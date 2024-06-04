Emekli aylığıma intibak işlemi neden yapılmadı?

04 Haziran 2024 Salı

Soru: 1998/Mayıs’ta SGK’den; 9077 gün, 14475 gösterge ve yüzde 67 aylık bağlama oranı üzerinden emekli oldum. Emeklilik sonrası 2006 yılından 2011 yılına kadar belediye şirketinde çalıştım. Bu sürede 1335 gün daha prim ödedim. 2011/Kasım ayında tekrar yaşlılık aylığı bağlandı. Ancak sonraki maaşım ilk maaşımdan daha düşük oldu. Sebebini SGK’ye sordum 2000 öncesi emeklilere verilen intibak zammı bana uygulanmamış. Hak ettiğim intibak zammının emeklilik sonrası tekrar çalışmam nedeniyle bana verilmemesi doğru mudur? A. Türkoğlu

SSK emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin yasal dayanağı 1/3/2012 tarihli ve 6283 sayılı kanun ile 5510 sayılı kanunun geçici 39. maddesidir. İntibak düzenlemesi 2000 öncesinde 506 sayılı kanun hükümleri gereği gösterge sistemine göre bağlanmış olan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarını kapsamıştır. Tahsis talep tarihi:

- Özel sektörden emekli olanlar için 31/12/1999 (dahil),

- Kamu sektöründen emekli olanlar için ise 14/1/2000 (dahil) ve öncesinde olanların aylıkları intibak kapsamında yeniden hesaplanmıştır.

İntibak aylığı hesaplanırken sigortalıların gösterge rakamı değiştirilmemiş ancak aylık bağlama oranının hesaplanmasında yeni kurallar getirilmiştir. 1999/Aralık ayı itibarıyla yeni aylık bağlama oranı üzerinden hesaplanan aylıklar, 5510/geçici 39. maddede belirtilen (7.13326594120697) çarpanıyla 2008/Ocak ayına bu tarihten sonra ise 2013/Ocak ayına aylık artış oranları kullanılmak suretiyle taşınmıştır. Emeklilerin 2013/Ocak ayında mevcut aylık tutarı ile intibak aylığı mukayese edilmiş ve hangi aylık yüksek ise onun ödenmesine devam edilmiştir. Hesaplanan aylıklar için geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Buna göre ilk emeklilik tarihiniz 1998 yılı olsa bile emeklilik sonrası aylığınızı kestirmek suretiyle tekrar tüm sigorta kollarına tabi işe girdiğiniz ve 2006-2011 tarihleri arasında çalıştığınız, işten ayrıldıktan sonra yeniden 2011 yılında tahsis talebinde bulunduğunuz ve aylığınızın yeniden hesaplandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda sizin talep tarihiniz 1998 yerine 2011 olmuştur. İntibak düzenlemesinde tahsis talep tarihi 2000 öncesi olanları kapsadığından, aylığınız intibak kuralları çerçevesinde yeniden hesaplanmamıştır.

İkinci aylık talebinize istinaden aylık miktarınızın ilk aylığınıza göre daha düşük olduğunu belirtmektesiniz. Emeklilik sonrası çalışmaların emekli aylığının yeniden hesaplanmasında 5510 sayılı kanunun 30. maddesindeki hükme göre yapılmaktadır. 2011 yılında anılan madde kapsamında emekli aylığınız yeniden hesaplanmış olmalı. Ancak bu hesaplama şeklinde sonraki çalışmalara göre hesaplanan kısmi aylık eski aylığınıza ilave edildiğinden aylığınızın ilk aylıktan daha düşük olma ihtimali bulunmamaktadır.



SORULARINIZ İÇİN

[email protected] adresine e-posta yollayabilirsiniz.

