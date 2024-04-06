Teknoloji ile inatlaşmak

06 Nisan 2024 Cumartesi

Otomotiv sektöründe teknoloji hızla ilerliyor. Yeni modeller eskiyle arasındaki farkı son sürat açmaya devam ediyor. Tüketici alışkanlıkları da buna paralel olarak değişmeye devam ediyor.

Otomobillerde konfor ve güvenlik teknolojileri gelişimini sürdürürken elektrikliye geçişle birlikte hayal gücünü zorlayan modeller hayatımıza girmeye başladı.

Yakın zamanda satışa sunulan modeller içinde hiç şüphesiz Tesla Cybertruck kurşun geçirmez olması ile dikkatleri üzerine çekti. Çinli BYD'nin alt markası Yangwang U9 ise zıplayabilme ve 3 tekerlek üzerinde gidebilmesi ile teknolojinin otomotivde geldiği seviyeyi gözler önüne serdi.

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Artık günümüz otomobillerinin çoğunda kör nokta uyarısı, şerit takip asistanı gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Ancak gelişen teknolojiye adepte olmakta güçlük çekenlerse hâlâ var. Belki bu teknolojilerin bir kısmı gerçekten otomobili otomobil olmaktan çıkarıyor ve kullanıcının otomobil üzerindeki alanını kısıtlıyor. Kontrolün tamamen kendinde olmasını isteyenlerin yüksek teknolojili bazı modelleri beğnememesi de bir yerde anlaşılabiliyor.

Ancak otomatik vites artık bu kısımda değil. Değil çünkü neredeyse herkes hem manuel vitese oranla kolay kullanım sunduğu hem de sürücünün aracı kontrol etmesinde negatif bir etkiye sahip olmadığını artık biliyor.

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Otomatik şanzımanlar insanlardan daha hızlı vites değiştirebiliyor, ayrıca daha fazla vites dişlisine sahip olarak ya da sürekli değişken oranlı şanzıman gibi sistemlerle hem yakıt tasarrufu hem de yüksek performansa katkı sağlıyor.

Lüks otomobil üreticileri artık manuel şanzımanlı model ya üretmiyor ya da sınırlı sayıda oldukça az üretiyor.

Elektrik motorlu modellerin de katkısı ile manuel vites tarih oluyor.

Türkiye'de 2024 yılının ilk üç ayında sıfır otomobil satışları da bunu doğruluyor. Bu süreçte Türkiye'de satılan modellerin yüzde 89.3'ü otomatik şanzımanlı oldu.

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Artık daha fazla manuel şanzımanda diretmemekte fayda var. Otomatik şanzımanlarla ilgili söylenebilecek negatif tek eleştiri bozulmaları durumunda manuele oranla yüksek maliyetleri. Ancak unutlmamalı ki direksiyon başına geçtiğinizde de kaza riski alıyorsunuz. Ayrıca özellikle uzun kullanımlar başta olmak üzere genel olarak sürücünün daha az efor sarf etmesi nedeniyle otomatik vitesli araçlarda kaza riski manuele oranla daha az.