Yarın CUMHURİYET Bayramı.

CUMHURİYET: Yönetim erkinin, yani iktidar gücünün, ulusa, millete, topluma, halka, seçmene, yani yönetilenlere dayandığı, onları temsil ettiği ve MEŞRUİYETİNİ, YÖNETİLENLERİN ONAYINDAN aldığı bir rejimdir.

Ülkeyi Tanrı adına, Allah adına, Gelenek adına, Aile adına, küçük bir sınıf ve/ veya grup adına, kaba kuvvetle yöneten, Krallık, İmparatorluk, Şahlık, Padişahlık gibi yönetim biçimlerine karşı kurulmuştur!

İktidarın, insanların Temel Hak ve Özgürlüklerine, yönetilenlerin onayına dayanmasına bağlı olduğu için CUMHURİYET:

Bu ilkeleri güvence altına alan bir Anayasa’ya, bu Anayasa’ya bağlı olan ve onu koruyan Bağımsız bir Yargı’ya ve onun bir parçası olan Bağımsız bir Anayasa Mahkemesi’ne, AYM’ye, dayalıdır.

BİR İKTİDARIN MEŞRUİYETİ, ÖNCE ADİL, ŞEFFAF VE PERİYODİK BİR SEÇİME, SONRA DA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE UYGUN DAVRANMASINA VE BUNLARI KORUYAN ANAYASA’YA VE AYM KARARLARINA UYMASINA DAYANIR!

***

Diyarbakır’da 20 Ekim 2025 tarihinde Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi işbirliğinde yürütülen “ANAYASA MAHKEMESİNİN TEMEL HAKLAR ALANINDAKİ KARARLARININ ETKİLİ ŞEKİLDE UYGULANMASININ DESTEKLENMESİ PROJESİ” kapsamında, daha önce İstanbul, Gaziantep, Bursa, Trabzon, Erzurum ve İzmir’de düzenlenen bölge toplantılarının yedincisi yapılmış.

“ADLİ VE İDARİ YARGIDA BİREYSEL BAŞVURU İHLAL KARARLARI VE İHLALİN SONUÇLARININ ORTADAN KALDIRILMASI” konulu bölge toplantısına Türkiye’deki yargı mekanizmasının bütün yöneticileri katılmış:

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri ve üyeleri, Avrupa Konseyi İnsan Hakları, Adalet ve Hukuki İşbirliği Standartlarının Uygulanması Dairesi Başkanı Lilja Gretarsdottir, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ve Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’nin yargı çevresinde bulunan il ve ilçelerde görevli hâkim ve Cumhuriyet savcıları.

***

Toplantının açılışında konuşan Avrupa Konseyi İnsan Hakları, Adalet ve Hukuki İşbirliği Standartlarının Uygulanması Dairesi Başkanı Lilja Gretarsdottir konuşmasında şunu söylemiş:

“Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi bir karar verdiğinde, bu karar bağlayıcıdır.”

***

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de şunları söylemiş:

“Anayasa Mahkememiz bir ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumların, tüm yargı organlarının hepimizin buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerekir.

Çünkü kesinlikle şu cümleyi söylemek istiyorum.

İhlalin sonuçlarının giderilmesi de vatandaşımızın bir temel hakkıdır.”

***

Bu toplantıya katılanlara ve orada konuşulanlara rağmen...

Yetkileri zaten daraltılmış ve üyelerinin çoğunluğu Cumhurbaşkanınca seçilmiş olan AYM’nin UYGULANMAYAN önemli kararları özetle şunlar:

1) Hakkında AYM’nin hak ihlali kararı verdiği iş insanı Osman Kavala sekiz yıldır cezaevinde.

2) HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AYM kararlarına rağmen dokuz yıldır hapiste.

3) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay AYM’nin verdiği hak ihlali kararına rağmen cezaevinde.

4) Üstelik Yargıtay’ın bir Dairesi, AYM kararına uymamakla kalmamış bu kararı veren AYM yargıçları hakkında suç duyurusunda bile bulunmuştur.

5) Tayfun Kahraman hakkındaki hak ihlali kararının gereği yapılmamıştır.

***

Tam bu sırada, muhalif belediye başkanlarına ilaveten, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pek çok Belediye çalışanı ve Necati Özkan hapse atıldı ve sonradan Merdan Yanardağ da bu iki kişiye eklenerek üçü hakkında “casusluk suçlaması” yapıldı ve Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

Haklarında henüz bir mahkeme kararı olmamasına rağmen Yanardağ’ın kurucusu ve yöneticisi olduğu TELE1 televizyon kanalına saatler içinde el konuldu.

Tutuklanmalarına bile daha sonra karar verildi.

***

İşlemeyen, işletilmeyen, “Demokratik ve Laik Sosyal Hukuk Devleti” olan CUMHURİYET REJİMİ’mizin BAYRAMI (!) kutlu olsun!