Uğur Mumcu’ya layık olmak!..

25 Ocak 2021 Pazartesi

Zaman zaman eski yazıları okurum... Hele hele takvimin yaprakları 24 Ocak’a yaklaştığında Uğur Mumcu’nun “Gözlem” köşesine mutlaka bakarım... Yeniden, yeniden... Cumhuriyet’in arşivinde gezinirken bir yazı dikkatimi çekti, İlhan Selçuk’un yazısı!.. İlhan Ağabey, 25 Ocak 2009’da Pencere’sinde “Uğur Mumcu’yu Kim Öldürdü” diye soruyor...

“Yazının başlığındaki iddialı soruya bak sen...

- Uğur’u kim öldürdü?..

Sorulur mu...

Ben öldürdüm..

Gülmeyin, bu nedenle ve gerekçeyle Ergenekon mudur, nedir, işte o davada yargılanıyorum...

Evet, Ergenekon iddianamesinin suçlama kurgusuna bakarsanız, Uğur’u ben öldürmüşüm...

Yalnız ben mi?..

Biz...

Biz kim?..

Balbay...

Cumhuriyetçiler..

Şaka değil, Uğur’u ve de Muammer Aksoy’u, Bahriye Üçok’u, Çetin Emeç’i, Turan Dursun’u, Cavit Orhan Tütengil’i, Onat Kutlar’ı, Ahmet Taner Kışlalı’yı vb. ben öldürmüşüm...

Biz öldürmüşüz...

Öldürmüşüz veya öldürtmüşüz...

Neden?..

Elimizdeki 2 bin 450 sayfalık iddianameye göre terör olsun da darbeye ‘zemin’ hazırlasın diye yapmışız bu işleri...

Gerçekte Ergenekon’un gerçek savcısı kim, pek bilinmiyor; Feto mu, F-polisi mi, CIA mı, RTE mi, her kimse yaman bir planlamayı devreye soktu...

Ergenekon tertibinde iş geldi dayandı sendikaya...

Sendikacılığa...

Sendika başkanına baskın...

Hem evine...

Hem sendikasına..

TV’sine..

Polis ortalığı altüst ediyor, arama, tarama vesairede Türk Ceza Muhakemesi usullerini takan yok...

Eğer dinci-İslamcı-Amerikancı AKP iktidarına muhalif bir Atatürkçü isen ya teröristsin...

Ya darbeci...

Sevgili Uğur Mumcu yaşasaydı, Ergenekon tertibinin bağırsaklarını ortaya dökenlerin başında gelirdi...

Peki, bugün, 16’ncı ölüm yıldönümünde, Uğur’u anmak için ne yapmalı?..

Uğur Atatürkçüydü...

Cumhuriyetçiydi..

Aydınlanmacıydı..

Demokratik devrimciydi..

Antiemperyalistti..

Laikti..

Bağımsızlıkçıydı..

Dinci-İslamcı-Amerikancı devlete kökünden karşıydı...

Uğur’un güzelim anısını yâd etmek için, onun kimliğini, kişiliğini, hayatını, mematını oluşturan ilkelere bağlılık ve hizmet en geçerli yöntemdir...

Ergenekon tertibine karşı durmayan ve çıkmayan, Uğur Mumcu’ya layık olamaz...”

Yıl 2021 olmuş... Eski Başbakan Binali Yıldırım çıkmış, “Balyoz’lar, Ergenekon’lar... Bunlar yalan mıydı, elbette bunlar vardı” diye hâlâ palavra sıkıyor!.. Anlaşılıyor ki cemaatle kol kola siyaset yapan isimler, birilerine mesaj gönderme derdine düşmüş...

Biz, Uğur Mumcu’ya, İlhan Selçuk’a layık olabilmek için FETÖ’nün Ergenekon, Balyoz kumpasına o tarihte de karşı çıktık, şimdi de o kumpasın bilincindeyiz, yarın da böylesi kumpaslar yaşanırsa ona da karşı çıkacağız!..

Hem iktidarda kalmak isteyen hem iktidara gelmek isteyen siyasetçilere naçizane tavsiyemizdir... Açın arşivleri, Uğur Mumcu’yu okuyun; İlhan Selçuk’u okuyun... Okuyun ki bir kez daha bu ülkenin başına cemaatleri, tarikatları bela etmeyin!..