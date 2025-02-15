Bu çark kırılmalı

15 Şubat 2025 Cumartesi

Unuttuk.

Yine unuttuk.

Depremde yitirdiğimiz 53 bin 537 yurttaşımızı unuttuğumuz gibi Kartalkaya’daki otel yangınında can veren 78 yurttaşımızı da unuttuk.

Saniyeler içinde değişen ülke gündemi mi acılarımızı unutturuyor, yoksa acılarımızın sürekli olması mı hafızamızı bu kadar zayıflatıyor, daha da kötüsü unutmak mı istiyoruz bilmiyorum. Ama ne yazık ki unutuyoruz.

Çoluk çocuk, anne baba, abla abi, kardeş... Yanarak, boğularak can verdiler.

Daha cenazeler otel enkazından çıkarılmadan yetki tartışmaları başladı.

Turizm bakanı belediyeyi suçladı, belediye başkanı ise Turizm Bakanlığı’nı ve il özel idaresini.

Kısa sürede bir bilirkişi raporu hazırlandı. CHP genel başkanı raporu paylaştı: Yangın mutfakta çıkmıştı ve yangın ikaz sistemleri çalışmıyordu. Raporda belediyenin sorumluluğunun olmadığı belirtildi.

Ardından adalet bakanı bu raporu “korsan” ilan etti.

Yeni bir bilirkişi heyeti tayin edildi ve ön rapor açıklandı.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın ulaştığı İçişleri Bakanlığı müfettiş raporu, olayın göz ardı edilen gerçeklerini ortaya koydu. Rapora göre tesisin denetim yetkisi Bolu İl Özel İdaresi’ndeydi.

Bolu İl Özel İdaresi, farklı tarihlerde tesise üç kez ruhsat vermişti.

2011-2024 yılları arasında beş kez denetim yapılmış ancak hiçbirinde yangın güvenlik önlemleri kontrol edilmemişti.

İtfaiyenin, yerinde inceleme yaparak yangın önlemleri konusunda rapor hazırlaması gerekirken bu süreç de işletilmemiş, hazırlanması gereken itfaiye raporu denetim dosyasında yer almamıştı.

78 can yahu. 78 ayrı dünya, yaşanmışlık, sevinçler, üzüntüler, hayaller, anılar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27 Mayıs 2021 tarihli yazısıyla Bolu İl Özel İdaresi’ne, Grand Kartal Otel’e ait 2015 tarihli işyeri açma ve çalışma ruhsatı hakkında herhangi bir değişiklik ya da iptal işlemi olması durumunda kendilerine bildirim yapılmasını istemişti. Ancak bu yazıya rağmen hiçbir işlem yapılmadı.

Sorumluluk zincirindeki isimler kimlerdi?

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı.

Müfettişlerin sorularını yanıtlayan Sırrı Köstereli’nin ifadesi çarpıcıydı:

“Grand Kartal Otel, 1999’da işletmeye açıldı. Turizm işletme belgesi nedeniyle faaliyetlerini sürdürdü. 2007’de ortaklık yapısı değiştiği için yeniden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerekiyordu. Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra ruhsat düzenlendi.

2008 ve 2015 yıllarında adres ve unvan değişiklikleri nedeniyle ruhsatlar güncellendi. Bu süreçlerde sadece adres beyan formu, adres değişiklik talebi ve ticaret sicil kaydı istendi. İskân belgesi, itfaiye raporu ve güvenlik belgeleri ise talep edilmedi.”

Turizm Bakanlığı’nın yazısı sorulduğunda ise Köstereli, “Bu yazıyı hatırlamıyorum” dedi.

Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ise gerçeği açıkça ortaya koydu:

“İl özel idaresi ruhsat ve denetim müdürü olmama rağmen denetimlerin nasıl yapılacağına dair herhangi bir eğitim almadım. Çalışan personel de aynı durumda. Kurum içinde hizmet içi eğitim planlaması da yok.”

Ve işte asıl sorun da burada. Aslında bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Liyakat esasına göre değil, siyasi sadakate göre yapılan atamalar, kurumları içten içe çürütüyor. Çürüyen kendi hayatlarımız oluyor farkında değiliz. İşinin ehli olmayan kişilere teslim edilen yetkiler, göz göre göre gelen felaketlere kapı aralıyor.

Bu yüzden 78 can, göz göre göre hayatını kaybetti.

Bakın sorumluların sorumluluk kabul etmediği, sorumsuzluğun düzen haline geldiği bir dönemdeyiz.

Peki, günlerce muhalif bir belediyeyi hedef gösteren, gerçeğin yerine siyasi menfaati koyan iktidar destekçileri bu raporlar karşısında ses çıkardı mı?

Çıkarmadılar. Çıkaramazlar.

Çünkü unutacağımızı biliyorlar.

İliç maden faciasının üzerinden 1 yıl geçti. Hatırlayanımız bile yok. Sadece CHP’den 5-6 kişilik bir CHP heyeti anma yaptı.

İşçiler orada da ihmale ve liyakatsizliğe kurban gitti. Her yıl en az bir kere benzer felaketleri yaşamaya devam edeceğiz.

Çünkü biz unuttukça, hak yiyenler, rüşvetle iş çevirenler, yasadışı işlerlerle zenginleşenler güçleniyorlar.

Bu çarkı artık kırmalıyız.