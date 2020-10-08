Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Memur Ek Gösterge, Emekli İntibak Bekliyor - Şükrü KARAMAN

08 Ekim 2020 Perşembe

Dar ve sabit gelirli 10 milyona yakın kamu çalışanı ile emekli, yeni yasama dönemi çalışmalarına başlayan Meclisten sevindirici haber bekliyor.

5.5 milyon kamu çalışanı ile memur emeklisi, 2018 genel seçimleri ile 31 Mart yerel seçiminde siyasi iktidar tarafından söz verilen 3600 ek gösterge yasasının bugüne dek çıkarılamamasından kaygılı. Salgın döneminde özveriyle çalışan sağlık emekçilerinin yanı sıra öğretmen, polis ve din görevlilerine verilen sözün bu yasama döneminde hayata geçirilmesini umuyor. Emekliliği gelen kamu çalışanları yasanın çıkmasını dört gözle bekliyor.

SÖZ VAR SES YOK

Ahmet Davutoğlunun başbakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma personeline 3600 ek gösterge hakkı tanınırken, aynı görevi yapan polis ve diğer güvenlik görevlileri bu haktan yoksun bırakılmıştı. Haksızlığın giderilmesi ve beklentilerin karşılanmasına siyasi iktidar ne denli olumlu yaklaşacak bakalım?

4-5 milyon arasında olan işçi ve esnaf emeklisi yine siyasi iktidarın söz vermesine karşın, bugüne dek hayata geçirilemeyen yeni intibak yasasını iple çekiyor. 2000 yılı öncesi emekli olan işçi ve esnafa yönelik intibak yasası çıkarılırken, 2000 yılı sonrası emekliler hâlâ bilinemeyen nedenden ötürü kapsam dışı bırakılmıştı. Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kapsam dışı kalanlar için de intibak yasasının çıkarılacağına ilişkin söz vermişti. Ama hâlâ ses yok. Eğer yeni intibak yasası hayata geçerse özellikle 1500 lira gibi son derece düşük aylık alanlara can suyu sağlanacak. Aylıklarda 50 ile 400 lira arasında artış olacak. Kuşkusuz, bu artış dar gelirlinin mutfağına katkı sağlayacak.

SEÇİMİN YARATTIĞI BEKLENTİ

Asgari ücretin altında aylıkla geçinmeye çalışan milyonlarca dar gelirli emeklinin iki yakası yoksunluktan bir araya gelemiyor. Açlık sınırının 2 bin 500 liraya ulaştığı ortamda bu denli aylıkla nasıl geçinileceğinin hesabını kitabını yapın? Hiç aklınız yatıyor mu 1500 lira ile temel gereksinimlerin tümünün karşılanacağını? İşçi ve esnaf emeklilerinin büyük çoğunluğu, eline geçen 1500 lira gibi çok düşük aylıkla yaşamak için adeta mucize yaratıyor. Net 2 bin 324 lira olan asgari ücretin çok altında kalan aylığa talim ediyor 13 milyona yakın emeklinin yarısı.

Önümüzdeki yıl erken seçim yapılacağının dillendirilmesi 10 milyona yakın memur ile emekliyi şimdiden beklentiye soktu. Siyasi gelişmeler seçmenin önüne yeniden sandığı getirebilir. Her ne denli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Seçimler zamanında, 2023 yılında yapılacak” diye ısrarla vurgulasa da her an erken seçim kararı alınabilir.

Eğer önümüzdeki yıl erken seçim yapılırsa, kuşkusuz siyasi iktidar oy için musluğun ağzını açarak dar gelirliye para dağıtacak, onların lehine olacak düzenlemeleri hayata geçirecektir. Bir anlamda 10 milyona yakın kitle umudunu erken seçime bağladı. Tabii önceden verilen sözler gibi yinelenecek vaatler havada kalmazsa. Çünkü, emekli, kamu çalışanı 2018 ve 31 Mart seçimlerinde verilen sözlerin karşılanmamasını unutmuş değil.

ŞÜKRÜ KARAMAN
GAZETECİ

Yazarın Son Yazıları

Memur Ek Gösterge, Emekli İntibak Bekliyor - Şükrü KARAMAN 8 Ekim 2020
"Hakikat Bükücülük"- Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM 8 Ekim 2020
Atatürk'ün Dış Politikasına Dönmeli - Daver DARENDE 7 Ekim 2020
Hemşerimizdir Atatürk! - Ali Hikmet AKILLI 7 Ekim 2020
Bahriye Üçok: Aydınlanma Yolunda Bir Ömür - Elfin TATAROĞLU 6 Ekim 2020
Sanat Her Zaman Çağdaştır - A. Celal BİNZET 5 Ekim 2020
Kafkaslara Barışın Yolu - Prof. Dr. Hakkı KESKİN 5 Ekim 2020
Felsefe mi, İlahiyat mı? - Sadık USTA 4 Ekim 2020
Mudanya Mütarekesi 98 Yaşında - Prof. Dr. Mustafa ÖZYURT 3 Ekim 2020
Kapı Çalınıyor - Nusret ERTÜRK 2 Ekim 2020
Paganlık Döneminden Kalan Ceza: Ölüm Cezası - Hamdi Yaver AKTAN 2 Ekim 2020
Yüz Yüze Eğitim Şart Mı? - Prof. Dr. Üstün DÖKMEN 1 Ekim 2020
Emperyalizmden Kurtuluşun Ayı - Av. Erol ERTUĞRUL 30 Eylül 2020
Denetleme İhtiyacı - Prof. Dr. Hakkı UYAR 30 Eylül 2020
Doğa, İktidar, Emperyalizm - Prof. Dr. Salih ÖZBARAN 29 Eylül 2020


Video Haberler