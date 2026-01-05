Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 yılı ocak ayında emekli maaşları ne kadar arttı? En düşük emekli maaşı ne oldu?
Nergis Şimşek
Son Köşe Yazıları

2026 yılı ocak ayında emekli maaşları ne kadar arttı? En düşük emekli maaşı ne oldu?

05.01.2026 12:58
Güncellenme:
Takip Et:

2025 Yılı Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, 2025 yılı yıllık enflasyon oranı da belli oldu. 2025 yılına ilişkin enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu Enagrup ve İstanbul Ticaret Odası tarafından aşağıda belirtildiği şekilde açıklandı. 

Image

Görüldüğü üzere, TÜİK, ENAG ve İTO’nun açıkladığı oranlar birbirinden oldukça farklı. 2025 yılı enflasyon oranı Orta Vadeli Programda (2026-2028)  yüzde 28,5,  GH yüzde 3,3 şeklinde tahmin edilmişti. OVP’nin enflasyon tahmini tutmadı.  T.C. Merkez Bankası tarafından  önce yüzde 27 olarak tahmin edilen 2025 yılı enflasyon oranı, en son  yüzde 31-33 bandında tahmin edildi.  TÜİK bu tahminin de altında açıklama yaptı. En son 2025/Kasım ayı enflasyonu açıklandığında 2025 yılında 11 ayda gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 29,4 idi. 2025/Aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 0,89 olarak yani yüzde 1’in altında açıklanmasıyla 2025 yılı enflasyon oranı yaşanılan ve hissedilen enflasyon oranından farklı olarak yüzde 30,89 oldu. 

SSK VE BAĞ-KUR  EMEKLİLERİNİN 2026/OCAK DÖNEMİ MAAŞ ZAMLARI

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) internet sayfasında yer alan verilere göre; 2025/Ekim ayında gelir/aylık alan SSK emekli ve hak sahibi sayısı; 11 milyon 499 bin 266, Bağ-Kur emekli ve hak sahibi sayısı ise 2 milyon 919 bin 563’dür.

Bağ-kur ve SSK emeklilerinin aylıkları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55. maddesine göre, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artırılmaktadır.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2026/Ocak döneminde verilecek artış oranı,   2025/Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı kadar olacaktır. 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı  yüzde 12,19 olmuştur.

Buna göre, SSK  ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinin aylıkları, başka bir ilave zam (refah payı gibi)  olmaz ise 2026/Ocak ödeme döneminde yüzde 12,19 oranında artırılacaktır. 

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN 2026/OCAK DÖNEMİ MAAŞ ZAMLARI

SGK verilerine göre, 2025/Ekim’de aylık alan emekli memur ve hak sahibi sayısı 2 milyon 554 bin 924, çalışan memur sayısı ise  3 milyon 672 bin 177’dir. 

Memur maaş zamlarının belirlenmesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde olduğu gibi son altı aylık enflasyon oranı doğrudan kullanılmamakta, iki yıllık süre için yapılan toplu sözleşmeler ile zam oranları belirlenmektedir. 

2026-2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirlendiği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi  gereği, memur ve memur emeklilerinin aylıklarına; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7,  2027 yılı için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 zam yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca taban aylıkları 2026 yılı birinci dönem için bin TL artırılacaktır. 

2025 yılı  Temmuz-Aralık altı aylık enflasyon oranı yüzde 12,19, yine aynı dönemde Toplu Sözleşme ile memurlara verilen zam oranı yüzde 5’tir. Dolayısıyla yüzde 12,19 enflasyon oranından yüzde 5’lik bölüm düşüldükten sonra, 2026/Ocak döneminde memur ve memur emeklisine verilecek enflasyon farkı 1,1219/1,05= 1,06847 =) yüzde 6,85   olarak  hesaplanmıştır. 

MEMUR EMEKLİSİ 

2025 yılı ikinci altı aylık dönemde enflasyon oranının yüzde 12,19 olarak belirlenmesiyle, emekli memurlara verilecek enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu.  Ayrıca, 2026/Ocak ayında memurlara yüzde 11 zam verildi. Bu durumda memur emeklisinin 2026/Ocak zammı 1,11x 1,0685=1,1860 =) yüzde 18,60 oldu. Diğer bir ifadeyle, memur emekli aylıkları yüzde 18,60 oranında artırılacaktır. 

Toplu sözleşme ile memur ve memur emeklisinin  taban aylıklarının 2026/birinci dönem için bin TL artırılmasına karar verilmiştir. Bu durumda, memur emekli aylıkları yüzde 18,60 oranında artırıldıktan sonra bin TL, emekli memurun aylık bağlama oranına göre verilecektir. Örneğin emeklinin aylık bağlama oranı yüzde 75 ise taban aylığı 750 TL, yüzde 80 ise, 800 TL artırılacaktır. 

Memur emeklileri ile  çalışan memurların aylıkları 2023/Temmuz ayından itibaren farklılaştırılmıştır. Tüm çalışan memurlara 2023/Temmuz ayında verilen 8 bin 77 liralık ilave ödeme, emekli memurlara verilmemiştir. “İlave ödeme” adı altında verilen bu miktar, memur maaş katsayısı ile 15965 gösterge rakamının çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. Emekli memurlar, çalışan memurlara verilen bu ilave ödemenin kendilerine de verilmesini haklı olarak talep etmektedir. 

ÇALIŞAN MEMUR 

Çalışan memurların aylıklarına 2026/Ocak memur emeklileri gibi yüzde 18,60 oranında zam yapılacaktır. Ancak, çalışan memurlarda aylık bağlama oranı bulunmadığından bunların taban aylıkları doğrudan bin TL artırılacaktır. Yine emekli memurlara verilmeyen ve mevcut durumda 18.540,62 TL olan  ilave ödeme, 2026/Ocak ayında belirlenecek katsayıya göre artırılarak ödenecektir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI  

Bilindiği gibi, prime esas kazançları, asgari kazanç üzerinden bildirilen ve toplam hizmet süresi içinde, 2008 yılı Ekim ayı sonrası hizmetlerinin oranı artan ve 2008 yılı Ekim ayı sonrası emekli aylığı talebinde bulunan sigortalıların, emekli aylıkları düşmeye başlayınca, bu düşüşü kamufle etmek için 18/1/2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 7161 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanuna ek 19 uncu madde eklenmiştir. Madde ile bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre ödenen aylıkların, ek ödeme dahil, maddede belirli tarihlerde yapılan değişikliklerle belirlenen alt sınır aylıklarının altında olamayacağı öngörülmüştür. 

2025/Ocak ayında Bakan IŞIKHAN’ın açıklamasıyla, Ek 19. Madde kapsamında ödenen en düşük emekli aylığı miktarının belirlenmesinde bir ilk yaşanarak, o tarihte  uygulanmakta olan 12.500 TL’lik en düşük emekli maaşı, 2025/Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen  aylık artış oranı olan yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.468,75 TL’ye, 2025/Temmuz ayında ise yüzde 16,67 artış uygulanarak 16.881 TL yükseltildi. 

Bu defa, 5510/Ek 19. Madde kapsamında ödenen en düşük emekli aylığının 2026/Ocak ayında yüzde 12,19 oranında artırılarak 18.938,80 TL’ye yükseltilmesi beklenmektedir. 

Netice itibariyle, tüm emekliler bu yılda açlığa, sefalete ve Cumhurbaşkanının lütfuna mahkum edilmiştir. Yazıklar olsun!!

İlgili Konular: #emekli maaşı

Yazarın Son Yazıları

2026 yılı ocak ayında emekli maaşları ne kadar arttı? En düşük emekli maaşı ne oldu?

2026 yılı ocak ayında emekli maaşları ne kadar arttı? En düşük emekli maaşı ne oldu?

Devamını Oku
05.01.2026
Devlet memuruyum ölen babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
02.01.2026
2026 yılında SGK prim, borçlanma ve ödenek miktarları

Netice itibarıyla 2026 yılı prim ve hizmet borçlanması maliyetlerinin, sigortalı ve işverenlere ağır bir şekilde yüklendiği bir yıl olacaktır.

Devamını Oku
26.12.2025
2026 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Belli Oldu

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
24.12.2025
2025 veya 2026 yılında emekli olmak isteyenler borçlanma ve ihya başvurularını en geç 31/12/2025 tarihine kadar yapmalıdır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
23.12.2025
Engelliliğim nedeniyle emekli olmak istiyorum

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
19.12.2025
Genel sağlık sigortalıların mağduriyeti

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
12.12.2025
2026 yılı ocak ayında emekli aylıkları ne kadar artacak?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
05.12.2025
Yönetici kadrosunda bulunduğu halde yöneticilere verilen hiçbir haktan yararlanamayan müdürlerin mağduriyetine bir yenisi eklendi

Yönetici kadrosunda bulunduğu halde yöneticilere verilen hiçbir haktan yararlanamayan müdürlerin mağduriyetine bir yenisi eklendi

Devamını Oku
03.12.2025
Torba kanunla prim borçları emekli aylıklarından kesilecektir

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
28.11.2025
Torba kanunla işveren prim teşviki dört puandan iki puana düşürülmüştür

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
21.11.2025
Torba kanunla, malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranı artırılmıştır

Kanun teklifinin 20. maddesiyle 2026 yılı ocak ayı başı itibarıyla...

Devamını Oku
14.11.2025
Torba kanunla Bağ-Kur hizmet ihyasındaki prim oranı artırılmış ve genç girişimci desteği kaldırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
07.11.2025
Meclis’e sunulan torba kanunda hizmet borçlanması prim oranları artırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
31.10.2025
Torba kanunda sosyal güvenlik sistemine ilişkin yapılan düzenlemelerle sigortalı ve işverenlerin prim yükleri artırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
30.10.2025
Bağ-Kur’da prim çıkmazı

Bağ-Kur’da prim çıkmazı

Devamını Oku
25.10.2025
Kimler ‘küçük esnaf’ sayılacak?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
24.10.2025
İktidarın hedefi kaçışı önlemek

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
23.10.2025
Bağ-Kur’lulara verilecek bir hak memurlar için emsal olur mu?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
17.10.2025
Yıpranma payları emeklilik işlemlerine ne şekilde yansır?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
10.10.2025
Birleşik hizmetler üzerinden ölüm aylığı bağlanması

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
03.10.2025
Ölüm sigortasında yasa kaynaklı adaletsizlikler

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
26.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (3)

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
19.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması-II

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
12.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (1)

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
05.09.2025
Bağ-Kur’luların hizmet kayıtları nasıl okunmalı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
29.08.2025
Vah çalışan ve emekli memurumun haline!

Vah çalışan ve emekli memurumun haline!

Devamını Oku
26.08.2025
Askerlik hizmetimi borçlanırsam EYT kapsamına girer miyim?

Sosyal güvenlik uzmanı...

Devamını Oku
22.08.2025
Yetim aylığı bağlanmasına ilişkin haklarım nelerdir?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
15.08.2025
Prim iademe kanuni faiz uygulanır mı

Soru: 35 yıllık çalışması olan pratisyen hekim olup halen devlette çalışmaya devam ediyorum...

Devamını Oku
08.08.2025
Ölen annemin alamadığı aylıklar bize ödenir mi?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
01.08.2025
Memurlara 9 yıl gecikmeli olarak verilen yarım zamanlı çalışma hakkı

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
26.07.2025
İkinci yükseköğrenimde yetim aylığım ödenir mi?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
25.07.2025
İki aylığı da alabilir miyim?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
18.07.2025
Emekli aylığı yönünden 2025’mi yoksa 2026 yılında aylık talebinde bulunmak mı avantajlı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
17.07.2025
Sadece çalışan memurlara verilen ilave ödeme tüm emeklilere verilmelidir!

Sosyal Güvenlik Rehberi...

Devamını Oku
11.07.2025
BAĞ-KUR tarım sigortalıları mağdur olmasın!

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendindeki sigortalılar Bağ-kur tarım sigortalılarıdır. (Mülga 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar dahil) Bağ-kur tarım sigortalılarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarına (ziraat odaları, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlükleri) ) kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde SGK’ya bildirimleri yapılmaktadır. Tarım sigortalıları kendileri de sigortalılık bildirimi yapabilmektedir.

Devamını Oku
08.07.2025
Doğum borçlanması yapabilir miyim?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
04.07.2025
2025/Temmuz'da emekli aylıkları ne kadar arttı?

2025/Temmuz'da emekli aylıkları ne kadar arttı?

Devamını Oku
03.07.2025
Devlet memuruyum emeklilik koşullarım nedir?

Sosyal Güvenlik Rehberi...

Devamını Oku
27.06.2025