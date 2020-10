Memur Ek Gösterge, Emekli İntibak Bekliyor - Şükrü KARAMAN

08 Ekim 2020 Perşembe

Dar ve sabit gelirli 10 milyona yakın kamu çalışanı ile emekli, yeni yasama dönemi çalışmalarına başlayan Meclis’ten sevindirici haber bekliyor.

5.5 milyon kamu çalışanı ile memur emeklisi, 2018 genel seçimleri ile 31 Mart yerel seçiminde siyasi iktidar tarafından söz verilen 3600 ek gösterge yasasının bugüne dek çıkarılamamasından kaygılı. Salgın döneminde özveriyle çalışan sağlık emekçilerinin yanı sıra öğretmen, polis ve din görevlilerine verilen sözün bu yasama döneminde hayata geçirilmesini umuyor. Emekliliği gelen kamu çalışanları yasanın çıkmasını dört gözle bekliyor.

SÖZ VAR SES YOK

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma personeline 3600 ek gösterge hakkı tanınırken, aynı görevi yapan polis ve diğer güvenlik görevlileri bu haktan yoksun bırakılmıştı. Haksızlığın giderilmesi ve beklentilerin karşılanmasına siyasi iktidar ne denli olumlu yaklaşacak bakalım?

4-5 milyon arasında olan işçi ve esnaf emeklisi yine siyasi iktidarın söz vermesine karşın, bugüne dek hayata geçirilemeyen yeni intibak yasasını iple çekiyor. 2000 yılı öncesi emekli olan işçi ve esnafa yönelik intibak yasası çıkarılırken, 2000 yılı sonrası emekliler hâlâ bilinemeyen nedenden ötürü kapsam dışı bırakılmıştı. Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kapsam dışı kalanlar için de intibak yasasının çıkarılacağına ilişkin söz vermişti. Ama hâlâ ses yok. Eğer yeni intibak yasası hayata geçerse özellikle 1500 lira gibi son derece düşük aylık alanlara can suyu sağlanacak. Aylıklarda 50 ile 400 lira arasında artış olacak. Kuşkusuz, bu artış dar gelirlinin mutfağına katkı sağlayacak.

SEÇİMİN YARATTIĞI BEKLENTİ

Asgari ücretin altında aylıkla geçinmeye çalışan milyonlarca dar gelirli emeklinin iki yakası yoksunluktan bir araya gelemiyor. Açlık sınırının 2 bin 500 liraya ulaştığı ortamda bu denli aylıkla nasıl geçinileceğinin hesabını kitabını yapın? Hiç aklınız yatıyor mu 1500 lira ile temel gereksinimlerin tümünün karşılanacağını? İşçi ve esnaf emeklilerinin büyük çoğunluğu, eline geçen 1500 lira gibi çok düşük aylıkla yaşamak için adeta mucize yaratıyor. Net 2 bin 324 lira olan asgari ücretin çok altında kalan aylığa talim ediyor 13 milyona yakın emeklinin yarısı.

Önümüzdeki yıl erken seçim yapılacağının dillendirilmesi 10 milyona yakın memur ile emekliyi şimdiden beklentiye soktu. Siyasi gelişmeler seçmenin önüne yeniden sandığı getirebilir. Her ne denli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Seçimler zamanında, 2023 yılında yapılacak” diye ısrarla vurgulasa da her an erken seçim kararı alınabilir.

Eğer önümüzdeki yıl erken seçim yapılırsa, kuşkusuz siyasi iktidar oy için musluğun ağzını açarak dar gelirliye para dağıtacak, onların lehine olacak düzenlemeleri hayata geçirecektir. Bir anlamda 10 milyona yakın kitle umudunu erken seçime bağladı. Tabii önceden verilen sözler gibi yinelenecek vaatler havada kalmazsa. Çünkü, emekli, kamu çalışanı 2018 ve 31 Mart seçimlerinde verilen sözlerin karşılanmamasını unutmuş değil.

ŞÜKRÜ KARAMAN

GAZETECİ