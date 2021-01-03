Pandemi Gazetecilik Mesleğini Etkiliyor - Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR
Son bir yıldan beridir dünyayı
etkisi altına alan salgın çeşitli iş kollarını, meslek dallarını da olumsuz
etkiliyor. Bu krizden en çok etkilenen meslek dallarından birinin de
gazetecilik olduğu gözlenmektedir. Gazetecilik mesleği ve de basın/yayın
sektörünün zaten son yıllarda gerek sosyal medyanın kitlesel düzeyde
yaygınlaşması, gerekse de ekonomi politik nedenlerle zorlu bir sürecin
içerisinde olduğu bilinen bir gerçek.
Buna bir de salgın krizinin eklenmesi durumu çok daha içinden çıkılamaz hale getiriyor.
TİRAJLAR DÜŞÜYOR
Gazete tirajları dijitalleşmenin
de etkisiyle zaten düşme eğilimindeydi. Yazılı/basılı kültürün içerisinden
gelen okur kesimleri için gazete hala kahvaltı masalarının önemli bir
tamamlayıcısı olmaya devam etse bile, dijital teknolojinin içerisinde
toplumsallaşan genç kuşaklar için böyle bir durum söz konusu değil. Bu yeni kuşaklarla
birlikte cismi dokunuşun yerini sanal dokunuş aldı. Yaşama ilişkin pek çok şey
gibi gazeteyi de ellerindeki mobil telefonlara sığdırdılar.
Basılı gazete bugün gelinen noktada belli bir yaş üzerindeki okurun alışkanlıklarına bağlı olarak varlığını sürdürüyor. Bu da basılı gazetenin geleceğinin pek de umut verici olmadığını gösteriyor. Basın İlan Kurumu da gazetelerin düşen tirajlarına dikkat çekerek bu yöndeki gerçeği somut verilerle gündeme taşıdı zaten.
Salgın da tirajların düşmesine
tuz biber ekti. Virüs bulaşma tehlikesiyle insanlar gazete kağıdıyla temas
etmekten çekinmeye başladılar. Ayrıca basılı gazete okurlarının çoğunlukla
belli bir yaşın üzerindeki kesimler olduğu düşünülecek olursa, getirilen sokağa
çıkma uygulamalarının da bu kesimin evden çıkıp gazete büfesine gidip gazete
satın alma alışkanlığını kesintiye uğrattı. Bu da tirajların düşmesinde gözden
kaçırılmaması gereken önemli bir noktadır.
GENÇLERİN İLGİSİ AZALIYOR
Bilindiği gibi son elli yıldan
beridir gazetecilik eğitimi iletişim fakülteleri tarafından veriliyor. Gençler
gazeteci olma ideali ve heyecanıyla iletişim fakültelerine yöneliyorlardı. İletişim
eğitimi almak ve gazeteci olmak gençler için oldukça cezbediciydi.
Bugün iletişim fakülteleri genç kuşaklar için hala cazibe merkezi olmaya devam ediyor, ancak bir farkla. Şimdilerde gençler iletişim fakültelerine gazeteci olmak idealiyle değil, sosyal medya uzmanı olmak, dijital medya mecralarının sunduğu çeşitli iş dallarında yetişmek amacıyla geliyorlar. Bir zamanlar iletişim eğitiminin en cazip alanı olan gazetecilik bölümleri şimdilerde kontenjan doldurmakta bile zorlanıyorlar. Bu da gazetecilik mesleğinin gidişatı açısından ciddiyetle ele alınması gereken bir durum.
POLİTİK NEDENLER
Kriz döneminin paniğinden ne
yazık ki gazeteler de paylarını fazlasıyla aldılar. Aslında kriz dönemlerinde
insanlar normal zamanlardan çok daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarlar ve kitle
iletişim araçlarını yaşamlarının merkezine koyarlar. Ancak bizde durum böyle
olmuyor. Kriz dönemlerinde özellikle de krizi yönetmekle yükümlü yöneticiler
soğukkanlı, akılcı, sağduyulu, stratejik ve de şeffaf bir kriz yönetimi gerçekleştirmek yerine
bilgi kanallarını denetim altına almayı öncelik haline getirmekteler.
Bu da medyanın, haber verme ve bilgi aktarım özgürlüğünü engellemekte. Bu durumda medya ya durumu kabullenip iktidar odaklı haber ve bilgi aktarım anlayışını benimsemekte ya da muhalif tavır sergileyerek iktidar çevrelerinden aktarılan bilgiye tereddütvari bir bakış açısıyla yaklaşmakta. Her iki tavrın da toplumda tam olarak karşılığının olmadığını belirtelim.
Kriz dönemlerinde, özellikle de ölümle burun buruna gelinen bu tür salgın felaketi durumlarında insanlar çözüm odaklı bilgi gereksinimi içerisindedirler. İktidar ve muhalefetin kavgaları toplumun belki çok politize kesimlerinde belli bir noktaya kadar ilgi çekici olabilir, ancak sağlık sorunu ve ölüm korkusu söz konusuysa bu tür politik çatışmaların toplumda karşılık bulması beklenmemelidir.
Bir noktadan sonra kitleler medyadan verilen haberlerin, aktarılan bilgilerin doğruluğu konusunda kuşkuya düşerler ve bu da onları alternatif bilgi aktarım alanlarına yöneltir. Ki bu da bilindiği üzere sosyal medyadır. Bu gerçeğin hem medya tarafından, hem de medyayı yakın denetime alan iktidar çevreleri tarafından dikkate alınması gerekir. Bu krizle bir biçimde başa çıkılacaktır ve kriz atlatılacaktır. Ancak bir mesleğin işlevlerinin kısıtlanması, işleyişinin kesintiye uğratılması o meslek dalı için tükenişin başlangıcı olabilir.
EKONOMİK NEDENLER
Salgın ekonomiyi vurdu. Tüm
sektörlerde üretim durma noktasına geldi. Doların akıl almaz yükselişi,
dolayısıyla da artan kağıt fiyatları basın yayın sektörü için gerçek bir darbe
oldu. Buna rağmen gazeteler yaşamda kalmaya çalışıyorlar. Ancak bir yandan da
tüm tüketim ürünlerinin akıl almaz biçimde zamlanması, salgınla birlikte hat
safhaya çıkan işsizlik, işten çıkarmalar, insanların gelecek konusunda
güvensizlik duygusuna kapılmaları vs. nedenlerle de gazete satışlarında önemli
düşüşler olduğu söylenebilir.
Bu süreçte basın yayın sektörünün en azından ekonomik açıdan zor durumda olan kesimlerinin devlet tarafından çeşitli biçimlerde desteklenmesi gerekir. Bunun için bir yandan ihtiyaç duyan gazetelere, politik tavırları dikkate alınmaksızın, sübvansiyonlar uygulanabilir. Diğer yandan da Basın İlan Kurumu mademki gidişatın farkında ve sayılarla bunun somut analizini de yapıyor, o halde ilan ve reklam dağıtımında kriz dönemi politikasını adil biçimde uygulaması gerekir.
GAZETECİLİK TAKIM İŞİDİR
Salgınla birlikte pek çok sektör
kısmi ya da tamamen uzaktan mesai düzenine geçti. Ancak gazetecilik entelektüel
zeminde ve takım halinde yapılması gereken bir iştir. Gazete bürolarında
elbette sayıca azaltılma yapılabilir, ama tümüyle evden çalışmayla
yapılabilecek bir iş değil. Gazete içeriklerindeki zayıflamanın nedenlerinden
biri de bu olabilir. Ama diğer yandan da gazeteciliğin beden gücüne dayalı iş
kollarında ise evden çalışmak mümkün değil. Matbaacılar, gazete dağıtıcıları
vb.
Dolayısıyla da medya kuruluşlarının, tüm çalışanlarını korumaya dönük salgın önlemlerini gereği gibi almaları ve mesleğin kesintiye uğramasına izin vermemeleri gerekir. Ama bu konuda da yapılan araştırmalar durumun hiç de iç açıcı olmadığını gösteriyor. DİSK’in, salgın döneminde basın çalışanlarının durumunu analiz etmek amacıyla yaptığı araştırmada ulaştığı sonuçlar oldukça iç karartıcı.
Salgının özellikle de matbaa çalışanları arasında hayli yaygın olduğu görülüyor. Bu noktada da devletin sorunun çözümüne yardımcı olması gerekiyor. Ekonomik olarak zor durumda olan gazetelere, politik ve ideolojik duruşlarına bakılmaksızın devlet desteği verilmesi ciddi önemdedir.
Şunu unutmayalım ki gazetecilik
gibi düşünsel temele dayanan meslek dalları kesintiye uğradıklarında bir daha
toparlanmaları mümkün olmaz. Bu nedenle de işverenleriyle, sendikalarıyla,
çalışanlarıyla, devletiyle ve okurlarıyla gazetecilere ve gazetecilik mesleğine
sahip çıkmak gerekiyor.
PROF. DR. NAZİFE GÜNGÖR
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Yazarın Son Yazıları
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması