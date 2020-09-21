21 Eylül 2020 Pazartesi

Masamda bir kitap duruyor; adı, “FETÖ’nün Solcuları...” Yazan, Hikmet Çiçek... Sayfaları çeviriyorum... İsimler birbiri ardına sıralanıyor... Bu köşede “FETÖ’nün Solcuları’nda tarihe not düşülen” o isimleri yeniden yazmaya gerek yok... Ancak yazarın kitabındaki bir sayfayı değerli okurlarımızla paylaşmak istiyorum... 54. sayfa sanki Türkiye Cumhuriyeti’nin son kırk yılının kısa özeti...

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“Hasan Yalçın, Dönekler kitabında şöyle der: Dönek, kendini önemsizleştirmiş adam demektir... Dönmek, beynin ve vicdanın satılmasıdır. Tamamen ve toptan, bir evin içindeki eşyalarla birlikte satılması gibi... Dönmek kişiliğin kırılmasıdır... Hangisi daha aşağılayıcı ve acımasızdır acaba; yüzün ameliyatla değiştirilmesi mi, yoksa ruhun teslim alınıp dönekleştirilmesi mi? İtirafçı, boyun eğmek zorunda kaldığını öne sürebilir. Dönek ise bıçağın altına gönüllü yatmış adamdır.

FETÖ’nün aydın kadrosu isimlerini verdiğimiz türden ‘solculardan’ oluştu. FETÖ, bir zamanların sosyalist aydınlarını satın almış ve onları ön cepheye sürmüştür. FETÖ çürüyen bir sistemin, kapitalizmin ürünüdür. Çürüyen sistem kendi aydınını üretemez. Onun için FETÖ, sosyalist aydın döküntülerini kırpıp yıldız yapmak zorunda kalmıştır.

Kuşkusuz bu kitapta adı geçen herkesi FETÖ’cü diye suçlamıyoruz. Ancak bir dönemde, şu ya da bu nedenle Cemaat’e yakın durmayı tercih etmiş olanların bir tablosunu çıkarmayı hedefliyoruz. Eski solcu olmanın bir piyasası vardır. Sistem, eski solcularla kendisini taçlandırır. Eski solcuyu kullanmanın karşılığını da öder. Böylece, ‘kendini kullandırma’, paraya tahvil edilir.

Bütün dünyada böyle kişilere ‘kullanışlı aptallar’, bu tutuma da ‘kullanışlı aptallık’ deniyor.

Kuşkusuz bu kitapta adları geçen herkesi FETÖ’cü diye suçlamadığımız gibi, ‘solcu’ dediğimiz isimlere de gerçekten solcu demiyoruz; çünkü bu solculara ve solculuğa büyük haksızlık olur. Kitaptaki ‘solcular’ bir dönem solculuk yapmış ama solculuktan dönmüş, solculukta yaptığı ideolojik birikimi nedeniyle de FETÖ’nün entelektüel kapasite ihtiyacını giderebilmiş isimlerdir.” yılının kısa özeti...

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Hikmet Çiçek’le bir kez TÜYAP’ta kitabım “The Ortak”ın imza gününde karşılaşmıştım. Alev Coşkun’la beraber Kırmızı Kedi standında sohbet etmiştik... Ergenekon kumpasında 6 yıl, toplamda 20 yılı aşkın cezaevinde yatan Hikmet Çiçek kitabını gönderirken el yazısıyla şu notu düşmüş: “Gazeteciliğin namusunu koruyan sayılı insanlardan birisi olan Aykut Küçükkaya’ya...”

Evet... Fethullah Gülen örgütünün bu “eski solcuları” avlaması kolay oldu. Abant Platformu’nun toplantılarında verilen dolar dolu zarflarla başlayan ilişkiler, Gülen’in gazetelerinde köşelere, TV’lerinde programlara ve elbette oldukça yüklü maaşlara dönüştü. FETÖ’yü toplum nezdinde normalleştirmeye çalışmaktan, Gülen’in politikalarını egemen kılmaya kadar pek çok FETÖ işinde görev aldılar. FETÖ adına organizasyonlar yaptılar, FETÖ adına imzalar topladılar, FETÖ adına ekranlardan propaganda yaptılar...

Onlar “kullanışlı aptal” olurken, Cumhuriyet’in simge ismi İlhan Selçuk “Tehlikenin farkında mısınız” diyordu. Ergenekon kumpasının firari savcısı FETÖ’cü Zekeriya Öz, İlhan Selçuk’u gözaltına aldırdığında o “kullanışlı aptallar” tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı bazı dinciler gibi “bıyık altından kıs kıs” gülüyorlardı. Tarih İlhan Selçuk’u ve gazetesi Cumhuriyet’i haklı çıkardı. Onun gazetecilik ilkelerini, Hikmet Çiçek’in el yazısındaki deyişiyle “gazeteciliğinin namusunu korumak” boynumuzun borcu!..