Cumhuriyet Gazetesi Logo
Genç girişimci teşvikinde kazanılmış haklarımız ne olacak?
Nergis Şimşek
Son Köşe Yazıları

Genç girişimci teşvikinde kazanılmış haklarımız ne olacak?

30.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Soru: 15/12/2025 tarihinde Trabzon’da kendi mimarlık şahıs şirketimi kurdum. Ardından genç girişimci desteğine başvurdum ve 1 yıllık Bağ-Kur prim desteğine hak kazandım. 2025/Aralık ayı Bağ-Kur prim borcum silindi. SGK tarafından 14/12/2026 tarihine kadar teşvikten yararlanmaya hak kazandığım bildirildi. 1/1/2026 tarihi itibarıyla ben ve benim gibi teşvikten yararlanıp 1 yıllık destek süresi dolmayan birçok kişiye Bağ-Kur prim borcu çıkmaya başladı. Bu konu hakkında kazanılmış haklara yönelik bir çalışma var mıdır? Yoksa primlerimizi artık kendimiz mi ödeyeceğiz?

A. Anıl Y.

4/12/2025 tarihli ve 7566 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19/12/2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7566 sayılı kanunun 23. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan düzenlemeyle; Bağ-Kur sigortalıları için 1/6/2018 tarihinden itibaren uygulanan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerden, kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 5510 sayılı kanunun 4/1-(b) maddesinin (1) numaralı alt bendi kapsamında yani gerçek veya basit usulde vergi mükellefi olanlardan ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin sigorta primlerinin 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanması şeklinde uygulanan Genç Girişimci Teşviki yürürlükten kaldırılmıştır.

5510/81. maddenin (k) bendinin yürürlükten kaldırılma tarihi 2026 yılı ocak ayı başıdır. Uygulama bu tarih itibarıyla sonlandırılmış ancak mevcut durumda bu teşvikten yararlananların durumlarıyla ilgili olarak 5510 sayılı kanuna herhangi bir geçici madde eklenmemiştir. Bunun anlamı, bu teşvikten yararlananlar için müktesep haklar korunmamıştır. Bu teşviğe hak kazanma tarihi ister 11 ay ister 1 ay isterse 1 gün önce olsun, maddenin yürürlüğe girdiği 1/1/2026 tarihi itibarıyla bu teşvik uygulamasına son verilmiştir. Dolayısıyla, teşvikten yararlanmaya başlamış ancak henüz 1 yıllık süresi dolmamış olanların kazanılmış hakkı korunmamıştır. Durumunuza bakıldığında, sizin de bu teşvikten 15/12/2025 tarihi itibarıyla yararlanmaya başladığınız ve yararlanma sürenizin 14/12/2026 tarihine kadar devam ettirilmesi gerekirken yapılan yasal düzenleme nedeniyle 1/1/2026 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı ve teşvikten sadece 2025/Aralık döneminde yararlandırıldığınız anlaşılmıştır. Bu durumda, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla Bağ-Kur prim borcunuzu kendinizin ödemesi gerekmektedir. Kazanılmış haklarla ilgili kanunda herhangi bir düzenleme bence bilinçli olarak yapılmamış olup SGK tarafından konuya ilişkin genelge henüz yayımlanmamıştır.

Devlet memuru kapsamında isteğe bağlı prim ödeyebilir miyim?

Soru: 4/c tescil başlangıç tarihim 31/12/2004. Doğum tarihim 1981 olup 21 tam yıl hizmet sürem bulunmaktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesine göre üniversite öğretim mesleğinden çıkarılma (meslekten ihraç) veya kamu görevinden çıkarılma (memurluktan çıkarılma) disiplin cezası almış bir öğretim üyesi (Doç Dr.);

a- İsteğe bağlı iştirakçi olabilir mi?

b- Emekli ikramiyesi alabilir mi?

Gamze O.

5434 sayılı kanunun 39. maddesinin (f) bendi gereği, 61 yaşını doldurmanız halinde hem emekli aylığınız bağlanabilecek (en az 61 yaş ve 5400 gün koşullarının yerine gelmesi halinde) hem de emeklilik ikramiyesini alabileceksiniz. Ancak 61 yaşı beklemeden 1 gün bile SSK veya Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmanız halinde, ikramiye alma hakkınız ortadan kalkacaktır. Devlet memurluğundan sonra en az 3.5 yıl SSK veya Bağ-Kur kapsamında sigortalı olursanız bu kapsamlarda emeklilik hakkı kazanırsınız. Diğer bir ifadeyle, son 3.5 yıl hangi kapsamda (SSK veya Bağ-Kur) sigortalı olursanız o statüde emekli olursunuz ve devlet memurluğunda geçen hizmetlere ilişkin ikramiyenizi alamazsınız.

Ayrıca, isteğe bağlı sigortalı iştirakçi olabilmeniz (4/c-devlet memuru statüsünde) için sizin gibi iştirakçiliği ilk defa 2008/Ekim öncesi başlayanların; en az 10 yıllık hizmetinin bulunması ve memuriyetten kendi isteği ile ayrılması, yani istifa etmesi gerekmektedir. Bu iştirakçilerin istifa tarihinden itibaren 6 ay içinde SGK’ye müracaat etmesi halinde 4/c kapsamında isteğe bağlı sigortaya kabul edilmektedirler. Ancak sizin devlet memurluğundan ayrılmanız kendi isteğinizle olduğundan, bu haktan yararlanmanız mümkün değildir.

SORULARINIZ İÇİN 

nergis.simsek@cumhuriyet.com.tr 

adresine e-posta yollayabilirsiniz.

İlgili Konular: #Bağkur

Yazarın Son Yazıları

Genç girişimci teşvikinde kazanılmış haklarımız ne olacak?

1/1/2026 tarihi itibarıyla ben ve benim gibi teşvikten yararlanıp 1 yıllık destek süresi dolmayan birçok kişiye Bağ-Kur prim borcu çıkmaya başladı. Bu konu hakkında kazanılmış haklara yönelik bir çalışma var mıdır? Yoksa primlerimizi artık kendimiz mi ödeyeceğiz?

Devamını Oku
30.01.2026
Tarım sigortası prim miktarım ne oldu?

7556 sayılı kanunla 5510 sayılı kanunun 41. maddesinde yapılan değişiklikle 1/1/2026 tarihinden geçerli olmak üzere; doğum borçlanması hariç olmak üzere, askerlik borçlanması prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltilmiştir. Doğum borçlanması prim oranı yüzde 32 olarak uygulanmaya devam edecektir. 2026 yılında brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak belirlendiğinden;

Devamını Oku
23.01.2026
Kıdem tazminatı koşulları nedir?

Soru: Emeklilikte yaş şartı dışında diğer koşulları yerine getirerek işten ayrılan sigortalılara kıdem tazminatı hangi koşullarla ödenir?

Devamını Oku
16.01.2026
Emekli aylıklarında hak kaybı yaşayanlar ne olacak?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
10.01.2026
Evlatlığıma ölüm aylığı bağlanır mı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
09.01.2026
2026 yılı ocak ayında emekli maaşları ne kadar arttı? En düşük emekli maaşı ne oldu?

2026 yılı ocak ayında emekli maaşları ne kadar arttı? En düşük emekli maaşı ne oldu?

Devamını Oku
05.01.2026
Devlet memuruyum ölen babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
02.01.2026
2026 yılında SGK prim, borçlanma ve ödenek miktarları

Netice itibarıyla 2026 yılı prim ve hizmet borçlanması maliyetlerinin, sigortalı ve işverenlere ağır bir şekilde yüklendiği bir yıl olacaktır.

Devamını Oku
26.12.2025
2026 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Belli Oldu

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
24.12.2025
2025 veya 2026 yılında emekli olmak isteyenler borçlanma ve ihya başvurularını en geç 31/12/2025 tarihine kadar yapmalıdır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
23.12.2025
Engelliliğim nedeniyle emekli olmak istiyorum

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
19.12.2025
Genel sağlık sigortalıların mağduriyeti

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
12.12.2025
2026 yılı ocak ayında emekli aylıkları ne kadar artacak?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
05.12.2025
Yönetici kadrosunda bulunduğu halde yöneticilere verilen hiçbir haktan yararlanamayan müdürlerin mağduriyetine bir yenisi eklendi

Yönetici kadrosunda bulunduğu halde yöneticilere verilen hiçbir haktan yararlanamayan müdürlerin mağduriyetine bir yenisi eklendi

Devamını Oku
03.12.2025
Torba kanunla prim borçları emekli aylıklarından kesilecektir

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
28.11.2025
Torba kanunla işveren prim teşviki dört puandan iki puana düşürülmüştür

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
21.11.2025
Torba kanunla, malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranı artırılmıştır

Kanun teklifinin 20. maddesiyle 2026 yılı ocak ayı başı itibarıyla...

Devamını Oku
14.11.2025
Torba kanunla Bağ-Kur hizmet ihyasındaki prim oranı artırılmış ve genç girişimci desteği kaldırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
07.11.2025
Meclis’e sunulan torba kanunda hizmet borçlanması prim oranları artırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
31.10.2025
Torba kanunda sosyal güvenlik sistemine ilişkin yapılan düzenlemelerle sigortalı ve işverenlerin prim yükleri artırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
30.10.2025
Bağ-Kur’da prim çıkmazı

Bağ-Kur’da prim çıkmazı

Devamını Oku
25.10.2025
Kimler ‘küçük esnaf’ sayılacak?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
24.10.2025
İktidarın hedefi kaçışı önlemek

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
23.10.2025
Bağ-Kur’lulara verilecek bir hak memurlar için emsal olur mu?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
17.10.2025
Yıpranma payları emeklilik işlemlerine ne şekilde yansır?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
10.10.2025
Birleşik hizmetler üzerinden ölüm aylığı bağlanması

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
03.10.2025
Ölüm sigortasında yasa kaynaklı adaletsizlikler

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
26.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (3)

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
19.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması-II

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
12.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (1)

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
05.09.2025
Bağ-Kur’luların hizmet kayıtları nasıl okunmalı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
29.08.2025
Vah çalışan ve emekli memurumun haline!

Vah çalışan ve emekli memurumun haline!

Devamını Oku
26.08.2025
Askerlik hizmetimi borçlanırsam EYT kapsamına girer miyim?

Sosyal güvenlik uzmanı...

Devamını Oku
22.08.2025
Yetim aylığı bağlanmasına ilişkin haklarım nelerdir?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
15.08.2025
Prim iademe kanuni faiz uygulanır mı

Soru: 35 yıllık çalışması olan pratisyen hekim olup halen devlette çalışmaya devam ediyorum...

Devamını Oku
08.08.2025
Ölen annemin alamadığı aylıklar bize ödenir mi?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
01.08.2025
Memurlara 9 yıl gecikmeli olarak verilen yarım zamanlı çalışma hakkı

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
26.07.2025
İkinci yükseköğrenimde yetim aylığım ödenir mi?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
25.07.2025
İki aylığı da alabilir miyim?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
18.07.2025
Emekli aylığı yönünden 2025’mi yoksa 2026 yılında aylık talebinde bulunmak mı avantajlı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
17.07.2025