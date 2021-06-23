Geçmişin unutturdukları!

23 Haziran 2021 Çarşamba

Futbolda çok zor bir yıla girdik! Geçmişte en parlak zaferlere beceri ve liyakatle amansızca Türk futboluna emek verenlerin unutulduğu birkaç sezondur, “endüstriyel” başlığı ile “çantacılık” yapan “alakasız kişiler”, sonuçta futbolun ekonomik krizine takıldılar. Çünkü en son Avrupa’da Milli Takım’ın aldığı kötü sonuçtaki ana gerçek, kimilerinin doyuma ulaşmaları, “ayakçıların işgali” ve bazılarının da kafa bulanıklığı kötü sona yansıdı! Herkes futbolla ilgili artık ulema. “Boş kâğıda imza atarım!” diyenler, şimdi önlerine gelen teklifi beğenmez oldular. Felaketler denizde, havada ve karada insanlığın üstüne çökerken, son darbeyi vurmak isteyen ve hatta birbirlerine kardeşçe sarılanların çatışmalarına şahidiz. Ortalık toz duman. Şimdilerde bizim gerçek yanımız ortaya çıkmalıdır. Sıkıntılı süreçlerde ortaya çıkan birlik ve beraberlik lazımdır hepimize. Artık fedakârlık dönemi ve hizmet anlamında canından verme sürecindeyiz. Bunu bilenler son kez geri vitese takıp unuttukları limana döneceklerdir. Siz hiç sokaktaki çocuğu arayıp, bulan, ona futbol eğitimi vererek bir kibrit çakma döneminde, Süper Lig ve 2. amatör kümede başarılı olup, o gençlerin oluşturduğu Milli Takım’la Avrupa’da gol yemeyen bir genç kuşak yarattınız mı? Kişilik ve kimliğini ülkesine feda eden, futbol hakkını Avrupa’da 14 yaşına indiren dilekçeyle UEFA’ya bizzat ülkeniz adına talepte bulundunuz mu? Siz kolay görev alacağını sandığınız yabancı ülkenin torpillisi olarak, futbola seçilmeyince daha sonra ayakçılık yapıp “Seni çalıştırmayacağız” diyenlere karşı şampiyonluk kazanıp sahada dik durdunuz mu? Neyse daha fazla gerek yok, anlayan anladı derim. Ama benim umudum tüm imkânları ile Avrupa Şampiyonası ve batan kulüplere vefa ile kendini adayan günlerde “Boş kâğıda imza atma” talebinin yerini pazarlığa terk etme sürecinde gelinen durumdur.

FUTBOLDA BATTIK

“Sus, para talep etme, fedâkarlık yap ve seni kucaklayan topluma borcunu öde” derim! Uzayda mı yaşıyorsunuz, her şey ortada. Futbolda battık! Çünkü kulüpler de battı. Az para, çok iş ve eğitim dönemi içine girdik. 20 yıl aynı kulüpte forma giyene hayır! Ve sonra başarıyı yakalayıp sana sahip çıkanlara suskun kalmak olmaz. Bu futbolun karışık sarmal olan düğümünden kurtulmaya yardımcı olman önemlidir.

ARTIK DERS ALALIM

Tepkiliyim! Çünkü biraz da verici olmayı bekliyorum. Kahramanmaraş’tan, Edirne’den ve Ankara’dan çocuğunu kapıma getiren, defalarca arayan, umut dolu aileler, hâlâ senin daha fazla mücadele etmeni gerektiriyorsa ve bu talebi görmüyorsan, eleştirmek hakkım doğar! Eğitimden doktoruna ve amigosuna kadar ülkeme kazandırdığım hizmete sırtını dönenler, şimdi yaşanılan dönemi aşacak iradeyi üretsinler ve daha fazla futbolu üzmesinler. Çünkü biz futbolu seviyoruz. Top ayağımıza yakışıyor ama takım olamıyoruz! Geçmişten ders alalım. Futbola saygılı olalım çünkü sayesinde çok önemli başarılı hayatımız var ve borcumuzu ödeyemedik!