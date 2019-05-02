Emekçi-politikacı dayanışması: İstanbul’da 1 Mayıs coşkusu

1 Mayıs, emekçi sınıfların, demokrasinin bayramı olduğu için, daima sömürücü/ sömürgeci egemenlerin baskısıyla karşılaşmıştır.

Türkiye’de 1 Mayıs kutlamalarının simgesi Taksim Meydanı’dır.

Ülkede Demokrasinin geliştiği veya iktidarların sahte de olsa Demokrasiye bağlılıklarını belirttikleri dönemlerde, 1 Mayıs kutlamaları Taksim’de yapılır.

Demokrasiye bağlılıkları sadece sözde kalan demagojik/popülist iktidarlar döneminde ise Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapatılır...

Sadece kapatılmakla da kalmaz, Taksim’de kutlama yapmak isteyen kişi ve örgütler cezalandırılır.

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Tarihsel olarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK, 1 Mayıs kutlamalarının örgütsel öncülüğünü üstlenmiş bir emekçi örgütüdür.

1974’teki Kıbrıs Harekâtı’ndan sonra 1975’te başlayan Milliyetçi Cephe Hükümetlerinin kurulmasıyla yükselen dinci/milliyetçi baskı ve teröre karşı başka Demokrat ve Solcu örgütlerle birlikte DİSK de Demokrasiyi ve emekçilerin haklarını korumak için harekete geçmişti.

Taksim’deki 1 Mayıs kutlamaları bu bağlamda da bir simge haline gelmişti.

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Ne yazık ki, 1 Mayıs kutlamaları tarihsel olarak, Emperyalistlerle işbirliği yapan Dinci/ Milliyetçi Derin Devlet’in de hedefi olmuştur.

Özgürlükçü Demokratik Sosyal Hukuk Devleti’ni kuran 1961 Anayasası’nı yok etmek isteyenler, yani emperyalistlerle işbirliği halindeki iç güçler, 12 Mart 1971 darbesiyle gerçekleştirdikleri hacamatla yetinmemiş, 12 Eylül 1980 Darbesi’ni hazırlıyorlardı.

Bu çerçevede, 1977 yılında Taksim’de DİSK’in öncülüğünde kutlanan 1 Mayıs Bayramı, görkemli bir törenin ardından, kimlikleri hâlâ bulunamamış olan hain tetikçiler tarafından iki farklı yönden açılan ateşle kana bulanmıştı.

36 kişinin vurularak, ezilerek öldüğü bu suikast ters tepmiş, Bülent Ecevit aynı meydanda Demirel’in suikast ihbarına karşın 3 Haziran’da tarihinin en görkemli mitinglerinden birini gerçekleştirmiş ve benim terörün tırmanışına karşı önerdiğim “Analar evlatlarınızı oylarınızla koruyunuz” sloganı ile yürüttüğü kampanya sonunda CHP tarihinin en yüksek oyunu (yüzde 41.4) alarak 1977 seçimlerinden birinci parti olarak çıkmıştı.

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Dün, İstanbul’da Taksim Meydanı yine yasaklıydı.

Ama Bakırköy Pazar alanı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nin özellikle İstanbul’da, Demokratik Muhalefet Cephesi’ni temsilen CHP tarafından kazılmasının yeniden yeşerttiği Demokrasi umudu ile coşku içindeydi.

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DİSK-KESK-TMMOBTTB öncülüğündeki kutlamalara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ekrem İmamoğlu’nun da ev sahibi olarak katılması, emekçi sınıflarla Demokratik Cephe’nin temsilcisi olan CHP ve Demokrasiye omuz veren bütün öteki siyasal partiler arasındaki dayanışmayı simgeleyen tarihsel bir dönüm noktasını vurguluyordu.