Renkler aynı ama
Birçok eksikle oynayan Beşiktaş sahada üstündü. Tempolu
ve kazanma arzusu taşıyan kadroda Umut, Kenan, Kerem, Güven;
Josef’in de katılımıyla daha çok koşan ayaklardı. İlk yarıda kaçan pozisyonlarda 5’te Necip’i, 17’de Güven’i,
23’te Kenan’ı gördük. Sonrasında Teixeira 23’te topu dışarı attı. Ancak bu
takım kazanmayı kafasına koymuştu. Kerem 20 yaşındayken; Altaylı İbrahim de 40 yaşıyla örnek bir görüntü
verdi. Kappel’den başka golü düşünen ve tehlikeli depar atan oyuncusu
olmayan Altay çok top kaybetti.
İkinci yarıda direkler Beşiktaş’ın fark
yapmasını engelledi. Dün gece bir kez
daha gördük; Ghezzal’ın varsa kazanırsın. Sadece yenilmemek için oynayan Altay’ın ligde işi zor. Sahada
kendisinden emin iki isim vardı: Ersin
ve Josef. Bu avantaj, Beşiktaş’ın gücü olarak yansıdı. Koşup, iyi mücadele eden Necip ve Güven algı sıkıntısı nedeniyle kararlarında geç kalıyor.
Reaksiyonları yetersiz. Güven bunu
aşarsa çok gol atar. Kaleye yaklaştıkça yapacağı işin doğru vuruş olduğunu geç düşünüyor. Reaksiyon çalışması yapması Beşiktaş’ın bir başka golcü kazanmasına yardımcı olur.
Beşiktaş’ın gollerini önleyen direkler, 90+4. dakikada Altay’ın golünü de
engelleyip adil bir sona neden oldu.
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