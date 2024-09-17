2024 yılı ve öncesi emekliler, 2024 yılında tekrar çalışırsa emekli aylıkları artar mı?

17 Eylül 2024 Salı

Bağlanacak emekli aylığı miktarı yönünden 2024 yılında aylık talebinde bulunmanın, 2025 yılına göre daha avantajlı olduğu bilinmektedir. Bundan hareketle, 2024 yılı avantajının 2024 yılı ve öncesinde emekli olanlar açısından daha avantajlı hale nasıl getirileceği konusunda çok sayıda soru aldım. Buna istinaden, 2024 yılı ve öncesinde emekli olup, mevcut emekli aylıklarını 2024 yılında yeniden çalışmak suretiyle kestirip, yine 2024 yılı içerisinde işten ayrılarak aylık talebinde bulunacakların aylık miktarlarında ne miktar ve oranda artış olacağını yaptığım aylık hesaplarıyla aşağıda değerlendirdim.

2024 YILI ÖNCESİNDE EMEKLİ OLANLAR

Primleri asgari, ortalama ve azami kazançlar üzerinden bildirilen ve 2023 yılında toplam 8740 gün üzerinden tarafına aylık bağlanan 3 emeklinin, 2024 yılı ekim ayında aylığını kestirerek tüm sigorta kollarına tabi çalışmaya başladığını ve ekim ile kasım aylarında toplam 60 gün prim ödeyerek toplam 8800 gün üzerinden 2024/Kasım sonu itibarıyla yeniden aylık talebinde bulunduklarını varsaydığımızda;

Asgari kazanç üzerinden çalışılırsa;

2023 yılında emekli olan kişi, 2024 yılında 2 ay asgari kazanç üzerinden çalışırsa, kök aylıktaki artış oranı yüzde 1.1 olmakla birlikte, kök aylık miktarı, ödenen aylık ek ödemesiz en düşük emekli aylığı olan (12.500 TL’nin ek ödemesiz tutarı) 12.019,23 TL’nin altında olduğundan, emeklinin eline geçen aylık miktarında herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

Ortalama ve azami kazanç üzerinden çalışılırsa;

2023 yılı emeklisi 2024 yılında 2 ay ortalama ve azami kazançlar üzerinden çalışırsa aylık miktarı mutlaka artmaktadır. Artış oranı ortalama kazançlar üzerinden yüzde 1.68, azami kazançlarda ise yüzde 2.1 oranında olmaktadır.

2024 YILINDA EMEKLİ OLANLAR

Primleri asgari, ortalama ve azami kazançlar üzerinden bildirilen ve 2024 yılında toplam 8940 gün üzerinden tarafına aylık bağlanan 3 emeklinin, yine 2024 yılında yılı ekim ayında aylığını kestirerek tüm sigorta kollarına tabi çalışmaya başladığını ve ekim ile kasım aylarında toplam 60 gün prim ödeyerek toplam 9000 gün üzerinden 2024/Kasım sonu itibarıyla yeniden aylık talebinde bulunduklarını varsaydığımızda;

Asgari kazanç üzerinden çalışılırsa;

Emeklinin 2024 yılında asgari kazanç üzerinden 2 ay çalışması durumunda, 2023 emeklisinde olduğu gibi kök aylığı yüzde 1.1 oranında artmakta ancak, kök aylığı miktarı, ek ödemesiz en düşük emekli aylığı olan 12.019,23 TL altında kaldığından, yani emekliye en düşük emekli aylığı olan 12.500 TL ödeneceğinden, emeklinin eline geçen miktar yönünden herhangi bir farklılık olmamaktadır.

Ortalama ve azami kazanç üzerinden çalışılırsa;

2024 yılı emeklisi 2024 yılında 2 ay ortalama ve azami kazançlar üzerinden çalışırsa aylık artış oranı ortalama kazançlar üzerinden yüzde 1.68, azami kazançlarda ise yüzde 1.4 oranında olmaktadır.

Netice itibarıyla, 2023 ve 2024 emeklisinin, 2024 yılında yeniden asgari, ortalama ve azami kazançlar üzerinden aynı gün sayısı ile çalışması durumunda, aylıklarda artış miktarı aynı olmakta ve kök aylıklar mutlaka artmaktadır.

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