2 numaralı branş!

21 Temmuz 2023 Cuma

Kimse kimseyi kandırmasın, endüstriyel ve şov tarafı düşünüldüğünde dünyanın 1 numaralı sporu futbol. 2 numaraya da basketbolu yazarlar. Para buralara akıyor!

Ne var ki, Türkiye’de bir avuç idealist kadın, voleybolu, basketbolun önüne geçirdi. Düşünsenize, takım sporlarında, Türkiye dünya klasmanında 1. sıraya yükseldi geçen hafta. Teksas’taki Milletler Ligi’nde önce ev sahibi ABD’yi ardından Çin’i yenip şampiyon oldu voleybolcu kızlarımız. Üstelik evlatlarımızın hepsi modern Türkiye’nin parlayan yüzü, hepsi Atatürkçü, hepsi Ay-Yıldızlı bayrağımızın tutkunu; vatandaşlığımıza geçen Vargas bile.

Evet kabul edelim ki yıllardır kulüp-federasyon uyumunu yakalayan voleybol, basketbolun önündedir. Peki bu başarı nasıl geldi? Elbette aslan payını yılmadan usanmadan yatırım yapan kulüplere, öncelikle de Eczacıbaşı’na verelim. Kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı ve yardımcısı Erdal Karamercan mütevazı davransalar da 60 yıldır ilaç, fayans, inşaat, enerji dışındaki tüm enerjilerini voleybola veriyorlar. Gidin Eczacıbaşı Holding’e, voleybolun saygınlığının diğer grup şirketlerinin hep önünde olduğunu görürsünüz.

Branşın diğer taşıyıcı kolonu ise Vakıfbank. Yola Güneş Sigorta olarak çıkıp, isim değişiklikleri sonrası şimdiki adını alan bu Vakıf, Eczacıbaşı ile Türk kadın voleybolunun lokomotifidir. Aziz Yıldırım döneminde yakalanıp Ali Koç’la süren Fenerbahçe OPET rüzgârı ile Galatasaray, Arçelik, Ankara Pazarları, THY, Aydın Belediye’yi de unutmayalım.

Elbette kulüpler önemli ama federasyon kurgusu da başarıyı taçlandıran faktör. Ahmet Gülüm, Hüsnü Can, özellikle Erol Ünal Karabıyık, Özkan Mutlugil ve son olarak Mehmet Akif Üstündağ gerçekten başarı bayrağını hep bir adım öteye taşıdılar. Son tahlilde Akif Üstündağ gerçek bir yöneticilik modeli ortaya koydu. Ebrar başta olmak üzere tüm sporcularına sahip çıktı. Hatta bir ara adı Spor Bakanlığı için geçmesine karşın, “Benim işim voleybol” dedi. Voleybol da Türkiye’de basketbolun önüne geçti.

Fileyi kutlarken basketbola da bir dokunmakta fayda var. Anadolu Efes üst üste Euroleague şampiyonu olmuşken, Fenerbahçe BEKO Avrupa’nın markası halindeyken, üstelik de kadın takımları Avrupa kupalarını yakıp geçerken niçin kullanamadı basketbol bu popülerliğini? Bu soruyu aslında “spordan gelme başkan” Hidayet Türkoğlu’na sormak gerek. Ve elbette yine oyunculardan kurulu TBF yönetimine! Voleybolcularımız kadınlarda harikalar yaratıp erkeklerde ilk 5’te yer alırken basketbolda niye aynı başarı yok? Konu yabancı oyuncu serbestliğiyse aynı sorun filede de var. Aslında basketbolun Efes ve Fenerbahçe’den niçin yararlanamadığını, Pınar Karşıyaka’yı, Banvit’i, Beşiktaş’ı, Galatasaray’ı niye küstürdüğünü çok iyi biliyoruz. Fazla ayrıntıya girmeden 2 örnekle konuyu kapayalım. Voleybolda Akif Bey’in ekibi birbirini yemiyor, rakipleri yiyor! Akif Bey’in ekibinde köpeklerini dolaştırması için federasyon personeline iş buyuran yöneticiler de yok! O yüzden basketbol ağlamasın, voleybol bizi niye geçti diye!