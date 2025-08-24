Yapıp ettiklerine, konuşmalarına baktıkça “Diyanet İşleri” değil de “Hilafet İşleri” başkanı dememiz gereken zat ki namı Prof. Dr. Ali Erbaş’tır, şöyle buyuruyor fetvasında: “Karşılıklı rıza olmadan, yüce Rabb’imizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek, ilahi adalete aykırıdır.” “Dolayısıyla kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır.”

Oysa Cumhuriyet yasasına göre miras paylaşımı şöyle: “Miras, murisin (miras bırakan) eşi ile paylaşılıyorsa, eşin miras payı 1/2 olur. Geriye kalan 1/2 ise kardeşler arasında eşit paylaşılır. Anne veya babadan biri sağ ise kardeşin payı 1/4, anne babanın payı 1/4 olur. Miras murisin eşi ile paylaşılmıyorsa ve anne baba hayatta değil ise mirasın tamamı kardeşler arasında eşit paylaşılır.”

Yasaya göre Diyanet Dişleri Başkanlığı’nın görevleri: Madde 1- “İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.”

Şimdi, yukarıdaki fetvayı bir kez daha okuyun bakalım.

İslama göre kız çocukları miras payı: Vefat eden kimsenin kızı olarak kadın: Erkek kardeşleri ile beraber bulunduğunda kardeşinin aldığı payın yarısını, erkek kardeşi yoksa ve kız tek ise mirasın yarısını alır. Kızlar birden fazla olduklarında ise mirasın üçte ikisini alırlar (Nisa, 4/11). Üçte ikisini aralarında eşit olarak paylaşırlar.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görüşü: “İslam, koyduğu mali hükümlerde genel olarak külfet-nimet dengesini gözetmiştir. Miras hukuku da buna dahildir. Evlilik esnasında erkeğe, evleneceği kadına mehir vermesi emredilmiş, evlilikten önce kadının nafakası baba ve kardeşlerine, evlilik süresince de kocasına yüklenmiştir. Bu ve benzeri yönlerden bakılınca kadınların miras konusunda haksızlığa uğratılmadıkları anlaşılır. Kadının mirastan alacağı pay, vefat eden kimseye olan akrabalık derecesine göre değişir:

a) Vefat eden kimsenin kızı olarak kadın: Erkek kardeşleri ile beraber bulunduğunda kardeşinin aldığı payın yarısını, erkek kardeşi yoksa ve kız tek ise mirasın yarısını alır. Kızlar birden fazla olduklarında ise mirasın üçte ikisini alırlar (Nisa, 4/11). Üçte ikisini aralarında eşit olarak paylaşırlar.

b) Vefat edenin oğlundan torunu olarak kadın: Vefat edenin çocukları yoksa tek olması halinde oğlundan olan kız torun mirasın yarısını alır. Birden fazla olmaları halinde ise mirasın üçte ikisini alırlar. Erkek kardeşleri ile beraber bulunduğunda mirası ikili birli paylaşırlar. Vefat edenin bir öz kızı ile bulunduğunda mirasın altıda birini alan kız torun, vefat edenin oğlu ile bulunduğunda ise mirastan pay alamaz.

c) Vefat edenin anne-baba bir kız kardeşi olarak kadın: İlk üç hali vefat edenin kızı gibidir. Vefat edenin kızı veya kızlarıyla beraber olunca kız/kızlar hissesini aldıktan sonra kız kardeş kalanı alır [Buhari, Feraiz, 12 (6741-6742)]. Vefat edenin babası veya oğlu ile bir arada olunca bunlar mirastan bir şey alamazlar (Nisa, 4/176).

d) Vefat edenin baba bir kız kardeşi olarak kadın: Baba bir kız kardeşler anne baba bir kız kardeşler bulunmadığında mirasta onların aldıklarını alırlar.

e) Vefat edenin anne bir kız kardeşi olarak kadın: Bu durumda anne bir kız kardeş bir tane olunca altıda bir, erkek veya kız birden fazla olunca üçte birde ortak olur (Nisa, 4/12); vefat edenin, çocukları, babası ve dedesi ile bulununca mirastan pay alamazlar.

f) Vefat edenin annesi olarak kadın: Vefat eden kimsenin çocukları veya birden fazla kardeşi varsa altıda bir, vefat edenin çocukları veya birden fazla kardeşi yoksa üçte bir; eşlerden birisi ve vefat edenin babası ile bulunduğunda eşin hissesi verildikten sonra kalanın üçte birini alır (Nisa, 4/11). Eğer ölenin eşi ve dedesi ile birlikte bulunursa mirasın tamamının üçte birini alır.

g) Vefat edenin ninesi olarak kadın: Vefat edenin annesi bulunmadığı zaman altıda bir alır [Darekutni, es-Sünen, 5/160-161 (4134-4135); Abdürrezzak, el-Musannef, 10/273 (19079)]. Ölenin babası olduğunda babaanne, annesinin bulunması halinde hiçbir nine mirastan pay alamaz.

h) Eş olarak kadın: Vefat eden kimsenin çocukları varsa sekizde bir, çocukları yoksa dörtte bir pay alır (Nisa, 4/12; Cürcani, Şerhu’s-sirâciyye, 34).”

Amma da karışık şöyle olursa böyle, böyle olursa şöyle... Bize ne yahu! Eşitsizliğe, harama kılıf bulmak için keramete kıç attırıyorlar ve bu rezilliği Diyanet (adalete hıyanet) İşleri başkanı olacak şahıs Cumhuriyet yasasına karşı savunmakta! Bu ne gaflet!

“Amenna ve saddakna” (Kabul ettik ve onayladık) diyemeyiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir din devleti değil!

Yaşasın Cumhuriyet! Kahrolsun hurafat!1

---

1- Aslı olmayan saçma sapan sözler.