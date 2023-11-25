Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kulda kusur, malda kısır

25 Kasım 2023 Cumartesi

Mikronezya’nın hayvan otlaklarını Şeş Taahhüt Kumpanyası’na tahsisle talana açan Yol Partisi, ahaliyi “Çok büyük bir çiftlik kuracağız. Size maaş vereceğiz, hem hayvan yetiştireceksiniz hem de çayırda yatıp bayırda yuvarlanacaksınız” diye ikna etmişti.

Talancı Şeş’ler Betonda Hayat Var diye bir çiftlik de kurmuşlardı, nitekim. 

Çiftlik açıldığında işler yolunda görünüyor, koyunlar ve inekler boş çimento torbalarını didikleyerek yapılan yemle besleniyordu. Hafif beton kokulu, rengi azıcık griye çalan, kıvamı kallavi bir süt de üretiyorlardı. 

Ama sonrasında süt üretimi tıkandı, gerek büyük gerekse küçük hayvan nüfusunun artmadığı anlaşıldı, kallavi bir kriz baş gösterdi. 

Ne inekler yavruluyordu ne koyunlar. 

Ulu Çoban Muktedir Makropiç’in iktidarını kutladığı Canımız Kurban Şenliği’nde kesilecek hayvan sayısı yetersizdi.  

Çiftliği yöneten yozdaş yoldaşlar telaşlandı. Hayvanların neden yavrulamadığını anlamak için üst üste toplantı yaptılar. Tabii ki yem diye verilen şey sorgulanamazdı, dolayısıyla çiftliğin boğasıyla koçunun performans düşüklüğüne ve damızlık yenilemeye karar verdiler. Mikronezya’da kalmadığı için de Bitania’dan ısmarladılar. 

Gelenler gerçekten gösterişli, madalyalı damızlıklardı. Satan üretici, Bitania’da döllenmemiş inek ve koyun bırakmadıklarına yemin ediyordu.

Ne var ki aylar geçiyor, Betonda Hayat Var çiftliğinde ne bir inek gebe kalıyordu ne de bir koyun... Damızlıkları satan Bitan üretici, kusurlu mal satmakla suçlanınca soluğu Mikronezya’da aldı. 

Çiftliğe gidip eski mallarına bakınca ne görsün? İki damızlık da yan gelmiş yatıyor, tırtıklanmış çimento torbalarını geviş getiriyorlar. 

Bitan hayvancı şaşırdı, kızdı, “Yahu ben sizi buralara yiyip için yatın diye mi gönderdim? Niçin iş üstünde değilsiniz?” diye azarladı.

İki miskin damızlık, yattıkları yerden böğürdü:

“Sana mı hesap vereceğiz? Biz artık devlet memuruyuz!”

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kulda kusur, malda kısır 25 Kasım 2023
Kumpastan nasıl kurtuldum? 19 Kasım 2023
Niyet vurmak, kader vurdurmak 18 Kasım 2023

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Hortlayan Nefret Söylemi
Olaylar Ve Görüşler
Dayanışma yaşatır - Klinik Psikolog Gül KIZILDAŞ
Olaylar Ve Görüşler
Örgüt denetiminde önseçim - Dr. Nezih OKUR
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Sonbahar sanatı...
Şükran Soner
Şükran Soner Öğreten öğretmenden öğretemeyen öğretmene...
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Kulda kusur, malda kısır
Murat Ağırel
Murat Ağırel Şike teklif eden, bahis oynayan futbolcular
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Güç insanı bozar
Miyase İlknur
Miyase İlknur Meral ablanın camdan partisi
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Faiz-servet transferi-rejim inşası ilişkisi
Öner Yağcı
Öner Yağcı Şeftali çekirdeği...
Eren Aysan
Eren Aysan Antalya Edebiyat Günleri...
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay A Milli dersler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler