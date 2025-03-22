18-19 Mart darbesi

22 Mart 2025 Cumartesi

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce üniversite diplomasının hukuka aykırı biçimde iptal edilmesi, ertesi gün de gözaltına alınması ve bu yollarla cumhurbaşkanı adaylığının engellenmeye çalışılması, hem barbarlıktır hem de sivil darbedir!

AKP, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını iktidarın belirlemesi kararı alarak, anayasal düzeni bir kere daha yıkmıştır, anayasa ve siyasi partiler yasası açısından meşruiyetini yitirmiş darbeci bir örgütlenmeye dönüşmüştür.

AKP, bu faşist ve zalim uygulamasıyla halk desteğini daha da fazla yitirmiştir ve Türkiye’nin her tarafında kitlesel tepkilerle karşılaşmıştır.

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İstanbul Üniversitesi’nin daha önce aldığı kararlarla çelişerek diplomayı iptal etmesi, yatay geçiş işleminin yapıldığı dönemdeki mevzuatı dikkate almak yerine, daha sonraki yılların mevzuatı üzerinden hukuku geriye işleterek hak ihlaline yol açması, ayrıca yetkisi olmayan bir kurulun aldığı kararla diplomayı iptal etmesi, Türkiye’de kimsenin hukuki bir güvencesinin olmadığını göstermiştir.

Bu ahlaksız karar, İstanbul Üniversitesi’nin ve bu kararı alan sözde öğretim üyelerinin tarihine kara bir leke ve utanç verici bir davranış olarak geçmiştir.

İmamoğlu ile birlikte diplomaları iptal edilerek mağdur edilen herkesin, bu kararı alanlar hakkında ağır tazminat davaları açmaları, sorumlular hakkında görevi suiistimal etmek ve mevzuata aykırı karar almaktan dolayı suç duyurusunda bulunulması, soruşturma ve dava açılması olanağı doğmuştur.

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İstanbul Üniversitesi’nde, bir ülkenin ve milletin geleceğini olumsuz yönde etkileyecek böylesine büyük bir rezalet yaşanırken, aradan yaklaşık 12 saat geçtikten sonra, onlarca polis İmamoğlu’nun evine sabahın erken saatlerinde baskın düzenleyerek kendisini gözaltına aldılar!

İmamoğlu ile birlikte CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da gözaltına alındılar!

Ayrıca, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakı olan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un ve gazeteci-yazar İsmail Saymaz’ın da bulunduğu yaklaşık 100 kişi daha gözaltına alındı!

Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu aile şirketine ve Murat Ongun’un mal varlığına el kondu!

Daha önce yüzlerce defa İçişleri Bakanlığı’nın ve Sayıştay’ın denetiminden geçen ve herhangi bir yolsuzluk tespitiyle karşılaşmayan İstanbul Belediyesi, hükümetin talimatıyla davranan “savcıların” hedefi haline geldi!

Böylece “savcılar”, daha önce belediyeyi denetleyen denetçilerin ve müfettişlerin vardıkları sonuçlara da meydan okudular!

Ayrıca, HDP/DEM ile gerçekleştirilen “Kent Uzlaşısı” ittifakı üzerinden terör örgütü PKK ile “iltisaklı olmak” iddiası da gözaltı gerekçesi oldu!

AKP’nin ve MHP’nin terör örgütü PKK’nin kurucusu Abdullah Öcalan ile müzakere yürütmesi sorun oluşturmazken, CHP’nin seçmen temelinde ittifak kurması “terörle” ilişkilendirildi!

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CHP, tarihinin en büyük kumpas “davalarından” birisiyle karşı karşıyadır!

İnsanları ifade vermeye çağırmak olanağı varken, evlerini sabaha karşı polisle basarak gözaltına almak kumpastır!

Tutuksuz yargılama olanağı varken, insanları tutuklu yargılamak, masumiyet karinesini yok saymak, tutukluluğu cezaya dönüştürmek kumpastır!

İnsanları sorumlu ve yetkili olmadıkları konularla ilgili olarak gözaltına almak ve tutuklamak kumpastır!

İnsanları gerçek dışı iddialarla, iftiralarla gözaltına almak ve tutuklamak kumpastır!

İnsanları siyasette devre dışı bırakmak amacıyla “dava” kurgulamak kumpastır!

16 milyon insana hizmet veren ve halk tarafından seçilen bir belediye başkanının yerine kayyum atamak için “dava” kurgulamak kumpastır!

CHP ve muhalefetteki tüm partiler için, anayasanın 34. maddesindeki izinsiz gösteri yapmak ve toplanmak hakkını, kitlesel, yaygın ve etkin biçimde kullanmak, doğrudan halkın gücüyle siyaset yapmak dışında bir seçenek kalmamıştır!