Nazi kamplarından Filistin katliamına

21 Ekim 2023 Cumartesi

Alman büyük sermayesinin desteklediği Hitler ve Nazilerin dünyaya yeni düzen getirmek için Büyük Almanya düşüyle başlattığı II. Dünya Savaşı, insanlığın yaşadığı en büyük felaketlerden biriydi.

Bu büyük savaş, milyonlarca can aldı, yarattığı yıkımla insanlıkta büyük yaralar açtı.

IRKÇILIK VE DİNCİLİK

Bu savaş ve sonrasında yaşananlardan öğrendik ki temeli ırkçılığa, dinciliğe dayalı ideolojilerin eylemleri barbarlığın, bağnazlığın ürünüdür ve insanlık emperyalizmin doğurduğu şu üç felaketten uzak olmalıdır:

Milyonlarca insanın ölümüne, insanlığın kahroluşuna neden olan, Almanların üstün ırk, ari ırk olduğunu savlayan Alman ırkçılığı yani Nazizm, faşizm barbarlıktır, bağnazlıktır.

Faşizmin ideolojik gerekçelerinden biri olan Yahudi düşmanlığı antisemitizm barbar ve bağnaz yüzüyle insanlık için tarih boyunca hep felaket olmuştur.

Yahudilerin seçilmiş millet olduğunu savlayan Yahudi ırkçılığı Siyonizm barbarlığın, bağnazlığın bir örneği olarak insanlık tarihinin bir başka felaketidir.

BUGÜNÜN DÜNYASINDA

İnsanlığın Nazizme karşı direnişi bu düzeni engelledi ama savaştan sonra dünyaya “topraklarında güneş batmayan” Britanya İmparatorluğu’nun emperyalist öncülük bayrağını devrettiği ABD’nin dayattığı yeni dünya düzeni egemen olmaya başladı.

ABD’nin öncülüğündeki bu yeni düzenin en eski, en karanlık kuyularından biri, barbarlığın ve bağnazlığın tüm özelliklerini bağrında taşıyan Filistin’dir.

Alman Nazi kamplarında kahredilen bir halk olan Yahudilerin devleti İsrail’in Filistinlilere Nazileri aratmayacak uygulamaları uygun görmesi, Büyük İsrail tutkusunun insanlığı “Hitler ve Naziler haklıymış!” dedirtmeye sürüklemesi tarihin çarpıcı ve trajik gerçekliklerindendir.

Bu gerçeği Cumhuriyet’in perşembe günkü manşeti haykırdı: “İnsanlık yine sınıfta kaldı”.

Bugün, ABD’nin dünyaya giydirmek istediği dincilik ve ırkçılık temelli yeni dünya düzeni gömleğinin parçalanması insanlığa bağlı.

İNSAN OLMAK

Nazi vahşetini anlatan kitabım Nazi Kampları’na (Akılçelen Kitaplar) “İnsanlık, vicdanını kaybederken...” alt başlığını koymuştum.

Erich Fried’in “Yarının canilikleri/ bugünün bizlerini/ anma günlerine bile gerek duymadan/ kaldıracak ortadan/ Engellemezsek biz bunları” dizelerindeki çağrıya kulak vermeli insanlık.

“Rüzgâr” adlı şiirinde, “İnsan olmak dokunuyor haysiyetime” diyen Sabahattin Ali’nin Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde bir öğrencinin sorusuna verdiği yanıt tarihsel gerçeğimizdir:

“Ellerinizle yükselttiğiniz yapıları, diktiğiniz ağaçları gördük, yetiştirdiğiniz bağı, açık hava tiyatronuzu, çalışmalarınızı gördük. Bambaşka bir hava esiyor Hasanoğlan’da. Kişi kendini, dünyasını yeniliyor, mutluluk duyuyor... O dizeyi şöyle düzeltmek istiyorum sizin önünüzde: Gayrı insan olmak dokunmuyor haysiyetime.”

Din perdesiyle sürdürülen, aslında din savaşının değil egemenlik tutkusunun kanattığı Filistin’de, kaybolan insanlık vicdanı aranıyor.