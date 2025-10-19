Otoriterlikten totaliterliğe giden İktidar, yaşam biçimlerimizi de tehdit eden ve yeni cezalar oluşturan 11. Yargı Paketi’ni hazırlarken...

Ve aynı İktidar Ortadoğu’daki İsrail Operasyonu’nu desteklemek için Trump tarafından görevlendirilmişken...

Biz hâlâ, ülkedeki “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti olan Cumhuriyet Rejimi”ni kurtarmaya ve korumaya çalışıyoruz.

***

Faşizmle mücadele edebilmek için, onun hangi araçları kullandığını iyi bilmek gerekir.

Bu araçları şöyle özetlemek olanaklıdır:

1) Din ve mezhep üzerinden inançları kötüye kullanmak.

2) Irk ve kimlik üzerinden bağlılıkları kötüye kullanmak.

3) Toplumu kimlikler üzerinden bölmek ve düşman yaratmak.

4) Hukuku ve Adaleti yok ederek yasak koymak ve kendisinden olmayanları ve/ veya tam boyun eğmeyenleri şiddetle cezalandırmak.

5) Gelir ve servete el koyarak sermaye sınıfını da köleleştirmek ve/veya kendi gelir ve sermaye gruplarını yaratmak; emeğin aşırı biçimlerde ve düzeylerde sömürülmesini sağlamak.

6) Yalan söylemek, gerçek niyetlerini gizlemek, uzlaşmacı görünerek rakiplerini aldatmak; halk için gerçek olamayacak hayaller yaratmak; bütün eğitim ve kitle iletişim kurumlarına ve araçlarına el koyarak onları propagandalarda etkili olarak kullanmak.

7) Liyakat sahiplerini değil, rakip olamayacak, ideolojiyi, uygulamaları ve emirleri sorgulayamayacak, emir kulu olabilecek yeteneksiz insanları yetkili yerlere getirmek.

8) Başta Demokrasiyi savunanlar ve Sol Yelpaze’de yer alanlar olmak kaydıyla, partileri, siyasal grupları aldatarak, kimi zaman ödünler vererek, birbirlerine düşürerek ve kavga ettirerek, rakiplerini etkisizleştirmek ve/veya yok etmek.

9) Dış politikada Emperyalist olmak ve Sıcak Savaş’ı kışkırtmak ve/veya desteklemek.

***

Şimdi bu dokuz araçla başa çıkmak için dokuz ilke:

1) Hiçbir din ve mezhep bağlılığını ve/veya karşıtlığını siyasette kullanmamak, herkesin devlet karşısında eşit yurttaş olduğunu savunmak.

2) Hiçbir ırk ve kimlik bağlılığını siyasette kullanmamak ve her kimliğin devlet karşısında eşit yurttaş olduğunu savunmak.

3) Toplumu, kimliklere göre ayrıştırmamak ve düşmanlaştırmamak.

4) Hukuk Devleti kavramını ve İktidardan Bağımsız Adaleti ısrarla savunmak; bu ilkeye aykırı uygulamalara karşı çıkmak ve bunları teşhir etmek.

5) Emperyalizme karşı olmak, emekçilerin ve emeklilerin, Sermaye Sınıfı ve İktidar tarafından sömürülmelerine karşı çıkmak.

6) Toplumsal, Siyasal, Ekonomik ve Kültürel Gerçekleri, bıkmadan usanmadan savunmak, eğitimde ve kitle iletişiminde, yani okulda, camide, kışlada ve medyada, yalanların egemen olmasını engellemek.

7) Her konudaki yeteneksizlikleri, yetersizlikleri, beceriksizlikleri, liyakatsizlikleri, teşhir etmek, liyakati savunmak.

8) Demokratik Kesim’de ve Sol Yelpaze’de yer alan Siyasal Partilerin, Sendikaların, Demokratik Kitle Örgütlerinin, Meslek Kuruluşlarının, Akademisyenlerin, Yazarların ve her türlü kitle örgütlerinin birbirleriyle değil, Faşizmle mücadele etmelerini; örgütsel ve teorik farklılıkları değil, Faşizm tehdidini öne çıkarmalarını sağlamak.

9) Dış politikada Savaşı değil, Barış’ı savunmak; bütün dünyada ve özellikle komşu coğrafyalarda Emperyalistlerin değil, ülkenin çıkarlarını korumak.

***

Değerli okurlarım biliyorum, büyük bir olasılıkla, yukarıdaki irdelemelerin ve çözümlemelerin, Faşizmle örgütsel ve siyasal mücadelede pek işe yaramayacak:

Her örgüt kendi kimliğinin çizgisindeki farklılığı bağlamında, tarihsel, kuramsal ve lidersel doğruları uğruna kavgalarına devam edecek.

Ama kimse unutmasın, ben bu bilgileri tarihten, Hitler, Mussolini, Franco, Somoza, Pinochet örneklerinden ve Türkiye’nin 1945’ten bu yana yaşadığı siyasal olaylardan derledim.

1945-1950-1960 arasını, 1961 Anayasası’nın yediği, 12 Mart 1971, 31 Mart 1975, 19- 26 Aralık 1978, 29 Mayıs-3 Temmuz 1980, 12 Eylül 1980, 15-20 Temmuz 2016, 16 Nisan 2017 Siyasal Darbelerini ve Aydınlanmacı, Atatürkçü Aydınların katledilişlerini anımsayın...

Emperyalizmin kışkırtmaları ve destekleri ile:

Faşistlerin, Goşistlerin, Cemaatlerin, Teröristlerin, İkinci Cumhuriyetçilerin, Sağ İktidarların, Sivil ve Askeri darbelerin elbirliğiyle, “Korkak Cumhuriyetçi Demokratik” ve “Birbirleriyle Kavgalı Sosyalist/Komünist” ideolojileri ve örgütleri nasıl kemirdiklerini ve ülkeyi bugünlere nasıl getirdiklerini...

UNUTMAYIN!