Öner Yağcı
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Köy Enstitüleri bir politikadır

15 Nisan 2023 Cumartesi

ABC ve Dil Devrimleri’nin eğitim devrimiyle taçlandırılması ve Cumhuriyetin kök salması için devrimci kadroların yarattığı bir programdır Köy Enstitüleri.

Eğitim tarihimizle birlikte yaşama kültürü tarihimizin de kıvanç veren bir gerçekliği olarak gelecek adımlarımıza da ışık tutacak olan Köy Enstitüleri, eğitimcilerin, eğitbilimcilerin yanı sıra toplumbilimciler, ekonomistler, siyasetçiler ve siyasetbilimcilerce tüm yönleriyle değerlendirilmesi gereken “Anadolu Aydınlanmasıdır.

KÖY ENSTİTÜLERİNİ YAZMAK

Toplumumuzun yapısıyla örtüşen, kafa ile eli birleştiren, yaşayarak öğrenme ve üretimle, halk kültürüyle iç içe bir eğitim sisteminin adıdır Köy Enstitüleri.

Bağrından çıkanların yıllardır sürdürdükleri savaşımın, yazdıkları yüzlerce kitabın ve aynı duyarlılıkla bütünleşmiş aydınlarımızın çabasıyla geleceğe taşınan bir gerçekliktir.

Köy Enstitüleri, bir gelecek yaratma politikasıdır.

UMUTLU OLMAK İÇİN

Yaşadığımız koşullarda umutsuzluğa düşüren birçok gerçeklik olsa da umutlu olmak için sahip olduklarımız yetiyor bize.

Atatürk yetiyor örneğin.

Hazinemizi saymaya sayfalar yetmez.

Köy Enstitüleri güneşimiz var batmayan, batırılamayan.

Prof. Dr. Ali Uzun-Bekir Bayram-Salih Cengizle birlikte hazırladığımız Köy Enstitülerinden İlköğretmen Okullarına Yayınlar Bibliyografyasında yer alan ve sayısı 600’ü geçen kitap, ayrıca sayısı 100’den fazla akademik yayın bunun kanıtıdır.

Listeye yeni kitaplar ekleniyor sürekli:

Gönen Köy Enstitüsü Güneşinde Annem (Oğuz Makal) ve Mevlüt Kaplan’a Armağan YKKED), Köy Enstitüleri 1940-1954 (İsmet Türkmen, Selenge), Bozkırdaki Ağaç Köy Enstitüleri (Cem Bağcı, Librum), Türk Siyasetinde Köy Enstitüleri (Dr. Lütfi Arslan, Nobel), Adı Yurtsuz/ Bir Köy Enstitülü (Hasan Yurduşen, Platanus Publishing), Köy Enstitüleri Gerçeğinde Pazarören (Ziya Şahin, Gülnar)...

UMUT BÜYÜYOR

Literatür Yayınları Köy Enstitülü yazarların kitaplarını sunmayı sürdürürken “Aydınlanma onur ödülü”nü Yakup Kepeneke veren YKKED, Köy Enstitüleri kütüphanesini zenginleştiriyor.

Cumhuriyet Kitapları’na eklenen üç yeni kitapla umudumuz çoğalıyor:

Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguçun hazırladığı, 1932’de basılarak yıllarca ilk, orta ve öğretmen okullarında ders kitabı olan Resim-Elişleri ve Sanat Eğitimi (Günümüz Türkçesine yalınlaştıran Işık Kansu), Sorularla Köy Enstitüleri (Haz. Firdevs Gümüşoğlu) ve Babam Hüseyin (Zeynep Çakmak Atış).

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Köy Enstitüleri, 17 Nisan kuruluş yıldönümü haftasında onlarca kurumca düzenlenen toplantılarla selamlanıyor.

Bugün Çanakkale’de Eğitim-İş, Eğitim-Sen, DİSK Emekli-Sen, ÇYDD, YKKED şubeleri ve belediyenin işbirliğiyle gerçekleşecek toplantıda (saat 14.00) Köy Enstitülerini konuşacağız ve Kastamonu Eğitim-İş’in 2023 “İsmail Mahir Efendi Köy Enstitüleri Onur Ödülü”ne değer gördüğü Büyük Oğul Efsanesi adlı kitabımı imzalayacağım.

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