Roman ne gerekiyorsa yaptı, sıra toplumda

15 Şubat 2025 Cumartesi

Toplum, emperyalizm ve işbirlikçilerinin kötülüğüne karşı ne gerekiyorsa yapar demiştim.

Çağdaş bir toplum olma yolundaki romanımızın ne gerekiyorsa yaptığını gösteren romancılarımızla kıvanç duyarak belleğimizi tazeleyelim:

19. yüzyılda doğan Hüseyin Rahmi Gürpınar (Şıpsevdi-Gulyabani-Efsuncu Baba), Halide Edip Adıvar (Ateşten Gömlek-Vurun Kahpeye-Sinekli Bakkal), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Bir Sürgün-Hüküm Gecesi-Kiralık Konak-Sodom ve Gomore-Yaban-Panorama-Ankara), Reşat Nuri Güntekin (Çalıkuşu-Yeşil Gece-Yaprak Dökümü-Değirmen), Halikarnas Balıkçısı (Aganta Burina Burinata-Ötelerin Çocukları-Deniz Gurbetçileri), Şevket Süreyya Aydemir (Toprak Uyanırsa-Suyu Arayan Adam), Sadri Ertem (Çıkrıklar Durunca) romanın onurunu Cumhuriyetle kucaklaştırdı.

CUMHURİYETİN ROMANINI YAZDILAR

Ahmet Hamdi Tanpınar (Huzur-Saatleri Ayarlama Enstitüsü-Sahnenin Dışındakiler), Suat Derviş (Ankara Mahpusu-Kara Kitap), İlhan Tarus (Yeşilkaya Savcısı-Varolmak-Hükümet Meydanı-Vatan Tutkusu-Kasabanın Ruhu-Uzun Atlama), Kemal Bilbaşar (Cemo-Memo), Orhan Kemal (Baba Evi-Avare Yıllar-Cemile-Dünya Evi-Bereketli Topraklar Üzerinde-Murtaza-Eskici ve Oğulları-Vukuat Var-Hanımın Çiftliği-Devlet Kuşu-El Kızı-Gurbet Kuşları-Müfettişler Müfettişi), Peride Celal (Kurtlar-Üç Yirmidört Saat), Samim Kocagöz (Onbinlerin Dönüşü-Kalpaklılar/Doludizgin-İzmir’in İçinde-Eski Toprak), Necati Cumalı (Tütün Zamanı-Yağmurlarla Topraklar-Acı Tütün-Aşk da Gezer-Viran Dağlar), Hıfzı Topuz (Gazi ve Fikriye-Çamlıca’nın Üç Gülü-Başın Öne Eğilmesin-Özgürlüğe Kurşun-Hava Kurşun Gibi Ağır-Elbet Sabah Olacaktır-Vatanı Sattık Bir Pula-Çılgın ve Özgür), Oktay Akbal (Düş Ekmeği-Garipler Sokağı-Suçumuz İnsan Olmak), Yaşar Kemal (İnce Memed-Ortadirek-Yer Demir Gök Bakır-Ölmez Otu-Demirciler Çarşısı Cinayeti-Yusufçuk Yusuf-Yağmurcuk Kuşu-Kale Kapısı-Kanın Sesi-Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana-Karıncanın Su İçtiği-Tanyeli Horozları- Çıplak Deniz Çıplak Ada), Turgut Özakman (Şu Çılgın Türkler), Tarık Dursun K. (Denizin Kanı-Gün Döndü), Füruzan (47’liler), Tahsin Yücel (Peygamberin Son Beş Günü-Yalan-Gökdelen), Oğuz Atay (Tutunamayanlar-Tehlikeli Oyunlar), Pınar Kür (Yarın Yarın), Ümit Kaftancıoğlu (Yelatan-Tüfekliler), Erol Toy (Azap Ortakları-Toprak Acıkınca-Acı Para-Gözbağı-Zor Oyunu-İmparator-Hocaefendi) Cumhuriyetin çağdaşlaşma atılımlarını toplumla bütünleştiren romanlar yazdı.

ROMANIMIZ DİRENDİ

Sabahattin Ali (Kuyucaklı Yusuf-İçimizdeki Şeytan-Kürk Mantolu Madonna), Hasan İzzettin Dinamo (Kutsal İsyan), Reşat Enis (Toprak Kokusu-Afrodit Buhurdanında Bir Kadın-Ağlama Duvarı-Despot), Aziz Nesin (Gol Kralı-Zübük-Şimdiki Çocuklar Harika-Tatlı Betüş-Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz-Tek Yol), Rıfat Ilgaz (Hababam Sınıfı-Karartma Geceleri-Sarı Yazma), Vedat Türkali (Bir Gün Tek Başına-Mavi Karanlık-Yeşilçam Dedikleri Türkiye-Güven), Attilâ İlhan (Kurtlar Sofrası-Reis Paşa-Bıçağın Ucu-Sırtlan Payı-Yaraya Tuz Basmak-Dersaadette Sabah Ezanları-O Karanlıkta Biz), 1940’lı yılların amansız karanlığında aydınlığın bayrağını açtı.

Talip Apaydın (Sarı Traktör-Toz Duman İçinde-Vatan Dediler-Köylüler), Fakir Baykurt (Yılanların Öcü-Onuncu Köy-Irazca’nın Dirliği-Kaplumbağalar-Amerikan Sargısı-Köygöçüren-Tırpan-Keklik-Kara Ahmet Destanı-Yüksek Fırınlar-Yarım Ekmek-Eşekli Kütüphaneci), Dursun Akçam (Kanlıdere’nin Kurtları-Dağların Sultanı-Kafdağı’nın Ardı), Adnan Binyazar (Masalını Yitiren Dev-Ölümün Gölgesi Yok) romanlarıyla Köy Enstitülerinin aydınlığını Türkiye’ye nakışladı.

Yurtseverlik bayrağını devralan daha birçok romancımız var diyerek nokta koyalım:

Sevgi Soysal (Yenişehir’de Bir Öğle Vakti-Şafak-Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu).