Soru: 15/12/2025 tarihinde Trabzon’da kendi mimarlık şahıs şirketimi kurdum. Ardından genç girişimci desteğine başvurdum ve 1 yıllık Bağ-Kur prim desteğine hak kazandım. 2025/Aralık ayı Bağ-Kur prim borcum silindi. SGK tarafından 14/12/2026 tarihine kadar teşvikten yararlanmaya hak kazandığım bildirildi. 1/1/2026 tarihi itibarıyla ben ve benim gibi teşvikten yararlanıp 1 yıllık destek süresi dolmayan birçok kişiye Bağ-Kur prim borcu çıkmaya başladı. Bu konu hakkında kazanılmış haklara yönelik bir çalışma var mıdır? Yoksa primlerimizi artık kendimiz mi ödeyeceğiz?

4/12/2025 tarihli ve 7566 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19/12/2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7566 sayılı kanunun 23. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan düzenlemeyle; Bağ-Kur sigortalıları için 1/6/2018 tarihinden itibaren uygulanan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerden, kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 5510 sayılı kanunun 4/1-(b) maddesinin (1) numaralı alt bendi kapsamında yani gerçek veya basit usulde vergi mükellefi olanlardan ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin sigorta primlerinin 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanması şeklinde uygulanan Genç Girişimci Teşviki yürürlükten kaldırılmıştır.

5510/81. maddenin (k) bendinin yürürlükten kaldırılma tarihi 2026 yılı ocak ayı başıdır. Uygulama bu tarih itibarıyla sonlandırılmış ancak mevcut durumda bu teşvikten yararlananların durumlarıyla ilgili olarak 5510 sayılı kanuna herhangi bir geçici madde eklenmemiştir. Bunun anlamı, bu teşvikten yararlananlar için müktesep haklar korunmamıştır. Bu teşviğe hak kazanma tarihi ister 11 ay ister 1 ay isterse 1 gün önce olsun, maddenin yürürlüğe girdiği 1/1/2026 tarihi itibarıyla bu teşvik uygulamasına son verilmiştir. Dolayısıyla, teşvikten yararlanmaya başlamış ancak henüz 1 yıllık süresi dolmamış olanların kazanılmış hakkı korunmamıştır. Durumunuza bakıldığında, sizin de bu teşvikten 15/12/2025 tarihi itibarıyla yararlanmaya başladığınız ve yararlanma sürenizin 14/12/2026 tarihine kadar devam ettirilmesi gerekirken yapılan yasal düzenleme nedeniyle 1/1/2026 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı ve teşvikten sadece 2025/Aralık döneminde yararlandırıldığınız anlaşılmıştır. Bu durumda, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla Bağ-Kur prim borcunuzu kendinizin ödemesi gerekmektedir. Kazanılmış haklarla ilgili kanunda herhangi bir düzenleme bence bilinçli olarak yapılmamış olup SGK tarafından konuya ilişkin genelge henüz yayımlanmamıştır.

Devlet memuru kapsamında isteğe bağlı prim ödeyebilir miyim?

Soru: 4/c tescil başlangıç tarihim 31/12/2004. Doğum tarihim 1981 olup 21 tam yıl hizmet sürem bulunmaktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesine göre üniversite öğretim mesleğinden çıkarılma (meslekten ihraç) veya kamu görevinden çıkarılma (memurluktan çıkarılma) disiplin cezası almış bir öğretim üyesi (Doç Dr.);

a- İsteğe bağlı iştirakçi olabilir mi?

b- Emekli ikramiyesi alabilir mi?

5434 sayılı kanunun 39. maddesinin (f) bendi gereği, 61 yaşını doldurmanız halinde hem emekli aylığınız bağlanabilecek (en az 61 yaş ve 5400 gün koşullarının yerine gelmesi halinde) hem de emeklilik ikramiyesini alabileceksiniz. Ancak 61 yaşı beklemeden 1 gün bile SSK veya Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmanız halinde, ikramiye alma hakkınız ortadan kalkacaktır. Devlet memurluğundan sonra en az 3.5 yıl SSK veya Bağ-Kur kapsamında sigortalı olursanız bu kapsamlarda emeklilik hakkı kazanırsınız. Diğer bir ifadeyle, son 3.5 yıl hangi kapsamda (SSK veya Bağ-Kur) sigortalı olursanız o statüde emekli olursunuz ve devlet memurluğunda geçen hizmetlere ilişkin ikramiyenizi alamazsınız.

Ayrıca, isteğe bağlı sigortalı iştirakçi olabilmeniz (4/c-devlet memuru statüsünde) için sizin gibi iştirakçiliği ilk defa 2008/Ekim öncesi başlayanların; en az 10 yıllık hizmetinin bulunması ve memuriyetten kendi isteği ile ayrılması, yani istifa etmesi gerekmektedir. Bu iştirakçilerin istifa tarihinden itibaren 6 ay içinde SGK’ye müracaat etmesi halinde 4/c kapsamında isteğe bağlı sigortaya kabul edilmektedirler. Ancak sizin devlet memurluğundan ayrılmanız kendi isteğinizle olduğundan, bu haktan yararlanmanız mümkün değildir.

