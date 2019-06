AKP niçin kaybedecek: 4 yanılgı

Gerçekleri herkes gö­rüyor:

Yolsuzluk ve zulüm hiçbir dönemde bu denli artmamış ve sürekli hal al­mamıştı.

Evet, her toplumda her za­man yolsuzluk olabilir, olur...

Türkiye’de de zaman za­man olmuştur.

Evet, her toplumda her za­man zulüm olabilir, olur...

Türkiye’de de zaman za­man olmuştur.

Ama hiçbir toplumda hiç­bir iktidar sadece yolsuzluk ve zulüm üzerine uzun süre egemenlik sürdüremez...

Türkiye’de de sürdüreme­yecektir.

***

İktidarın birinci yanılgısı, yargıyı emri altına alınca, yar­gı kararıyla yaptığı yolsuzluk ve zulümleri toplumun haklı ve adil olarak kabul edeceğini sanması oldu.

Oysa herkesin kendi aklı ve vicdanı vardır ve yargı karar­larıyla da yapılsa, insanların bir bölümü, yolsuzluk ve zu­lümleri kabul etmez, etmedi.

İktidarın ikinci yanılgısı, medyayı tümüyle kontrol altına alınca, yolsuzluk ve zulüm haberleri verilmeyece­ği için, toplumun bunlardan haberinin olmayacağı ve do­layısıyla, yolsuzluk ve zulüm uygulamalarının kendisine oy kaybettirmeyeceği idi:

Oysa, kitle iletişimini ne denli yok ederseniz edin, her zaman geçerli olan “Fısıltı Gazetesi” ve günümüzde ön­lenemez hale gelen “Sosyal Medya” aracılığı ile, er geç her toplum yaşadığı gerçekli­ğin farkına varır.

İktidarın üçüncü yanılgı­sı, kendisine zaman zaman destek veren nüfusun yarıya yakın kısmının bağımsız akıl ve vicdan sahibi olmadığına inanması ve kendisine des­tek verenlerin yolsuzluk ile zulüm uygulamalarını duy­salar bile inanmayacaklarını, inansalar bile bunlardan rahatsız olmayacaklarını dü­şünmesiydi.

Oysa seçmenlerin (ve nüfu­sun), AKP’ye oy veren nere­deyse yarısına yakın bölümü­nün yeterince akıl ve vicdan sahibi olmadığını, yolsuzluk ve zulüm uygulamalarından rahatsızlık duymayacağını sanmak gerçeklere uygun değildi.

İktidarın dördüncü ya­nılgısı, insanların akıllarını ve vicdanlarını din/mezhep, tarikat/cemaat ilişkileri ile ta­mamen ipotek altına alabile­ceğini ve sürekli olarak böyle tutabileceğini sanmasıydı.

Oysa, 21. yüzyılda, dinden, imandan, tarikat ve cema­atlerden, ortaçağ işlevlerini beklemek yanlıştı.

İnsanların akıllarını ve vic­danlarını din/iman, tarikat/cemaat yoluyla, sürekli olarak teslim almak, gerçeklerden, bilimden, dünyadan, top­lumdan tamamen koparmak olanaksızdı.

***

İktidarı düşürecek olan nedenler yolsuzluk ve zu­lümdür.

İktidar, bunları durdur­mak/düzeltmek yerine, yukarıdaki dört yanılgıdan dolayı, hemyolsuzluğa hem de zulme son sürat devam etmektedir.

***

Gittikçe gerçeklerin farkı­na varan AKP seçmeni için:

DİREN AKIL..

DİREN VİCDAN...

DİREN DEMOKRASİ!