Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çok kutuplu küresel düzensizlik - Nejat Eslen
Olaylar Ve Görüşler
Son Köşe Yazıları

Çok kutuplu küresel düzensizlik - Nejat Eslen

03.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

“Fareyi yakalıyorsa kedinin rengi önemli değildir” - Deng Şiaoping

Donald Trump farklı bir ABD başkanı. Bilindiği gibi Trump’ın stratejisi iki önemli ilkeye dayanmakta; “Önce Amerika” ve “Amerika’yı yeniden büyük yapmak”.

Trump bu stratejisi ile uluslararası işbirliği yerine yalnızca ABD çıkarlarını esas almakta, gümrük vergilerini, koruyucu ticareti, ekonomik milliyetçiliği tercih etmekte, uluslararası hukuk ve ticaret kurallarını yok saymakta, ekonomik ve askeri baskıyı güç aracı olarak kullanmakta, müttefiklerini ve uluslararası, anlaşmaları dışlamaktadır.

KURALLARA DAYALI DÜZENİ ÇÖKERTTİ

Trump liderliğinde ABD, müttefiklerle ve ortaklarla birlikte çalışmayı esas alan geleneksel stratejiyi terk eden, zaten zayıflamış olan kurallara dayalı uluslararası düzeni çökerten ve kendi çıkarlarını tek taraflı dayatan bir güç haline geldi.

ABD artık güvenilir bir devlet değil. Hâlâ ekonomisi, teknolojisi ve askeri yapısı ile küresel güç olan ABD, küresel lider olma yeteneğini de kaybetti. Yumuşak güç etkisi de giderek zayıflayan ve yalnızlaşan ABD, artık kural koyan, düzen kuran değil, kuralları çiğneyen, düzeni çökerten güç. Bir başka ifade ile Trump uygulamaları ile hem ABD’nin küresel liderliğini sona erdirdi ve hem de kurallara dayalı dünya düzenin tabutuna son çivileri çaktı.

ÇOK KUTUPLU DÜZENSİZLİK

Artık dünya kuralsız, dengesiz, belirsizlikler ve riskler ile dolu, çok kutuplu, ne zaman sona ereceği belli olmayan, düzensiz bir sürecin içinde.

ABD’nin güç kaybetmesi, küresel liderliğinin sonlanması, Çin’in ekonomik, teknolojik ve askeri güç olarak yükselmesi, Rusya, Hindistan ile bölgesel güçlerin giderek daha fazla jeopolitik etkiler oluşturması ile çok kutuplu, lidersiz, dengesiz, küresel düzensizlik oluştu. Küresel ve bölgesel jeopolitik dengeler oluşmadan bu çok kutuplu düzensizliği, çok kutuplu düzene dönüştürmek zor...

ABD’NİN STRATEJİK AÇMAZI: ÇİN

İçinde bulunduğumuz kuralsız, düzensiz ve riskli bu süreçte düşüşteki ABD ile yükselişteki Çin arasındaki güç mücadelesi önemli rol oynayacak. ABD, Çin’in yükselişini durdurmak istese de bunu gerçekleştirecek potansiyeli yok; bu nedenle de ABD, Çin’in yükselişini sadece geciktirmeye çalışmakta. Mutlak sonuç sağlaması mümkün olmayan bu eylem, ABD’nin Çin ile rekabetteki stratejik açmazını oluşturmakta.

Çin ve Rusya çok kutuplu düzenden yana. Çin’in çok kutuplu dünya düzenini nihai hedef değil, geçici ara süreç olarak değerlendirdiği; aslında küresel liderliği ve Çin merkezli dünya düzenini, Çin tarzı kuralları hedeflediği iddiasını dikkate almak gerekir. Ancak Çin’in henüz bu amaca ulaşma kapasitesi yok.

Çin’in rengi önemli olmayan kedisi fareleri tutmaya devam etmekte. Çin kedisinin önünde tutması gereken daha çok fare var. Bu, Çin’in potansiyelini geliştirmesi, eylemini zamana yayması, sabırla hareket etmesi anlamına gelmekte. Sabır ise Çin stratejisinin temel ilkesi.

Jeopolitik ile birlikte jeoekonominin ve yeni teknolojilerin rekabette belirleyici olduğu bu geçiş süreci, Türkiye gibi bölgesel güçler için ciddi riskler ve önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu sürecin anlaşılması, tanımlanması; riskleri savmak, çıkarları geliştirmek için derinliğine analiz edilmesi gerekmektedir. İşte bu nedenle de siyasetten bağımsız, objektif değerlendirmeler yapan, gelecek ile ilgili senaryolar geliştiren, “Milli Jeopolitik Araştırmalar Merkezi” gecikmeden kurulmalıdır.

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen

İlgili Konular: #ABD #Çin

Yazarın Son Yazıları

Çok kutuplu küresel düzensizlik - Nejat Eslen

Donald Trump farklı bir ABD başkanı.

Devamını Oku
03.11.2025
Cumhuriyete kavramsal yaklaşım - Prof. Dr. Hakan Reyhan

Cumhuriyetin kavramsal içeriğinde birbirini tamamlayan unsurlar vardır.

Devamını Oku
03.11.2025
Bitkisel üretimde gerileme - Ülkü Sarıtaş

24 Ekim 2025 tarihli haberlerde yer alan bilgilere göre; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından derlenen veriler doğrultusunda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini yayımladı.

Devamını Oku
01.11.2025
Demokrasi kültürü deyince... - Gülşen Karakadıoğlu

Günümüz insanları pek bilmezler; ülkemizde 1980’lerde düzen karşıtı gösteriler düzenleniyor; gençler, yetişkinler özgürlük ve demokratik bir yaşam için demokratik biçimde örgütleniyor, gösteriler düzenliyordu.

Devamını Oku
01.11.2025
Adaletin sınandığı yer - Hüseyin Özkahraman

Türkiye bir kez daha tarihin o kritik eşiğinde duruyor.

Devamını Oku
31.10.2025
Yeni casusluk kumpası - Doğan Erkan

Yeni bir düşman ceza hukuku ve Ergenekon operasyonu taklidi “casusluk” kumpası Merdan Yanardağ ve Tele1 üzerinden Ekrem İmamoğlu’nu kapsayacak şekilde kuruluyor.

Devamını Oku
30.10.2025
Cumhuriyet yıkılamaz - Mahmut Aslan

Cumhuriyet, Türkiye için yalnızca bir yönetim biçiminin adı değil, milletin iradesinin ta kendisi, eşit yurttaşlığın somutlaşmış hali ve özgür bir yaşamın sarsılmaz umududur.

Devamını Oku
29.10.2025
Cumhuriyetin temeli o kadar güçlü ki hiçbir baskı sarsamaz!

“Tarihimizde olduğu gibi demokrasi dışı yollara tenezzül ederek iktidarda kalmak isteyen hiçbir güç başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamaz. Ülkemizi bu karanlıktan çıkaracak yegâne güç, milletimizin sarsılmaz iradesi ve Cumhuriyetimizin kuruluşundaki mutabakat ruhudur.”

Devamını Oku
29.10.2025
Ben Cumhuriyet çocuğuyum - Ayşe Yüksel

Cumhuriyetimizin 35’inci yılında, Cumhuriyet ebesi sayesinde dünyaya gözlerimi açmışım.

Devamını Oku
29.10.2025
Cumhuriyet ve demokrasi... - Nazan Moroğlu

Mustafa Kemal’in önderliğinde emperyalist güçlere karşı verilen tam bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanmasının ardından, 102 yıl önce 29 Ekim’de kurulan Cumhuriyetimizin temeli ulusal egemenliğe dayandırılmış ve yapılan devrimlerle ümmetten ulusa, kuldan yurttaşa kararlı bir dönüşüm sağlanmıştır.

Devamını Oku
29.10.2025
Anadolu ihtilâli fikri - Yüksel Işık

Tarihi günün bir gün öncesidir; Çankaya’dadırlar. Sofra kurulur; herkes toplanır etrafına… Henüz başlanmıştır ki Mustafa Kemal söze girer; “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz”.

Devamını Oku
28.10.2025
Cumhuriyet kimin öyküsüdür? - Abdullah Yüksel

Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz ancak neden kurulduğu belki daha önemli bir soru.

Devamını Oku
28.10.2025
Devrim geriye işle(tile)mez! - Doç. Dr. İhsan Tayhani

Büyük Atatürk, başyapıtı Cumhuriyete yüklediği anlamı, derinlikli bir biçimde yukarıdaki özlü sözünde dile getirir.

Devamını Oku
28.10.2025
'Cumhuriyet sadece bir gazete değildir...'

“Cumhuriyet imecesi” kampanyasını kısıtlı imkânlarıma rağmen ilgiyle takip ediyorum.

Devamını Oku
27.10.2025
KKTC, bağımsız bir devlettir - Hikmet Sami Türk

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 19 Ekim 2025 günü seçmenlerin yüzde 64.82 oranında katılımıyla yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ile yeni bir döneme girdi.

Devamını Oku
25.10.2025
Zeytin saldırı altında - Çağatay Güler

Ülkemiz uzmanlarının değişmez bir kaderidir aynı doğruyu defalarca yazmak zorunda kalmak.

Devamını Oku
25.10.2025
Dış ticaret perspektifinden ‘Türkiye, Rusya, Çin’ - Ahmet Yılmaz

Bugünlerde dış politikada Çin ve Rusya ile ilişkiler yeniden gündemde.

Devamını Oku
24.10.2025
Demokrasimize bulaşan enfeksiyonlar - Ülgen Zeki Ok

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıldönümü yaklaşırken demokrasimizin geldiği nokta, rahmetli Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcımız Sabih Kanadoğlu’nun 10 yıl önce bir tıbbi enfeksiyon hastalıkları kongresinde yaptığı “demokrasiye musallat olan enfeksiyonlar” konulu konuşmayı aklıma getirdi.

Devamını Oku
24.10.2025
Türkiye’de veteriner hekimliğin 183. yılı - Mücteba Binici

Ben bir Köy Enstitülü öğretmenin oğluyum.

Devamını Oku
23.10.2025
Bakanlıkların düşüşü - Ozan Zengin

Bakanlıklar, devlet teşkilatlanmasının merkezinde yer alan yapılardır.

Devamını Oku
23.10.2025
Askeri hastaneler açılmalıdır - Cihangir Dumanlı

AKP, iktidara gelir gelmez “askeri vesayeti ortadan kaldırmak” sloganı ile ulusal güvenliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gücünü ve saygınlığını azaltıcı adımlar atmıştır.

Devamını Oku
22.10.2025
Sosyalist hareketin yönü üzerine - Doğan Sevimbike

Kemal Okuyan’ın soL’da yayımlanan “Sosyalist Hareket ve CHP’yi Desteklemek” başlıklı yazısı, sosyalist hareketin yönü üzerine önemli bir tartışma başlatıyor.

Devamını Oku
22.10.2025
Eğitimde son aşama akademik yozlaşma

Üniversite, inşa edilmiş akıl ve bilimdir.

Devamını Oku
21.10.2025
Kuraklık ve su yönetimi - Alparslan Güre

Özellikle küresel iklim değişiklikleri ile de ilgili olan kuraklık, var olan kaynakların günbegün azalarak kritik seviyelere inmesi ve buna bağlı yaşanan su kısıntılarıyla her geçen gün daha fazla hissediliyor.

Devamını Oku
21.10.2025
Gazze’ye yaşamsal destek: Su - Dursun Yıldız

İki yıldır süren İsrail soykırımı sonrasında hayatta kalan Gazzeliler için yeni bir yaşam mücadelesi başlıyor.

Devamını Oku
20.10.2025
TBMM’de Cumhuriyet karşıtı hareket! - Doğu Silahçıoğlu

Bir asrı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti, 1923’te kurulduğundan bu yana iki ayrı tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Devamını Oku
20.10.2025
AKP’nin cefası - Engin Ünsal

Divan edebiyatının önemli şairlerinden 1480 doğumlu Fuzuli bir şiirinde sevgilisine şöyle seslenmektedir “Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı” Şair sevgilisinin eziyetleri nedeni ile canından usanma aşamasına gelmiştir ama sevgilisi cefaya, eziyet etmeye usanmadan devam etmektedir.

Devamını Oku
18.10.2025
Sivil muhalefet ve itaatsizlik - Murat Molu

“Köle misin? O halde dost olamazsın.

Devamını Oku
18.10.2025
Hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin korunması - Ahmet Münci Özmen

Hukukçuların, hukuk devletinin kapsamlı bir tanımını yapma çabaları süredursun, bağımsız uzmanlardan oluşan Venedik Komisyonu 2016 yılında, hukuk devletinin olmazsa olmaz standartlarını ortaya koymuş ve bu standartlar, Türkiye’nin de ilk üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi’nin Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından 11.10.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Devamını Oku
16.10.2025
Bir zamanlar meşruiyet - Cengiz Kuday

Geçmişi anlamak bazen bir tarih kitabından değil, bir anıdan çıkar. Benim için öyle oldu.

Devamını Oku
16.10.2025
Arafın alacakaranlığı

Puslu ve soğuk bir güne uyandım.

Devamını Oku
15.10.2025
Meclis, terörün sahnesi değildir! - Devrim Onur Erdağ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Meclis’te slogan atmak demokratik haktır” dedi.

Devamını Oku
15.10.2025
‘Eşit yurttaşlık’ sözündeki dil oyunu - Hürriyet Yaşar

Yeni sömürgecilik, göz koyduğu ülkelerin toplumlarında algı ve duyguları yönetmenin gücünü öğrendiğinden beri, ateşli silahlardan bile çok kullanıyor bu yöntemi.

Devamını Oku
15.10.2025
Adaletin kestiği parmak acıyor - M. Ziya Yergök

Adaletin kestiği parmak acımaz” diye güzel bir atasözümüz var.

Devamını Oku
14.10.2025
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın 103.yılı

Türk orduları, İzmir ile Bursa’yı 9-10 Eylül 1922 tarihlerinde Yunandan geri aldıktan sonra, Trakya’yı da Yunan ordusundan kurtarmak için İstanbul ile Çanakkale yönlerinde yürüyüşlerini sürdürmekteydi.

Devamını Oku
13.10.2025
Ulusun belleği silinmez

Bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı engellemelere karşın coşkuyla kutladık.

Devamını Oku
13.10.2025
Atatürk ve kız çocukları - Ayşe Yüksel

Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla, 2012 yılından itibaren, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür.

Devamını Oku
11.10.2025
Suyun ikamesi yoktur- Nejat Eslen

“Su, tüm doğanın yönlendirici gücüdür’’ - Leonardo da Vinci

Devamını Oku
09.10.2025
İnsan ölür, Neşet’ler ölmez - Yüksel Işık

Denir ki “Neşet’i tanımamışız.

Devamını Oku
08.10.2025
Filozof ve imparator - Ahmet Özer

Dünyayı fethetmenin her zaman iki yolu vardır: Biri silahla, kılıçla yapılır; öbürü ise kalemle, bilimle, sözle inşa edilir.

Devamını Oku
08.10.2025