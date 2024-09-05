Rotada düzeltme ama Mursicilik milyarlara mal oldu
Şüphesiz yanlıştan geri dönüş önemlidir. Müslüman Kardeşler ve Ortadoğu’nun (Müslüman ahalinin) liderliği ham hayali, bu amaçla tüm siyasi kartların Müslüman Kardeşler’in yüzde 26 ile seçilmiş lideri Mursi üzerine oynanması, Türkiye’yi ekonomik ve siyasi çıkmazla yalnızlığa sürüklemiş, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları konusunda Mısır’ın Yunanistan ile anlaşmaları Türkiye’yi dışlamıştı. Mısır ve Yunanistan Türkiye’nin Libya ile anlaşmasına da karşı çıkmıştı.
MİLYARLARCA KAYIP
Bu kaybın bir bilançosunu çıkaran olacaktır.
Tüm bunlar Erdoğan’ın “Katil Sisi” politikasının sonuçlarıydı. Dahası var: Ekonomik ilişkiler de dibe vurmuştu.
Erdoğan iki yıldır Mısır cumhurbaşkanı ve Mısır ile ilişkileri ve yanlış rotayı düzeltmek istiyordu. Fakat Sisi işi ağırdan aldı.
Dün “katil” diye seslenilen Sisi’yi şimdi “kardeş” statüsüne yükseltmek nasıl bir siyasi ve diplomatik manevradır, duygudur bilemem. Ama bu hatalı politika değişikliğine gidilirken şüphesiz arka kapı diplomasisinde pek çok özürler dilendiğini, Türkiye-Mısır kadim ilişkilerinin yeniden rayına oturtulması dileklerini sunduklarını tahmin edebiliriz.
BUMERANG HASARI
Ülkenin dış politikası anlık ve duygusal tepkilerle hiçbir zaman oturtulmaz.
Hele hele, ulus devlet çağında, dış politikayı 150 yıl öncesinin Osmanlı egemenliği ve ilişkileri üzerinden okumak ve “Osmanlı Bakiyesi” anlayışı üzerinden sultanlık ilişkilerini diriltmeye çalışmak siyaset bilmemek ve dünyanın nerede olduğunu anlamamaktır.
Bu yanlış politika, her ne kadar temel anlayış hâlâ Sultanizm olarak varlığını sürdürse de hayatın ve dünyanın gerçeklerine çarparak bumerang olarak Ankara’ya geri dönmüştür.
Bu geri dönüşün şüphesiz ağır bir hasarlı çarpma etkisi oldu.
DÜŞMANLARI AZALT, DOSTLARI ARTIR
Şimdi Sisi ile Ankara’da bu ağır hata düzeltilmektedir.
İki tarihsel ve kültürel kardeş ülkenin daha bir üst düzeyde birlikte hareket etmeleri gerekir.
Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış” politikası değişmez bir gerçekliktir ülkemiz ve dünya için.
Düşmanlığı-düşmanlıkları azaltacak, dostlukları-dostları artıracaksınız.
Bu kadar basit.
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