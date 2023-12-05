Nergis Şimşek
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İhya işlemini ne zaman yapmalıyız?

05 Aralık 2023 Salı

Soru: Eşim 15/11/1980 doğumlu ve 30/06/1999 sigorta girişli. 24/04/2009 ila 5/11/2016 arası Bağ-Kur’a tabi çalıştı ancak prim ödemedi. Halen sigortalı olarak çalışıyor. Bağ-Kur hizmetlerini ihya etmek için SGK’ye Haziran/2023’te talepte bulunduk. Hâlâ cevap alamadık. Eşimin SSK’ye tabi 2000 günden fazla primi var. Bağ-Kur hizmetlerini ihya edip kalan süre için de çalışarak eşimin emekli olmasını istiyoruz. Öğrenmek istediğim husus, sigortalı çalışırken Bağ-Kur hizmetleri ihya edilir mi? Elif İ. 

Eşinizin sigortalılık başlangıcı 30/6/1999 olduğundan EYT kapsamında ve hem SSK hem de Bağ-Kur kapsamında hizmetlerinin (ihya edildiği takdirde) bulunması nedeniyle aylık bağlanacak statü; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla prim ödeyeceği sigortalılık olacaktır. En fazla;

- SSK kapsamında prim öderse, emeklilik koşulları; 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az  5975 gün,

- Bağ-Kur kapsamında prim öderse, 9000 gün ile emekli olur. Eşinizin Bağ-Kur hizmetleri 24/04/2009 ila 5/11/2016 arası olduğundan, bu hizmetler prim ödenmemesi nedeniyle 5510 sayılı kanunun geçici 63. ve geçici 76. maddeleri gereğince durdurulmuş. Eşiniz bu süreleri ihya ederek geçerli saydırabilir. Bunun için ihya talep tarihinde, asgari ve azami kazanç arasında tercih edeceği kazancın yüzde 34.5 üzerinden hesaplanacak prim tutarını, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödemesi gerekiyor. SGK’ye haziran ayında yaptığınız müracaatın akibetini sormalısınız. İhya işlemini her zaman, yani sigortalı çalışırken veya boşta iken yapabilirsiniz. Belirttiğiniz süreye göre eşinizin Bağ-Kur kapsamında 7 yıl 6 ay 11 gün yani 2711 gün hizmeti bulunuyor. 2000 gün de SSK hizmetiyle birlikte mevcutta toplam 4711 gün oluyor. SSK’li çalışmaya devam ederse 5975-4711=1264 gün prim ödeyerek SSK kapsamında emekli olur.


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