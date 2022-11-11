Dr. Mehmet Öz seçilemedi!

11 Kasım 2022 Cuma

ABD’de, salı günü yapılan ara seçimler Kongre’deki dağılımı belirledi. 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve 100 üyeli Senato’nun da 35 üyesi için seçim yapıldı.

Senato seçimine eski ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğinde katılan, Cumhuriyetçi Parti’nin Pensilvanya adayı ünlü Türk vatandaşı Prof. Dr. Mehmet Öz ne yazık ki seçimi az farkla kaybetti!

Mehmet Öz

Trump, Dr. Öz’e destek mitingi düzenlemiş, “Dr. Öz, ABD’de dengeleri değiştirecek. Senato’da 50-50 eşit olan koltuk dağılımı lehimize dönecek. Kendisini uzun süredir tanıyorum. Gerçekten çok iyi bir doktor!” demişti...

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ABD seçimlerinin gündeminde, Dr. Öz’ün konuşmalarının da başında, “suçlar ve hayat pahalılığı” geliyordu!

ABD ile Türkiye konusunda bir kıyaslama yapalım! ABD’de 2022 enflasyonu “41 yılın en yükseği olan yüzde 8” idi. Türkiye’de TÜİK’in resmi rakamlarına göre enflasyon yüzde 80, tam 10 katı idi!

Demokrat Parti adayı, yörenin vali yardımcısı John Fatterman, oyların yüzde 50.5’ini, Cumhuriyetçi aday Prof. Dr. Öz yüzde 47.1’ini aldı!

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Dr. Mehmet Öz, 17 Mayıs’ta Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçi Parti’nin ön seçimini kazanarak senatörlük için kasım ayındaki ara seçimde Demokrat Parti adayının karşısına çıkmaya hak kazanmıştı!

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Konya doğumlu babası Dr. Mustafa Öz, eşi Suna ile 1960’ta Ohio’ya göç etmiş, Dr. Mehmet Öz, o yıl Cleveland’de doğmuştu...

1987’de, Dr. Mehmet Öz ile Nev York’ta ve babası Dr. Mustafa’yla da Samatya’da deniz kıyısında tanışmıştım!

ABD basınında “harika doktor” diye sıkça övülen Dr. Mehmet Öz, görev yaptığım Nev York’ta benim de kalp doktorumdu... Her ikisiyle fırsat buldukça Dr. Öz ile orada ve burada babası ile sohbet ederdim...

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Prof. Dr. Öz, “The Dr. Oz Shov” adlı TV programının sunuculuğunun yanı sıra, siyasetçi ve “Türk doktor” olarak bilinir.

Prof. Dr. Mehmet Öz’ü, ekonomi dergisi “Forbes”, “ 2011 yılının en etkili 3. kişisi”, “Hippocrates” dergisi, “Yılın Doktoru”, “Healthy Living (Sağlıklı Yaşam)” dergisi “Milenyum’un (binyılın) İyileştiricisi”, “Nev York” dergisi, “Yılın En İyi Doktoru”, “Dünya Economic Forumu”, “Yarının Küresel önderi” seçmişlerdi!

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En ilginci ise 1996’da Amerika’da “Yılın Türk-Amerikalısı” seçilmesiydi!

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Garip olan, yatırım şirketi “Bridgevater Associates’in” başında bulunan ve Cumhuriyetçi Parti’de ön adaylık yarışında Öz’ün rakibi olan Dave McCormick, “Dr. Öz’ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını” sormasıydı!

Dr. Öz, “Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato’ya girdiği takdirde Türk vatandaşlığından ayrılacağını” açıklamıştı. Çünkü yasal olarak “Amerikan senatörlüğü başka, Türk doktorluğu başka idi”...

Dr. Öz bu konuda şu açıklamayı yapmıştı:

“Çifte vatandaşlığım kampanyadaki dikkatimi dağıttı. Hasta anneme bakmak için bunu sürdürdüm ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra bir sonraki ABD Pensilvanya senatörü olarak yemin etmeden önce sadece ABD vatandaşı olacağım!”

Öz’ün ABD’deki çifte vatandaşlığı seçim öncesinde Türkiye’de bazı çevrelerde eleştirilmiş ve “Vatandaşlıktan çıkaralım!” yaygaraları atılmıştı. Öz, seçilseydi Senato’ya giren ilk Müslüman olacaktı!

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Harvard Üniversitesi’nden mezun olunca Dr. Öz. kliniksel uzmanlık alanları “habis, yayılan zararlı etki, müdahale edilmezse büyüyen zararlı doku oluşumları, kalp cerrahisi, genel kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve bypass hastalıklarında” araştırmalar yaptı.

Dr. Öz, halen Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Müdürlüğü’nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi’nde, cerrah olarak mesleğini sürdürüyor…

Lisa Öz ile evli olan Mehmet Öz’ün, Daphne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu var...

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Yüce Atatürk özleniyor!

Dün ölümünün 84. yıldönümünde ve günümüz Türkiyesi’nde çok hem de çok özlenen atam Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum!

Kedi ve Ata!