna izin vermemeliydi. Diego Carlos ve Skriniar ilk 45’te biraz aksadı. Bana göre Ambarat kırmızıdan yırttı. Hakemin penaltı kararı ve Olawoyin’e kırmızısı doğruydu! Ancak çok yetersiz bir hakem olduğunu gösterdi. Mourinho’nun 3-5-2’de zorlaması yanlış. Rize’nin 10 kişi kalmasıyla F.Bahçe ikinci yarıyı rakip ceza sahasında geçirdi. 4 topu direkten geldi, Dzeko ile skoru 2-2 yapan Sarı-Lacivertliler, rakibin 9 kişi kalmasıyla son haftaların “kurtarıcısı” Nesyri’nin kafasından 3-2 öne geçti. Soluk kesen maç F.Bahçe’nin oldu.