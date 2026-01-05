2025 Yılı Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, 2025 yılı yıllık enflasyon oranı da belli oldu. 2025 yılına ilişkin enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu Enagrup ve İstanbul Ticaret Odası tarafından aşağıda belirtildiği şekilde açıklandı.

Görüldüğü üzere, TÜİK, ENAG ve İTO’nun açıkladığı oranlar birbirinden oldukça farklı. 2025 yılı enflasyon oranı Orta Vadeli Programda (2026-2028) yüzde 28,5, GH yüzde 3,3 şeklinde tahmin edilmişti. OVP’nin enflasyon tahmini tutmadı. T.C. Merkez Bankası tarafından önce yüzde 27 olarak tahmin edilen 2025 yılı enflasyon oranı, en son yüzde 31-33 bandında tahmin edildi. TÜİK bu tahminin de altında açıklama yaptı. En son 2025/Kasım ayı enflasyonu açıklandığında 2025 yılında 11 ayda gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 29,4 idi. 2025/Aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 0,89 olarak yani yüzde 1’in altında açıklanmasıyla 2025 yılı enflasyon oranı yaşanılan ve hissedilen enflasyon oranından farklı olarak yüzde 30,89 oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 2026/OCAK DÖNEMİ MAAŞ ZAMLARI

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) internet sayfasında yer alan verilere göre; 2025/Ekim ayında gelir/aylık alan SSK emekli ve hak sahibi sayısı; 11 milyon 499 bin 266, Bağ-Kur emekli ve hak sahibi sayısı ise 2 milyon 919 bin 563’dür.

Bağ-kur ve SSK emeklilerinin aylıkları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55. maddesine göre, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artırılmaktadır.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2026/Ocak döneminde verilecek artış oranı, 2025/Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı kadar olacaktır. 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 12,19 olmuştur.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinin aylıkları, başka bir ilave zam (refah payı gibi) olmaz ise 2026/Ocak ödeme döneminde yüzde 12,19 oranında artırılacaktır.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN 2026/OCAK DÖNEMİ MAAŞ ZAMLARI

SGK verilerine göre, 2025/Ekim’de aylık alan emekli memur ve hak sahibi sayısı 2 milyon 554 bin 924, çalışan memur sayısı ise 3 milyon 672 bin 177’dir.

Memur maaş zamlarının belirlenmesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde olduğu gibi son altı aylık enflasyon oranı doğrudan kullanılmamakta, iki yıllık süre için yapılan toplu sözleşmeler ile zam oranları belirlenmektedir.

2026-2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirlendiği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi gereği, memur ve memur emeklilerinin aylıklarına; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 zam yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca taban aylıkları 2026 yılı birinci dönem için bin TL artırılacaktır.

2025 yılı Temmuz-Aralık altı aylık enflasyon oranı yüzde 12,19, yine aynı dönemde Toplu Sözleşme ile memurlara verilen zam oranı yüzde 5’tir. Dolayısıyla yüzde 12,19 enflasyon oranından yüzde 5’lik bölüm düşüldükten sonra, 2026/Ocak döneminde memur ve memur emeklisine verilecek enflasyon farkı 1,1219/1,05= 1,06847 =) yüzde 6,85 olarak hesaplanmıştır.

MEMUR EMEKLİSİ

2025 yılı ikinci altı aylık dönemde enflasyon oranının yüzde 12,19 olarak belirlenmesiyle, emekli memurlara verilecek enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu. Ayrıca, 2026/Ocak ayında memurlara yüzde 11 zam verildi. Bu durumda memur emeklisinin 2026/Ocak zammı 1,11x 1,0685=1,1860 =) yüzde 18,60 oldu. Diğer bir ifadeyle, memur emekli aylıkları yüzde 18,60 oranında artırılacaktır.

Toplu sözleşme ile memur ve memur emeklisinin taban aylıklarının 2026/birinci dönem için bin TL artırılmasına karar verilmiştir. Bu durumda, memur emekli aylıkları yüzde 18,60 oranında artırıldıktan sonra bin TL, emekli memurun aylık bağlama oranına göre verilecektir. Örneğin emeklinin aylık bağlama oranı yüzde 75 ise taban aylığı 750 TL, yüzde 80 ise, 800 TL artırılacaktır.

Memur emeklileri ile çalışan memurların aylıkları 2023/Temmuz ayından itibaren farklılaştırılmıştır. Tüm çalışan memurlara 2023/Temmuz ayında verilen 8 bin 77 liralık ilave ödeme, emekli memurlara verilmemiştir. “İlave ödeme” adı altında verilen bu miktar, memur maaş katsayısı ile 15965 gösterge rakamının çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. Emekli memurlar, çalışan memurlara verilen bu ilave ödemenin kendilerine de verilmesini haklı olarak talep etmektedir.

ÇALIŞAN MEMUR

Çalışan memurların aylıklarına 2026/Ocak memur emeklileri gibi yüzde 18,60 oranında zam yapılacaktır. Ancak, çalışan memurlarda aylık bağlama oranı bulunmadığından bunların taban aylıkları doğrudan bin TL artırılacaktır. Yine emekli memurlara verilmeyen ve mevcut durumda 18.540,62 TL olan ilave ödeme, 2026/Ocak ayında belirlenecek katsayıya göre artırılarak ödenecektir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Bilindiği gibi, prime esas kazançları, asgari kazanç üzerinden bildirilen ve toplam hizmet süresi içinde, 2008 yılı Ekim ayı sonrası hizmetlerinin oranı artan ve 2008 yılı Ekim ayı sonrası emekli aylığı talebinde bulunan sigortalıların, emekli aylıkları düşmeye başlayınca, bu düşüşü kamufle etmek için 18/1/2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 7161 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanuna ek 19 uncu madde eklenmiştir. Madde ile bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre ödenen aylıkların, ek ödeme dahil, maddede belirli tarihlerde yapılan değişikliklerle belirlenen alt sınır aylıklarının altında olamayacağı öngörülmüştür.

2025/Ocak ayında Bakan IŞIKHAN’ın açıklamasıyla, Ek 19. Madde kapsamında ödenen en düşük emekli aylığı miktarının belirlenmesinde bir ilk yaşanarak, o tarihte uygulanmakta olan 12.500 TL’lik en düşük emekli maaşı, 2025/Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen aylık artış oranı olan yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.468,75 TL’ye, 2025/Temmuz ayında ise yüzde 16,67 artış uygulanarak 16.881 TL yükseltildi.

Bu defa, 5510/Ek 19. Madde kapsamında ödenen en düşük emekli aylığının 2026/Ocak ayında yüzde 12,19 oranında artırılarak 18.938,80 TL’ye yükseltilmesi beklenmektedir.

Netice itibariyle, tüm emekliler bu yılda açlığa, sefalete ve Cumhurbaşkanının lütfuna mahkum edilmiştir. Yazıklar olsun!!