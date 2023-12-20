Gençleri hatırlatmak!

20 Aralık 2023 Çarşamba

1975’li yıllardan sonra gençleri profesyonel futbol dünyasına yine öğrencimiz olan Rıza kardeşimiz Beşiktaş’ta hatırlattı. Sorum şu; bu potansiyel varken neden anlamsız borca girilen transferlere gerek duyuldu? Reklamın boyutu büyük olsa da buna gerek yok. Sorumsuz karar verilen yapılar, Beşiktaş’ı dışlayan hamleler futbola zarar getirdi. Hakemlerin kararlarına yapılan haklı veya haksız eleştiriler, sonuçta kulüp başkanlarına görev verse de ağır kaçan hareketler futbolumuza zarar verdi. Kazanmak için umutlu olanların hevesleri yeni ceza yöntemi getirdi! Bu arada öğrencimiz olması ile gurur duyduğumuz Rıza Çalımbay’ı gündeme taşıdı. Geçmişte Serpil hoca ile bir kupa maçında Ercan, Ziya, Fuat, Burhan ile başlayan ve 2-0 kazanılan karşılaşmayı genç nesil bilmez! Ama o günden sonra Beşiktaş sevgisini bir yenilik olarak futbolumuza getiren gerçekleri hatırladık. Teşekkürler Rıza Çalımbay! Madem böyle bir gerçek var neden gerekliyken kullanılmadı? Endüstriyel futbolun yanlışı bu olmamalıydı! Gençler yeni güçleri ve aldığı temel eğitimle kendi ülkemizin de futbolda savunduğum gerçekle var olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. Bu yoldan geri dönmesinler. Bu avantajı iyi değerlendirsinler. Taraftar bu gerçeğe dönen kulübe ve yönetime sabırla destek olmalı. Futbol gerçeğimizi bunu söylüyor.