Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zırva tevil götürmez (2)
Özdemir İnce
Son Köşe Yazıları

Zırva tevil götürmez (2)

26.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Zırvalıkla ilgili ilk yazıyı 29 Ağustos 2025 günlü Cumhuriyet gazetemizde yayımlamıştım. Yazımda bir haber konusunda yorumlarda bulunuyor, haberle ilgili bir kişiyi eleştiriyordum.

Basın dünyasında bir kural ve bu kuralla ilgili bir gelenek vardır: Bir kurum ve kişiyle ilgili haber ya da yazı doğru ve gerçek değilse ilgili tarafın yalanlama (tekzip) hakkı vardır. Bu hakkı taraf ve konu olan kişi ya da kurum, gazete ve yazarla uzlaşarak ya da mahkeme aracılığıyla kullanır.

29 Ağustos 2025 tarihli yazımda, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı temsilcisi Barış Oktay’ı “Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nda yaptığı konuşması dolayısıyla eleştirmiştim. Bu yazıyı yanlış ve gerçeksiz bulan ilgilinin yukarıdaki paragrafta yazdığım gibi tekzip hakkı vardır. Ancak yukarıda adı geçen kişi ve kuruluş bu yöntemi seçmeyip Independent Türkçe adlı bir yayın ortamında “Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, komisyonda önerileri karıştırdı” başlıklı bir metin yayımlıyor. Bu hileli davranış kuşkusuz bir ürkme, bir korku barındırmakta.

Barış Oktay, yaptığı konuşmada şunları istemekteydi: 1-Apo affedilsin. 2-Piyer Loti Tepesi’nin adı İdrisi Bitlisi olsun. 3-Kürtçe eğitim veren üniversite kurulsun. 4-Kürtçe hutbe okunsun, Kürtçe vaaz verilsin. 5-Kürtçe üniversite kurulsun. 6-Anadilde (Kürtçe) eğitim (öğretim) yapılsın. 7-Medreselere resmi statü verilsin. 8-Okullarda Türk tarihi gibi Kürt tarihi de okunsun. 9-Doğu ve Güney Doğu’ya milli birlik ve beraberlik için Togg fabrikası açılsın. 10-Türkçeleştirilen tabelalar Türkçe ve Kürtçe olsun!

Bu tuhaf ültimatomu kuşkusuz dut silkeler gibi silkelerim.

11 Eylül 2025 tarih ve 16.02 saatli Independent Türkçe’de yayımlanan metinde benim eleştirdiğim yerler yer almıyor ama İHH temsilci Barış Oktay’ın sunduğu, hem komisyon tutanaklarında hem de kamuoyuyla paylaşılan öneriler şöyle:

1. Silahsızlanma süreci uzatılmamalıdır.

2. İç-dış kesimler, Türkiye ile ortak zeminde buluşmalıdır.

3. Süreç toplumsallaşmalıdır.

4. Siyasi partiler ve STK’ler süreci topluma mal etmelidir.

5. Siyasi aktörler umut dilini kullanmalı.

6. Siyasi süreci devam ettirmede kararlı olmalıdır.

7. Halka, topluma paneller düzenlenebilir.

8. Dil ve kimlik problemi.

9. Anadilde eğitim hakkı.

10. Ahmedi Hani Kardeşlik Yılı.

11. Diyanet’in toplumlaşma sürecine katkısı.

12. Medreselere resmi statü.

13. Milli eğitim ders kitapları.

14. Kürtçe üniversite kurulması.

15. Diyarbakır Anneleri.

16. Anneler diyaloğu.

17. Vatandaşların duygularına hitap.

18. Milli ekonomik yatırımlar.

19. Sembol tarihi isimler.

20. Türkçeleştirilen Kürtçe isimler.

21. Toplumda oluşan af beklentisi.

Metnin sonunda şöyle bir açıklama var: “Apo affedilsin” gibi ifadeler bu listede yer almıyor.

İnsanları budala yerine koyan bir eklenti. 21 numaralı maddede “Toplumda af beklentisi” yazmıyor mu? Görüşmelere “af” maddesine gelindiğinde Apo’nun adı anılmayacak mı?

İHH temsilcisi Barış Oktay’ın resmen kabul edilen 21. önerisini okudunuz. Süsleme maddelerini “beyaz”, gerçek maddeleri “siyah” yazdım.

Harbi ve dobra olmayan, karnında birtakım solucanlar taşıyan, elden kaçmak için balıklaşan kafalarla tartışmak, kuyruklarından yakalamak başkaları için kolay olmayabilir ama benim için bu hiç de sorun değil.

Benim elimdeki malzemeyi hazır veren kendi kalemleri. Ama her nedense işe avukatlar katılıyor. İndepedent Türkçe’de 11 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan haberin ardından, avukat Jiyan Tosun, müvekkilleri Besna Tosun, Maside Ocak Kışlakçı ve İkbal Eren Yarıcı adına açıklama yapıyor. Haberde belirtilen tutanaktaki sözler, müvekkillerine ait değilmiş. 20 Ağustos 2025 tarihli tutanak basın özen ilkeleri gözetilerek okunduğunda bu durum net olarak anlaşılacak.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

- Haberde belirtilen tutanaktaki sözler müvekkillere ait değil.

- 20 Ağustos 2025 tarihli tutanak basın özen ilkeleri gözetilerek okunduğunda bu durum net olarak anlaşılacak.

- Kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve gerçeğe aykırı bu içeriğin kaldırılması ve düzeltme yapılması talep ediliyor.

- Avukat Tosun, Basın Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca tekzip talebinde bulunmuş ve tutanağın linkinin taraflarla paylaşılacağını belirtmiş.

İHH temsilcisi Barış Oktay’ın gerçek önerileri ise, sürecin toplumsallaşmasını, STK’lerin rolünü, siyasi aktörlerin dilini, anadilde eğitimi ve bölgesel yatırımları kapsayan kapsamlı bir stratejiyi içeriyor.

“Apo affedilsin” gibi ifadeler bu listede yer almıyor.

***

Tamamdır! Sizin eşeğiniz kara gözlü olsun ama sizin dil ve kimlik sorununuz var, anadilde eğitim hakkı istiyorsunuz, medreselere resmi statü verilsin diyorsunuz, milli eğitim ders kitaplarının yeniden yazılmasını istiyorsunuz, Kürtçe üniversite kurulmasını istiyorsunuz, sizce sembol tarihi isimlerin değerlendirilmesini istiyorsunuz, Türkçeleştirilen Kürtçe isimlerin tekrar Kürtçe olmasını istiyorsunuz, adını anmasanız da aralarında Apo’nun bulunması koşuluyla kapsamlı bir genel af istiyorsunuz.

Bütün isteklerinizin masum ve haklı olduğunu kabul edilse bile anadilde (Kürtçe) eğitim-öğretim hakkı talebi en azından bölgesel özerklik anlamına gelir.

Yazıyı daha uzatmaya gerek yok: Kürtçüler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden vatandaşlık haklarından başka ne gibi siyasal ve toplumsal haklar istemekteler lütfen onları açık seçin yazın. Doğal ortak kuruculuk hayali dışında! 

İlgili Konular: #Kürtçe #kürt #Türkçe #İHH

Yazarın Son Yazıları

Zırva tevil götürmez (2)

Zırvalıkla ilgili ilk yazıyı 29 Ağustos 2025 günlü Cumhuriyet gazetemizde yayımlamıştım.

Devamını Oku
26.09.2025
RTE ne yapmak istiyor?

Basından bir haber: “Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki sarayında toplandı. Saat 14.30 sıralarında başlayan ve iki saat süren toplantıda, PKK’nin sembolik silah bırakma töreni ve Meclis’te komisyon kurulması çalışmalarıyla devam eden süreç, orman yangınları ve Gazze gibi başlıklar görüşüldü. Toplantının ardından konuşan Erdoğan, CHP’ye seslenerek ‘Siyasette pek çok şeyin kazası olur ama süreci yokuşa sürmenin affı olmaz. Süreç, özellikle ana muhalefet partisi için geçmiş günahlarına kefaret olabilecek bulunmaz bir fırsattır’ dedi.”

Devamını Oku
23.09.2025
Emekliler ve iktidar

Televizyonların emeklilerin hal-i pür melalini tanımlayıp aktarmak için seçtikleri insanların neredeyse tamamı garip bir ruh durumu içinde.

Devamını Oku
21.09.2025
Mahşer günleri

Bu yazıyı yazmaya değerli ve genç yoldaşım Zülâl Kalkandelen’in 3 Eylül 2025 günlü Cumhuriyet’te yayımlanan “Ortadoğu kazanı fokurduyor” başlıklı yazınında yer alan Cengiz Çandar’la yapılan söyleşiden aktardığı şu bölümü okuyunca karar verdim...

Devamını Oku
19.09.2025
Din ve tarafsızlık

Hemen yazalım sonra neyin ne olduğunu açıklayalım: Teokratik yönetimde devlet başkanı genellikle bir dini liderdir.

Devamını Oku
14.09.2025
Rezillik, utanmazlık, alçaklık

31 Ağustos 2025 günlü Cumhuriyet’in birinci sayfasındaki “Zafer coşkusu” manşetin altında yer alan utanç verici haber şöyle...

Devamını Oku
12.09.2025
İmdaat soyguncu vaaarrr!

Google’a “Türkiye’de bilgisayar tamircileri odası var mı?”, “Bilgisayarcılar sendikası var mı?” diye soracaktım.

Devamını Oku
09.09.2025
Tohumu olmayan hiçbir şey olamaz (2)

Türkiye bu kıyametten kurtulabilir mi?

Devamını Oku
07.09.2025
Tohumu olmayan hiçbir şey olamaz (1)

Gazetede yayımlanmayan epeyce eski bir yazıyı, affınıza sığınarak huzurunuza getiriyorum.

Devamını Oku
05.09.2025
Kime kızmalı

R.T. Erdoğan’dan sonra Türkiye’nin ikinci sorunu sanki (kimilerine göre iktidarın gözdelerinden biri olan) holding sahibi Mehmet Cengiz. “Gözü doymazcasına bir şeyler istiyor ve iktidar ne isterse veriyor” diyorlar.

Devamını Oku
02.09.2025
Önsöz olarak son söz

15 ve 17 Ağustos 2025 günlerinde üstat Sadri Maksudi Arsal’ın Teokratik Devlet ve Laik Devlet adlı kitabından aynen aktararak “Eski Türklerde din (1, 2)” başlığıyla yayımlamıştım.

Devamını Oku
31.08.2025
Zırva tevil götürmez!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilcisi Barış Oktay’ın yaptığı konuşmada yer alan talimatlar şöyle...

Devamını Oku
29.08.2025
Aydın ve transfer aklı

Aydın kenti bizim aile için çok özeldir.

Devamını Oku
26.08.2025
Hilafet işleri başkanlığı

Yapıp ettiklerine, konuşmalarına baktıkça “Diyanet İşleri” değil de “Hilafet İşleri” başkanı dememiz gereken zat ki namı Prof. Dr. Ali Erbaş’tır, şöyle buyuruyor fetvasında...

Devamını Oku
24.08.2025
Ekümenik mi, değil mi?

Bir zamanlar, ilkokulda, anaç öğretmenlerimiz yaramaz çocukları tanımlamak için “müziç mahluk” derlerdi.

Devamını Oku
22.08.2025
Kadınların kılık ve kıyafetlerine dair

Muhterem Diyanet İşleri başkanı, 1 Ağustos 2025 günü yayımlanan ve “Haya: Allah’ın Emri, Fıtratın Gereği” başlıklı hutbesine aşağıda okuyacağınız iki paragrafla başlamaktadır:

Devamını Oku
19.08.2025
Eski Türklerde din (2)

“Bu gözlemler yedinci yüzyıla aittir...

Devamını Oku
17.08.2025
Eski Türklerde din

Değerli okur, 22 Temmuz 2025 günkü yazımda Sadri Maksudi Arsal’ı Cumhuriyet devrimcisi entelektüel yazar kimliğiyle tanıtmıştım.

Devamını Oku
15.08.2025
Şovenizm nedir?

Okuyacağınız yazının anlamsal yerine oturması için üç tanım yapmamız gerekiyor:

Devamını Oku
12.08.2025
Redde reddiye!

Bu yazıyı Yılmaz Özdil kardeşin 30 Temmuz 2025 günlü ve “Komisyon” başıklı yazısından esinlenip yararlanarak yazıyorum, kendisine çok teşekkür ederim.

Devamını Oku
10.08.2025
Ulusların kendi kaderini tayin hakkı

Dr. Doğan Kılınç’ın Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde (C.XII, Y.2008, Sa.1-2 949) “Self Determinasyon İlkesinin Azınlıklar Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı makalesinden aktarıyorum:

Devamını Oku
08.08.2025
Lingua franca

Lingua franca ya da geçer dil, ortak bir dili ya da lehçeyi paylaşmayan insanların birbiriyle iletişim kurmak için kullandığı ortak dildir.

Devamını Oku
05.08.2025
Demokratik entegrasyon

Prof. Dr. Hakkı Keskin’in 25 Temmuz 2025 günü Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Böl ve Yönet” başlıklı yazısını okumadıysanız, bulup mutlaka okumanızı tavsiye edeceğim

Devamını Oku
03.08.2025
Emriniz olur!

AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan’ın “uçak gazetecileri”nden Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinin 22 Temmuz 2025 tarihli sayısında yazıyor...

Devamını Oku
01.08.2025
Hikmeti hükümet

Uzun süredir kapalı duran “tamir çantamı” açıyorum. Bazı çok önemli evrensel kavramlar dilimize öylesine yanlış çeviriliyor ki düşünsel iletişimin bütün kapıları kapatılıyor.

Devamını Oku
29.07.2025
Devlet Bahçeli’nin dili

MHP lideri en son üç yıl önce Alevi açılımı yaparak “Cemevleri ibadethanedir, bize düşen saygı duymak ve destekleyici tavır almaktır” demişti.

Devamını Oku
27.07.2025
Devlet ile din arasında ilişki biçimleri

22 Temmuz 2025 tarihli yazımda tanıtmaya çalıştığım...

Devamını Oku
25.07.2025
Sadri Maksudi Arsal

Sadri Maksudi Arsal (23 Temmuz 1878- 20 Şubat 1957), Türk-Tatar devlet adamı, hukukçu, akademisyen, düşünür ve siyasetçi.

Devamını Oku
22.07.2025
Vaziyetin durumu

Ülkenin işadamları AB vizesi alamıyorsa cumhurbaşkanının cumhurbaşkanlığı, başbakanın başbakanlığı, başkanın başkanlığı, TBMM başkanının başkanlığı ne işe yarar?

Devamını Oku
20.07.2025
Ümmetin vatanı yoktur!

AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan, “ümmet” olgusunu iyi değerlendirmediği için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiriyor.

Devamını Oku
18.07.2025
Demokrasi ve özgürlük

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın ürünü “2025 Kültür Ajandası”nda yer aldığına göre bugün, 15 Temmuz 2025 günü, “Demokrasi ve Özgürlük Günü” imiş...

Devamını Oku
15.07.2025
Şeriatın kestiği parmak

Sizler de kuşkusuz biliyorsunuz ama yazımın başlığının anlamını yazıya geçirelim...

Devamını Oku
13.07.2025
Ulus devlet

Modern anlayışa göre ‘devlet’ hukuksal anlamda tanımlanmış bir kavram olup, nesnel anlamda, içte ve dışta egemen bir devlet gücüne; coğrafya bakımından, kesin olarak sınırları çizilmiş ülke topraklarına, yani devlet halkına işaret eder.

Devamını Oku
11.07.2025
Eskimeyen yanlış

Bilgisayarda “kimlik” konusunda araştırma yaparken dönemin başbakanı R.T. Erdoğan’ın, 2 Aralık 2005 günü gittiği Yeni Zelanda’da yaptığı konuşma çıktı karşıma.

Devamını Oku
08.07.2025
Kızım sana söylüyorum...

Önce Albert Einstein’ın ülkemizde Benim Gözümden Dünya adlıyla yayımlanan kitabında yer alan “Faşizm ve Bilim” başlıklı makalesini okuyalım...

Devamını Oku
06.07.2025
Bir kez daha bireyin özgür seçimi

2 Ocak 2009, Cuma günü Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazım* şöyle bitiyordu: Halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede bir genç kızın başını örtmesi elbette özgür seçim sayılamaz.

Devamını Oku
04.07.2025
Üst kimlik alt kimlik

Zülâl Kalkandelen yoldaşımın 22 Haziran 2025 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısından bir alıntı yapıyorum:

Devamını Oku
01.07.2025
‘Ortak Vatan'mış

Sözcükler “tekin” değildir yanlış kullanıldıklarında öylesine tepki gösterip öç alırlar ki adamı eşek tepmesinden beter ederler!... Bunlardan biri, Hürriyet gazetesinde yazı yazan Ahmet Hakan...

Devamını Oku
29.06.2025
Dünyada anadilde öğretim

Değerli dostum Namık Koçak ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan “anadilde öğrenim” ya da “anadilde öğretim” sorununun dünyadaki durumunu yansıtan bir yazı gönderdi.

Devamını Oku
27.06.2025
1961 Anayasası

1961 Anayasası’nı yapan Kurucu Meclis’te Cumhuriyet Halk Partisi temsilciliği (6 Ocak 1961-25 Ekim 1961) yapan Dr. Alev Coşkun’un bu konuda bir yazısı dururken benim aynı konuda yeni bir yazı yazmaya kalkışmam densizlik olmaz mı? Bence olur! O halde bu konudaki yazısını birlikte okuyalım.

Devamını Oku
24.06.2025