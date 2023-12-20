CHP’nin aday kriteri

20 Aralık 2023 Çarşamba

CHP’de geçen hafta İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bursa büyükşehir belediye başkan adayları açıklandı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş malumun ilamıydı. 2019 seçimini kılpayı kaybeden Mustafa Bozbey Bursa, önceki dönem genel başkan yardımcısı Ahmet Akın da Balıkesir’de adaylaştırıldı. Burada Akın’ın adaylığı önemli. Çünkü kurultayda 7. genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafında durmuştu. Belli ki yeni genel başkan Özgür Özel, parti içi çekişmeyi unutup başarı kriterlerini önemsemiş. Örgüte, anketlere kulak vermiş, PM’yi de inandırmış. Yarın Samsun Büyükşehir adayı ve ülke genelinde bazı orta ölçekli ilçelerin adayları belirlenecek. Sonrasında da Antalya, Adana, Mersin gibi büyükşehirler ile kaybedilmemesi gereken (çoğunluğu İstanbul’daki) ilçelere sıra gelecek. Ahmet Akın tercihi gösterdi ki başta genel başkan Özel olmak üzere Gökan Zeybek ve Gökhan Günaydın gibi deneyimli isimler öncelikli ilçelerde, kurultay dedikodularını duymazdan gelip muhafazakâr kesimden de oy alacak belediye başkan adaylarında uzlaşacaklar. Açıkçası başka çareleri de yok, çünkü mevcut büyükşehir ve büyük ilçe kayıplarının telafisi çok güç.

ÇARE BELEDİYE HASTANESİ

Türkiye’de sağlık sistemi çökmüş durumda. Basit bir hastalık için bile haftalar sonrasına randevu, aylar sonrasına görüntüleme veriliyor. Bu noktada da yük belediyelerin, özellikle de CHP’li belediyelerin omuzlarında. Döşemealtı Belediye Hastanesi ilçede bir açığı kapıyor, Kadıköy Belediyesi Mamografi Hastanesi son 10 yılda binlerce kadını erken teşhisle hayatta tuttu. Ataşehir’de ise 8 bin metrekarelik Türkan Saylan Tıp Merkezi’nin müjdesi geçenlerde belediye başkanı Battal İlgezdi tarafından verildi. Günde yüzlerce kişiye ücretsiz hizmet sağlayan mevcut dört katlı Türkan Saylan Sağlık Merkezi’nin Atatürk Mahallesi’ndeki yeni yerine taşınacağını söyleyen İlgezdi, “Devlet hastanelerinde yabancılar ücretsiz tedavi görüyor, Türkan Saylan’da ise tüm hemşerilerimiz bir lira vermeden sağlık hizmeti alıyor” dedi, sanatçı Metin Akpınar’la katıldığı bir TV programında. Keşke 1000’e yakın ilçede de sağlık için benzer adımlar atılsa!

FOSİL-NÜKLEER İKİLEMİ!

Dubai’deki COP28 İklim Değişikliği Konferansı önemli bir etkinlikti. Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Çevre adına çok şey konuşuldu, ancak en can alıcı konu ABD ve Avrupa ülkelerinin fosil yakıttan, özellikle de termik santrallardan vazgeçip nükleer santrallara yatırım yapacaklarının sinyallerini vermeleriydi. Bu noktada Türkiye kilit ülke. Çünkü Mersin Akkuyu Nükleer Santralı, Rus Atomstroyexpor (Rusatom) şirketi ve Türk yüklenici IC Holding ortaklığında bitirilmek üzere. Erdoğan da birim fiyatı 12 dolara mal olacak elektriğin büyüsüne kapılmış olsa gerek Sinop’ta yarım kalan nükleer santral inşaatına devam edileceğini, Trakya’ya 3. nükleer santral yapılacağını duyurdu.

Ne var ki termik santralları işletemeyen ve kaza sicili kabarık Türkiye, nükleer işinin altından kalkar mı kestirmek güç? Bu soruyu çevrecilere sorduk, yanıt netti: “Nükleere karşıyız, ancak doğru işletilirse çevreye fosil yakıttan daha az zarar veriyor. Ve fakat kurallara uymak şartı ile.”

Bu kurallar ne? Öncelikle, kaza olasılığını sıfıra indirmek, şeffaf, denetlenebilir bir yönetim. Yani sabıkalı olduğumuz konular. Örneğin Akkuyu Nükleer Santralı projesi ilk günlerde kamuoyundan gizlendi. Sonradan görüldü ki atık depolama tesisi projenin içinde. Oysa nükleerde söz sahibi ülkeler depolama (atık) tesislerini doğaya en az zarar verecek noktalara (genelde ülke dışına) taşıyor. Bizde ise nar bahçeleri içinde atık tesisi var. Geçenlerde Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in sorularını yanıtlayan CHP PM üyesi çevre mühendisi Dr. Baran Bozoğlu ile sohbet ederken konu açıldı. Bozoğlu, şeffaflık ve denetime dikkat çekti. Sinop ve olası Trakya nükleer santrallarının proje süreci eğer denetlenebilir biçimde yürümezse Türkiye başına büyük bir dert alır!