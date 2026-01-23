Soru: 2925 sayılı kanun kapsamında SSK tarım sigortalısıyım. Prim oranları artmış. 2026 yılında aylık ne kadar tarım sigortası primi ödeyeceğim?

19 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7566 sayılı kanunla 5510 sayılı kanunun 81. maddesinde yapılan değişiklikle 2026 yılı ocak ayı başı itibarıyla mevcut durumda yüzde 20 (yüzde 9 sigortalı, yüzde 11 işveren payı) olarak uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranı, işveren payının yüzde 1 artırılmasıyla yüzde 21’e yükseltilmiştir.

Yine 7566 sayılı kanunun 22. maddesiyle 5510 sayılı kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılar ile 5510/ek 5, ek 6 ve ek 9. madde kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prim oranları yüzde 1 oranında artırılmıştır.

Diğer taraftan, 2925 sayılı kanun kapsamında tarım sigortası primi ödeyenler, kanunun halen yürürlükte olan “prim alınması” başlıklı 30. maddesi gereği yüzde 12.5’i genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam yüzde 32.5 oranında prim ödemektedir. 7566 sayılı kanunla 2925 sayılı kanunun 30. maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığından, bu kanun kapsamında prim oranı yüzde 32.5 olarak uygulanmaya devam edilecektir. 2925 sayılı kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Buna göre, 2026 yılında brüt asgari ücret aylık 33 bin 30 lira, günlük asgari kazanç tutarı 1.101,00 TL olup 2925 sayılı kanuna tabi sigortalıların, 2026 yılında ödeyecekleri prim tutarı: 1.101,00 TLx15x yüzde 32,5=5.367,38 TL olmuştur.

Soru: 2026 yılında emzirme ve cenaze ödeneği miktarları ne oldu?

Emzirme ödeneği analık sigortasından sağlanan yardımlardan biri olup 5510 sayılı kanunun 16. maddesi gereğince sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 5510 sayılı kanunun 4/a ve 4/b bentleri sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu’nca belirlenip bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilmektedir.

SGK Yönetim Kurulu’nca alınan karar gereğince 2010 yılından başlayan emzirme ödeneği, her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesiyle hesaplanmaktadır.

TÜİK tarafından 2025 yılı TÜFE oranının yüzde 30.89 olarak açıklanması nedeniyle 2025 yılında 1.238,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2026 yılında, (1.238x1,3089=1.620,42 TL=) 1.621,00 TL olarak uygulanacaktır.

Öte yandan, 5510 sayılı kanunun 37. maddesi kapsamında; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, ödenen cenaze ödeneğinin miktarının belirlenmesi yöntemi de emzirme ödeneği ile aynıdır. Cenaze ödeneği miktarı da her yıl belirlenen TÜFE oranında artırılmaktadır. Buna göre, 2025 yılında 4.888,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2026 yılı için (4.888x1,3089=6.397,91=) 6.398,00 TL olarak belirlenmiştir.

Soru: Eşimin ve benim borçlanmalarla birlikte bu yıl ağustos ayında prim günümüz doluyor. Asgari kazanç üzerinden eşim 4 ay doğum, ben de 5 ay askerlik borçlanması yapacağız. Toplamda ne kadar borçlanma bedeli öderiz?

7556 sayılı kanunla 5510 sayılı kanunun 41. maddesinde yapılan değişiklikle 1/1/2026 tarihinden geçerli olmak üzere; doğum borçlanması hariç olmak üzere, askerlik borçlanması prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltilmiştir. Doğum borçlanması prim oranı yüzde 32 olarak uygulanmaya devam edecektir. 2026 yılında brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak belirlendiğinden;

-1 günlük asgari doğum borçlanması bedeli: 33.030/30=1.101xyüzde 32= 352,32 TL

-1 günlük asgari askerlik borçlanması bedeli: 33.030/30=1.101x yüzde 45= 495,45 TL

Bu durumda;

-Eşinizin 4 aylık doğum borçlanma bedeli: 352,32x120=42.278,40 TL,

-Sizin 5 aylık askerlik borçlanma bedeliniz: 495,45x150=74.317,50 TL olmak üzere toplamda 116.595,90 TL olur.

