Gençlere güven

27 Kasım 2024 Çarşamba

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş sonunda doğruyu gördü. Ligde aldıkları sonuçların kötü gitmesi üzerine Şenol Hoca, Adana Demirspor maçında altyapıdan yetişen gençlere verdiği formanın boş olmadığını ve oyuncularının bunu hak ettiğini gördü. Ve Adana Demirspor karşısında farklı kazandı. Bu önemli bir derstir. Daha önce aynı sıkıntıları yaşayan ve başarıyı yakalayan bir teknik direktör olarak belirtmek isterim ki gençlerimizi başkalarına değil kendimize hazırlıyoruz. Yabancılara dayalı dönem bittikten sonra kendi gençlerimizle futbolumuzu temsil etme gerçeğini yakaladığımız zaman nerelerde olacağımızı göreceğiz. Türk futbolu 3 büyüklerin başta olduğu süreçte kan kaybediyor gibi görünse de Arda Güler’in Real Madrid’de görev alması önemlidir. Beşiktaş’tan sonra Fenerahçe’de çalıştığım günlerde şu gerçeği gördüm. Efsane başkan Ali Şen, bir gün olsun futbolun dışında mücadele vermemiştir. Onun döneminde görev yapan kişi olarak Fenerbahçe bugün Arda Güler ile Şenol Çorlu’yla ve kendi kaynağından yetişen oyuncularla önemli işler yapacaktır.

3 BÜYÜKLERDEN İBARET DEĞİL

Türk futbolu yakın gelecekte vereceği iyi mücadeleyle yetiştirdiği eğiticilere güvenerek yerini bulacaktır. Ancak hemen karar vermeliyiz. Türk futbolu 3 büyüklerden ibaret değildir. Onlar futbolumuzun lokomotifidir. Kendi ülkemizde yetişen ve Avrupa’da eğitim alan gençlerimizi iyi şekilde harmanlayıp bütünleştirerek futbolumuzdaki gelişimi sürdürmeliyiz.

GÖZTEPE HERKESE HATIRLATTI

Beşiktaş’ın Göztepe yenilgisi çok önemli bir hatırlatmadır. Göztepe’nin İstanbul’daki galibiyeti, kendi açısından değil Türk futbolu açısından değerlendirilirse Adnan Süvari’yi hatırlamamak mümkün değildir. O Göztepe’yi yakalayacak bir mücadele içinde olacak futbolumuz yakında patlama gösterecektir. Futbolu antrenörler değil iyi futbolcular oynar.