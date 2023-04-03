Derbide futbol dersi
Futbolumuzun iki güzide kulübü, Fenerbahçe Stadı’nda oynamadılar kapıştılar adeta. Cezalı Jesus'un olmadığı kenar yönetiminde sürpriz vardı sahada. Arda ilk kez 11’deydi. Uzun zaman oynamayan Mert Hakan’la birlikte kadronun sürprizleriydi.
Hakem Halil Umut Meler için çok zor bir maç olacaktı. Kaleciler adına Mert ve Altay’ın ilk yarı sona erdiğinde oyuna etkilerini, bunun da 90 dakika devam edeceğini gördük.
Gördüğümüz başka gerçek de Arda’yı genç ve yaşı küçük diye oynatmayan zihniyetin iflasıdır! Oyundan atılan Welinton takımını eksik bıraktı.
Valencia'nın kaçırdığı penaltıdan sonra Fenerbahçeli futbolcuların sahada unuttukları bir futbolcu vardı. Cenk Tosun öyle iki gol attı ki bir takım için karşı atakta en güçlü forvet olduğunu hatırlattı. Her takımın böyle bir futbolcusu olsa keşke!
Derbi her türlü tersliğe karşın Arda ve Cenk ile Redmond’un gecesi oldu. Fenerbahçeli futbolcular, gol denilince sadece Aboubakar’ı düşünüp, 10 kişi kalınca kazandıklarını sandı. Ayrıca hatalı oyunları nedeniyle ikinci yarıda maça giren Redmond ile F.Bahçe’nin dengesi bozuldu.
İşte doğru futbol oynayanla, kazandıklarını sananların gecesindeki gerçek bunlar desek tarihi bir futbol dersi çıkar!
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